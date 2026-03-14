Weight Loss: અચાનક વજન ઘટી જાય તો તુરંત દોડવું ડોક્ટર પાસે, આ 5 ગંભીર બીમારીઓનું લક્ષણ હોય છે વજન ઓછું થવું
Sudden Weight Loss Reason: વજન વધારે હોય અને કંઈ પણ કર્યા વિના અચાનક વજનમાં ઘટાડો થવા લાગે તો લોકો ખુશ થઈ જતા હોય છે. પરંતુ ખુશ થવાને બદલે સૌથી પહેલા હેલ્થ ચેકઅપ કરાવવું અને જાણવું કે વજન ઘટાનું કારણ આ 5 બીમારીઓ તો નથી ને...
- 5 બીમારીઓ જેમાં અચાનક ઘટી જાય વજન.
- જો કોઈપણ પ્રકારની મહેનત કર્યા વિના વજન ઓછું થઈ જાય તો ચિંતા કરવી જોઈએ.
- સૌથી પહેલા હેલ્થ ચેકઅપ કરાવવું અને જાણવું કે વજન ઘટાનું કારણ શું છે ?
Sudden Weight Loss Reason: વજન વધારે હોય તો તેને ઘટાડવા માટે લોકો પ્રયત્ન કરતાં હોય છે. ભારે મહેનત કર્યા પછી વજન ઓછું થાય છે. પરંતુ જો કોઈપણ પ્રકારની મહેનત કર્યા વિના વજન ઓછું થઈ જાય તો ચિંતા કરવી જોઈએ. કારણ કે શરીરનું વજન 5 બીમારીઓમાં કારણ વિના ઘટી જાય છે. કેટલીક બીમારીઓનું લક્ષણ હોય છે શરીરનું અચાનક ઘટતું વજન.
વ્યક્તિનું વજન વધારે પડતું ઓછું હોય તે પણ ખરાબ અને વધુ હોય તે પણ ખરાબ. વજન વધી જાય તો ગંભીર બીમારીઓ થવાનું જોખમ વધે છે અને અચાનક વજન ઘટી જાય તેની પાછળ પણ બીમારીઓ જવાબદાર હોય છે તેથી વજન કંટ્રોલમાં રહે તે જરૂરી છે. આજે તમને જણાવીએ વજન ઘટી જવા પાછળ જવાબદાર કારણો વિશે.
5 ગંભીર બીમારી જેમાં ઘટી જાય શરીરનું વજન
હાઈપર થાઈરોઈડ
થાઈરોઈડ 2 પ્રકારના હોય છે. એકમાં વજન વધવા લાગે અને બીજામાં વજન ઓછું થવા લાગે. વજન ઓછું થાય તેને હાઈપર થાઈરોઈડ કહેવામાં આવે છે. હાઈપર થાઈરોઈડમાં મેટાબોલિઝમ તેજ થઈ જાય છે જેના કારણે શરીરનું વજન કારણ વિના ઘટના લાગે છે. હાઈપર થાઈરોઈડમાં વજન ઓછું થવા ઉપરાંત ગભરામણ, હાથ ધ્રુજવા, ઊંઘ ઓછી થવી જેવા લક્ષણ પણ જોવા મળે છે.
ડાયાબિટીસ
ડાયાબિટીસ પણ કંટ્રોલ બહાર રહેતું હોય ત્યારે પણ વજન ઓછું થવા લાગે છે. ડાયાબિટીસમાં લાંબા સમય સુધી શુગર કંટ્રોલમાં ન રહે એટલે કે વધ-ઘટ થયા કરે ત્યારે પણ શરીરના વજનમાં ઘટાડો થવા લાગે છે. ડાયાબિટીસના કારણે વજન ઘટે તો તેની સાથે વારંવાર પેશાબ, વધારે તરસ લાગવી, ધુંધળુ દેખાવું જેવા લક્ષણો પણ જોવા મળે છે.
લીવર સંબંધિત સમસ્યા
લીવર જો બરાબર રીતે કામ ન કરતું હોય તો પણ વજન ફટાફટ ઘટી જાય છે. લીવરની બીમારીઓ જેમકે ફેટી લિવર, સિરોસિસ, હેપેટાઈટિસ હોય ત્યારે પણ અચાનક વજન ઓછું થઈ જાય છે. લીવરની તકલીફમાં વજન ઘટે તો ભૂખ ઓછી લાગે, નબળાઈ આવી જાય છે.
કેન્સર
શરીરનું વજન અચાનક ઘટી જાય અને શરીર નબળું દેખાવા લાગે તો તે કેન્સરનું લક્ષણ પણ હોય શકે છે. કેન્સરના શરુઆતી લક્ષણોમાંથી એક વજનમાં ઘટાડો પણ છે. શરીરમાં કેન્સર વધતું હોય ત્યારે બોડી વધારે ઉર્જા ખર્ચ કરે છે અને તેના કારણે વજન ઘટવા લાગે છે.
જો કે દરેક વ્યક્તિનું વજન આ બીમારીઓના કારણે જ ઘટે એવું જરૂરી પણ નથી. પણ જો વજનમાં અચાનક ઘટાડો થઈ જાય અને સાથે જ શરીરમાં નબળાઈ કે અન્ય લક્ષણો જોવા મળે તો તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરી લેવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
