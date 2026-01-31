Acidity: લાંબા સમયથી એસીડીટીથી પરેશાન છો ? તો અપનાવો તુરંત રાહત આપતા આ ઘરેલૂ નુસખા
Acidity Home Remedies: એસીડીટી એવી સમસ્યા છે જે ખરાબ આહાર, મસાલેદાર ભોજન અને અનિયમિત જીવનશૈલીના કારણે થતી હોય છે. ઘણા લોકો એવા હોય છે જેમને અવારનવાર એસીડીટી થઈ જાય છે. લાંબા સમયથી એસીડીટીથી પરેશાન રહેતા લોકોએ આ ઘરેલુ ઉપાય અપનાવવા જોઈએ.
Acidity Home Remedies: લોકોની લાઈફસ્ટાઇલ એટલી દોડધામ વાળી થઈ ગઈ છે કે તેઓ આરામથી બેસીને અને રોજ સમયસર ભોજન પણ નથી કરતા. ખરાબ આહાર અને અનિયમિત સમયે ભોજન લેવાના કારણે કેટલીક સમસ્યાઓ થતી હોય છે. જેમાંથી સૌથી સામાન્ય અને સૌથી ખરાબ સમસ્યા છે એસીડીટી. ખરાબ સમસ્યા એટલા માટે કે જ્યારે એસીડીટી થાય છે તો ભારે બેચેની શરૂ થઈ જાય છે. રોજના કામ કરવામાં પણ મુશ્કેલી થાય છે. એસીડીટી ત્યારે થાય છે જ્યારે મસાલેદાર કે તળેલો ખોરાક ખોટા સમયે વધારે પ્રમાણમાં ખાધો હોય. અને ત્યાર પછી કલાકો સુધી બેસીને કામ કરતા રહેવામાં આવે. આ બંને પરિસ્થિતિ શરીરમાં એસિડિટી વધારે છે. એસીડીટી થયા પછી ખાટા ઓડકાર આવે છે ઘણી વખત ઉલટી પણ થાય છે અને પેટમાં સતત બળતરા રહે છે. એસીડીટી ને મેડિકલ ભાષામાં એસિડ રિફ્લક્સ કહેવામાં આવે છે. પેટમાં વધારે એસિડ બનવા લાગે ત્યારે આ સમસ્યા થાય છે.
આપણે જે પણ ખોરાક ખાઈએ છીએ તેના પાચન માટે શરીરમાં એસિડ બનતું હોય છે પરંતુ એસિડ જ્યારે વધી જાય ત્યારે તે એસિડિટીની સમસ્યાનું કારણ બની જાય છે. એસીડીટી થાય ત્યારે છાતીમાં બળતરા, પેટમાં દુખાવો, ખાટા ઓડકાર આવવા જેવા લક્ષણ જોવા મળે છે. મોટાભાગે એસિડિટીનું કારણ અનિયમિત આહાર, વધારે પડતો મસાલેદાર કે ઓઈલી ખોરાક હોય છે. આ સિવાય કેટલાક લોકોને લાંબા સમય સુધી ભૂખ્યા રહેવાના કારણે પણ એસિડિટી થઈ જાય છે, તો કેટલીક વખત વધારે પ્રમાણમાં ચા કોફી કે દારૂ પીધા પછી પણ એસીડીટીનો અનુભવ થાય છે.
એસીડીટીની સમસ્યાથી કાયમી રાહત મેળવવી હોય તો જીવનશૈલીમાં કેટલાક ફેરફાર કરવા જરૂરી છે. જેમકે સમયસર ભોજન લઈ લેવું, રાતના સમયે વધારે પડતો તળેલો કે મસાલેદાર ખોરાક ન ખાવો. કેફીન યુક્ત પીણાથી દૂર રહેવું. આ બાબતોની તકેદારી રાખ્યા પછી પણ જો એસીડીટી થઈ જાય તો તેને મટાડવા માટે તમે કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય અપનાવી શકો છો. આ ઘરેલુ ઉપાય એવા છે જેનાથી એસીડીટી તુરંત શાંત થઈ જશે
એસીડીટી તુરંત મટાડવાના ઉપાય
ઠંડુ દૂધ
ઠંડુ દૂધ પીવાથી અમ્લતાથી રાહત મળે છે.. દૂધમાં કેલ્શિયમ હોય છે જે એસિડને ન્યુટ્રલાઇઝ કરે છે. જ્યારે પણ એસિડિટી જેવો અનુભવ થાય ત્યારે ખાંડ વિનાનું ઠંડુ દૂધ પીવું જોઈએ.
નાળિયેર પાણી
ખૂબ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે નાળિયેર પાણી પીવાથી પણ એસિડિટીથી રાહત મળી શકે છે. જો તમને વારંવાર એસીડીટી થતી હોય તો થોડા દિવસ સુધી રોજ એક ગ્લાસ નાળિયેર પાણી પીવાનું શરૂ કરો. નાળિયેર પાણી પાચનમાં સુધારો કરે છે અને પેટની બળતરા ને શાંત કરવામાં મદદ કરે છે.
દહીં
દહીં પ્રોબાયોટિક્સથી ભરપૂર હોય છે તે પેટનું સ્વાસ્થ્ય સુધારવામાં મદદ કરે છે. દહીં ખાવાથી પણ એસિડિટી ઓછી થઈ શકે છે. બપોરના ભોજનની સાથે એક વાટકી દહીં ખાવાની ટેવ પાડો. તેનાથી જમ્યા પછી થતી એસિડિટીની સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે.
આ ત્રણ ઘરેલુ નુસખા અપનાવવાથી એસિડિટીથી તુરંત રાહત મળી જાય છે. પરંતુ પ્રયત્ન એવો કરવો કે એસિડિટી થાય જ નહીં. તેના માટે સમયસર ભોજન કરી લેવું, હેલ્ધી આહાર લેવો. અને એક નિયમ બનાવી લેવો કે ભોજન કર્યા પછી થોડીવાર ચાલવું. શક્ય હોય ત્યાં સુધી સાત્વિક ભોજન લેવું અને મોડી રાત્રે કંઈ પણ ખાવા પીવાથી બચવું. આ સિવાય દિવસ દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું.
એસીડીટીમાં આ લક્ષણો જણાય તો તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો
- જો એસીડીટીમાં ઉપર જણાવ્યા અનુસારના ઘરેલુ ઉપાયો અપનાવ્યા પછી પણ રાહત ન જણાય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો અને જરૂરી મેડિકલ ઉપચાર કરવો જોઈએ.
- એસીડીટી ના લક્ષણોની સાથે જો પેટમાં તીવ્ર દુખાવાનો અનુભવ થાય તો પણ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો..
- એસીડીટી દરમિયાન ઉલ્ટી થાય અને તેમાં જો લોહી દેખાય તો સ્થિતિ ગંભીર હોઈ શકે છે તેથી તુરંત જ ડોક્ટરની મદદ લેવી.
- જો તમને ખોરાક ગળેથી ઉતારવામાં સમસ્યા થતી હોય અથવા એવું લાગતું હોય કે ભોજન ગળામાં અટકી રહ્યું છે તો તુરંત જ હેલ્થ એક્સપર્ટ ની મદદ લેવી.
