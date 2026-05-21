/Lasoda: ઉનાળા ખૂબ ખાજો ગુંદા, લીવર ડિટોક્સ કરવાથી લઈ હાઈ બ્લડ પ્રેશર સહિતની બીમારીઓમાં કરશે ફાયદો

Lasoda Benefits: ઉનાળામાં ગુજરાતના મોટાભાગના ઘરોમાં ગુંદાનું અથાણું બનતું હોય છે. પરંતુ વર્ષોથી ગુંદાનું અથાણું ખાતા લોકોને એ વાતની ખબર નહીં હોય કે ઉનાળામાં શા માટે ગુંદા ખાવા જોઈએ ? ગુંદા જેને લસોડા પણ કહેવામાં આવે છે તે લીવર ડિટોક્સ કરવાથી લઈ હાર્ટ એટેકનું કારણ બનતા હાઈ બીપીને કંટ્રોલ કરવામાં પણ ફાયદો કરે છે.
Lasoda Benefits: ભારતમાં ઘણા બધા ફળ એવા છે જેનો ઉપયોગ તો લોકો કરતા હોય છે પરંતુ તેના ઔષધીય ગુણોથી અજાણ હોય છે. આવું જ એક ફળ છે ગુંદા. ઉનાળા દરમિયાન મળતા ગુંદાનો ઉપયોગ લોકો અથાણાં માટે શાક માટે કરતા હોય છે પરંતુ ગુંદાના ઔષધીય ગુણોથી મોટાભાગના લોકો અજાણ હોય છે. અથાણામાં સૌથી વધુ વપરાતા ગુંદા લીવર ડિટોક્ષ કરવામાં મદદરૂપ ફળ છે. ખુબ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે કે ગુંદા હાઈ બીપી કંટ્રોલ કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે.
ગુંદા એવું ફળ છે જે પૌષ્ટિક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે અને શરીરની ઘણી બધી બીમારીઓને દૂર કરવામાં પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે. ગુંદા જેને લસોડા કે ગુંદી પણ કહેવામાં આવે છે તે દ્રાક્ષની જેમ જુમખામાં મળતું ફળ છે. ભારતમાં ઉનાળા દરમિયાન આ ફળ જોવા મળે છે. ગુંદાની તાસીર ઠંડી હોય છે તેથી ઉનાળા દરમિયાન ગુંદા ખાવાથી શરીરને ભરપૂર ફાયદા થાય છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ગુંદાની લોકપ્રિયતા વધી છે તેનું કારણ છે ગુંદા ખાવાથી થતા સ્વાસ્થ્ય લાભ.
ગુંદા એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ, વિટામીન અને મિનરલ્સથી ભરપૂર હોય છે. ગુંદા ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરવાથી લઈને હાડકા મજબૂત કરવા અને લીવર ડિટોક્ષ કરવામાં ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. ગુંદાનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે કરી શકાય છે. ગુંદામાંથી અથાણું પણ બને છે અને તેનું શાક બનાવીને પણ ખાઈ શકાય છે. ગુંદાના નાનકડા ફળમાં પણ ભરપૂર પોષણ છુપાયેલું હોય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ઉનાળાની ઋતુમાં પેટને ઠંડક મળે તે માટે ગુંદાનું સેવન કરવું જોઈએ. ગુંદાનું સેવન ઉનાળા દરમિયાન કરવાથી આમ તો ઘણા બધા ફાયદા થાય છે પરંતુ આજે તમને ગુંદા ખાવાના 5 મુખ્ય ફાયદા વિશે જણાવીએ.
ગુંદા ખાવાના 5 સ્વાસ્થ્ય લાભ
લીવર ડિટોક્ષ થશે
ગુંદા એવું ફળ છે જે લીવર માટે વરદાન છે. ગુંદાના ફળમાં પ્રાકૃતિક રીતે એવા તત્વો હોય છે જે લીવરના ટોક્સિન એટલે કે ગંદકીને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. જે લોકોને લીવર સંબંધિત સમસ્યાઓ હોય તેમણે ગુંદા ખાવા જોઈએ. ગુંદા લીવરને ડીટોક્સ કરવામાં ઉપયોગી છે.
હાઈ બ્લડ પ્રેશર
ગુંદામાં એવા પોષક તત્વો ભરપૂર માત્રામાં હોય છે જે હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં રહે તે જરૂરી છે કારણ કે હાઈ બીપીથી હાર્ટ એટેકનું રિસ્ક પણ વધી જાય છે.
હાઈ બ્લડ સુગર
લસોડા એટલે કે ગુંદામાં એન્ટી ડાયાબિટીસ ગુણ પણ હોય છે. ડાયાબિટીસ હોય તે લોકો પણ રસોડા ખાય તો તેમને ફાયદો થાય છે. ગુંદા ખાવાથી બ્લડ સુગર નું સ્તર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે.
હાડકા મજબૂત થશે
ઉનાળા દરમિયાન ગુંદાનું સેવન નિયમિત કરવાથી હાડકા મજબૂત થાય છે અને ઘૂંટણ તેમજ શરીરના સાંધાના દુખાવા અને સોજા ઓછા કરવામાં પણ ગુંદા મદદ રૂપ થાય છે.
પાચન સુધારે
ઉનાળા દરમિયાન પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી જતી હોય છે. ગુંદા ખાવાથી પાચન સુધરે છે. ગુંદામાં ભરપૂર માત્રામાં ફાઇબર હોય છે જે પેટ સાફ કરવાથી લઈને કબજિયાત સહિતની પાછળની તકલીફોને દૂર કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)