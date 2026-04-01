Health Care Tips: ઉનાળામાં ભૂખ્યા પેટ ઘરેથી નીકળવાની ભુલ ક્યારેય ન કરવી, જાણો તબિયત પર કેવી અસરો થઈ શકે ?
Summer Health Care Tips: ઉનાળો એવી ઋતુ છે જેમાં ઘરેથી ખાલી પેટ નીકળી જવાની બેદરકારી તમને હોસ્પિટલના બેડ સુધી પહોંચાડી શકે છે. જો તમે અવારનવાર નાસ્તો સ્કીપ કરી દો છો અથવા તમે એવા કોઈ વ્યક્તિને જાણો છો જે સવારે ખાલી પેટ ઘરેથી નીકળે છે તો તેને આ વાત ખાસ જણાવો.
Trending Photos
Summer Health Care Tips: જો તમે પણ સવારનો નાસ્તો સ્કિપ કરીને ઘરેથી નીકળી જાઓ છો તો ઉનાળામાં આદત સુધારી લેજો. ઉનાળા દરમિયાન ઘરેથી ખાલી પેટ નીકળી જવાની આદત તમને ભારે પડી શકે છે. આમ તો સવારનો નાસ્તો ક્યારે સ્કીપ કરવો નહીં. ખાસ કરીને ઉનાળામાં તો આ ભૂલ ક્યારેય કરવી નહીં. જો તમે ઉનાળામાં ઘરેથી ભૂખ્યા પેટ નીકળી જશો તો ગરમીથી બચવું મુશ્કેલ થઈ જશે. ખાલી પેટ તમારા શરીરને જે ગરમી લાગશે તે ગંભીર સમસ્યાનું કારણ પણ બની શકે છે. મોટાભાગના લોકો નથી જાણતા કે ખાલી પેટ તડકામાં નીકળવાથી લૂ લાગવાની સંભાવના અનેક ઘણી વધી જાય છે.
ખાલી પેટ ગરમીમાં નીકળવાથી શું થાય?
ઘણા લોકો સમયના અભાવનું બહાનું દઈને સવારનો નાસ્તો સ્કીપ કરીને નીકળી જતા હોય છે. આવું કરતા લોકોએ ઉનાળામાં આદત સુધારી લેવી જોઈએ. જો ગરમીના સમયમાં પણ તમે સવારનો નાસ્તો કરતા નથી અને ડાયરેક્ટ બપોરે ભોજન કરો છો તો તેનાથી પેટ સંબંધિત ગંભીર સમસ્યા થઈ શકે છે.. આ સમસ્યા છે ગેસ્ટ્રોપેરિસિસ. આ સમસ્યા ત્યારે થાય છે જ્યારે લાંબા સમય સુધી ખોરાક પેટમાં જતો નથી. આ સમસ્યામાં વ્યક્તિને અચાનક ગભરામણ થવા લાગે છે, ઉલટી થવા લાગે છે, પેટ ફૂલી જાય છે. આ સિવાય સવારે નાસ્તો ન કરીને લાંબા સમય સુધી ખાલી પેટ રહેવામાં આવે તો લોહીમાંથી ગ્લુકોઝ, એમિનો એસિડ અને ફેટી એસિડ ઝડપથી ઘટવા લાગે છે.
ખાલી પેટ ગરમીમાં રહેવાથી થતી સમસ્યાઓ
1. ઉનાળામાં જો તમે સવારના સમયે ખાલી પેટ રહો છો તો લુ લાગવાની શક્યતા વધી જાય છે. શરીરને ખોરાક ન મળે તો તડકાના કારણે શરીર ઝડપથી ડીહાઈડ્રેટ થવા લાગે છે અને એનર્જી લેવલ ઘટી જાય છે. ખોરાક અને પાણીના અભાવના કારણે શરીરનું તાપમાન વધી શકે છે.
2. ગરમીના સમયમાં બ્લડ પ્રેશર ઘણી વખત લો થઈ જતું હોય છે. આવામાં જો સવારે નાસ્તો પણ કરવામાં ન આવે અને લાંબા સમય સુધી ખાલી પેટ રહેવામાં આવે તો લો બ્લડ પ્રેશર થવાની સંભાવના વધી જતી હોય છે. ઉનાળામાં સવારનો નાસ્તો એવો હોવો જોઈએ જેમાં મીઠું અને ખાંડ બંને સંતુલિત રીતે એડ કરવામાં આવ્યા હોય.
3. ગુડ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ આપણા શરીરમાં એનર્જી જાળવી રાખવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે તેથી સવારના નાસ્તામાં કાર્બ્સ લેવાનું રાખવું જોઈએ. તેનાથી શરીરમાં નબળાઈ આવતી નથી અને એનર્જી જળવાઈ રહે છે.
નાસ્તો કરવાનો સમય ન હોય તો શું કરવું ?
આમ તો સવારે જલ્દી જાગીને પણ નાસ્તો કરવા માટે સમય કાઢવો જોઈએ પરંતુ તેમ છતાં અનિવાર્ય સંજોગોમાં ઘરેથી ખાલી પેટ નીકળવાનું થાય તો નીચે દર્શાવ્યા અનુસારની ટિપ્સ ફોલો કરી શકો છો.
1. ઘરે નિરાંતે બેસીને નાસ્તો કરવાનો સમય ન હોય સુકો નાસ્તો પેક કરી સાથે લઈ જવો અને રસ્તામાં ખાઈ લેવો.
2. નાસ્તો કરવાનો જ સમય ન હોય તો થોડા ડ્રાયફ્રુટ્સ અથવા ફળ પણ ખાઈ શકો છો. તેમાં વધારે સમય પણ જતો નથી અને શરીરને જરૂરી ગ્લુકોઝ પણ મળી રહે છે. પણ સવારે ખાલી પેટ ખાટા ફળ ખાવા નહીં.
3. ઘરેથી નીકળો ત્યારે બેગમાં ચોકલેટ, સાકર અથવા ડ્રાયફ્રુટ જેવી વસ્તુ રાખવી જેથી નબળાઈ કે ચક્કર આવવા જેવી સમસ્યા થાય તો તુરંત ખાઈ શકાય.
4. પર્સમાં હંમેશા પાણીની બોટલ અને ગ્લુકોઝનું પેકેટ સાથે રાખવું. ગરમીના કારણે જો નબળાઈ કે ચક્કર આવવા જેવી સમસ્યા થાય તો તુરંત જ ગ્લુકોઝ પી લેવું.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે