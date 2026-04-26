Summer Stomach Infection: શું ગરમીમાં તમારૂ પેટ વારંવાર થઈ રહ્યું છે ખરાબ? ડોક્ટર પાસે જાણો અસલી કારણ

Diarrhea And Vomiting Causes: જેને આપણે સામાન્ય રીત ફૂડ પોઇઝનિંગ કહીએ છીએ, તે હંમેશા ઘણા કારણોની મિશ્રિત અસર હોય છે. તેમાં ગરમી, ભોજન ખાવાની રીત સહિત ઘણા કારણ જવાબદાર હોય છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 26, 2026, 03:27 PM IST
  • ઉનાળામાં ઘણા લોકોને થાય છે પેટની સમસ્યા
  • ભારે ગરમીમાં ખાવા-પીવાનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી
  • ઉનાળામાં પુરતી માત્રામાં પાણી પીવું જરૂરી
Why Stomach Infections Increase In Summer: ગરમીની સિઝનમાં ઘણા લોકોને પેટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓ થાય છે. કોઈને ઉલ્ટી, કોઈને ઝાડા, તો કોઈને પેટમાં દુખાવાની ફરિયાદ. મોટા ભાગના લોકો તેને સીધી રીતે ખાવાનું કારણ માને છે, પરંતુ હકીકત તેનાથી વધુ મુશ્કેલ છે. આવો તમને આ વિશે જણાવીએ.

શું કહે છે એક્સપર્ટ?
ડો. આકાશ ચૌધરી, જેઓ કેર હોસ્પિટલમાં ક્લિનિકલ ડાયરેક્ટર અને સીનિયર સલાહકાર છે, તેમણે TOI ને જણાવ્યું કે જેને આપણે સામાન્ય રીતે ફૂડ પોઇઝનિંગ કહીએ છીએ, તે ઘણા કારણોની મિશ્રિત અસર છે. તેમાં ગરમી, ભોજન ખાવાની રીત, પાણીની ક્વોલિટી, ગરમી માત્ર અસહજ અનુભવ કરાવવા સુધી સીમિત નથી. આ ખાવાની સુરક્ષા પર સીધી અસર પડે છે. જેમ-જેમ તાપમાન વધે છે, તેમ-તેમ બેક્ટેરીયા ઝડપથી ઉદ્ભવે છે. ઘણીવાર ભોજન જોવા અને સૂંઘવામાં ઠીક લાગે છે, પરંતુ તેમાં માઇક્રોબ્સ ખતરનાક સ્તર પર વધી ગયા હશે. ડોક્ટર ચૌધરી પ્રમાણે ગરમીમાં ભોજન પકાવવા અને ખાવા વચ્ચે થોડું અંતર પણ જોખમ વધારે છે.

કોને થાય છે સમસ્યા?
લોકો હંમેશા વિચારે છે કે બીમારી માત્ર ખાવાથી થઈ છે, પરંતુ ઘણીવાર અસલી કારણ પાણી હોય છે. પીવાનું પાણી, ઠંડાપીણામાં નાખવામાં આવેલો હરફ, કે કાચા ફળ-શાકભાજી જેને સારી રીતે સાફ કરવામાં આવ્યા નથી, તે ઈન્ફેક્શનનું કારણ બની શકે છે. ખાસ વાત છે કે પાણીને લઈને આપણે જેટલી સાવચેતી રાખતા નથી જેટલી ખાવાને લઈને કરીએ છીએ, અને આ ચૂક ભારે પડી જાય છે.

લાઇફસ્ટાઇલથી પણ પ્રભાવ
ગરમીમાં ખાનપાનની આદતો બદલાઈ જાય છે. બહારનું ભોજન, યાત્રા દરમિયાન ભોજન કે રસ્તા પર ગમે તે ખરીદી લેવું સામાન્ય વાત છે. મોટા ભાગે બધુ ઠીક રહે છે, પરંતુ ક્યારેક તેમાંથી કોઈ વસ્તુ સમસ્યા પેદા કરી શકે છે. ઘણીવાર એક ઘરમાં ઘણા લોકો એક સાથે બીમાર પડે છે તો તે જરૂરી નથી કે કારણ ભોજન હોય. ઘણીવાર તે ઈન્ફેક્શન એકબીજામાં ફેલાય છે અને સાફ-સફાઈની કમી તેની પાછળ મોટું કારણ બને છે. ડોક્ટર ચૌધરી સ્પષ્ટ કહે છે કે આવા મામલામાં બીમારી કોઈ ખાસ ભોજનથી નહીં, પરંતુ સંપર્કથી ફેલાય છે.

ક્યારે ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ?
આ સિવાય ગરમીમાં શરીર ખુદ પણ વધું દબાવમાં રહે છે. પાણીની કમી, અનિયમિત ભોજન અને વધુ તાપમાન પાચનતંત્રને સેન્સેટિવ બનાવી દે છે. તેવામાં જે ભોજન પહેલા નુકસાન નહોતું કરતું, હવે પરેશાની પેદા કરી શકે છે. સારી વાત છે કે મોટા ભાગના મામલામાં આ સમસ્યા થોડા દિવસમાં ઠીક થઈ જાય છે. પરંતુ જો ઉલ્ટી સતત હોય, તાવ હોય, મળમાં લોહી કે શરીરમાં પાણીની કમીના સંકેત જોવા મળે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ અને તત્કાલ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

