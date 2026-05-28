/Sun Headache: આ 4 કારણોને લીધે તડકામાં નીકળો એટલે માથું દુખવા લાગે, 3 કામ કરશો તો નહીં દુખે માથું

Sun Headache: ઉનાળામાં તડકામાં નીકળ્યા પછી માથામાં દુખાવો થવો એ શરીરની અંદરની 4 તકલીફોના કારણે હોય શકે છે. આ 4 કારણો કયા છે અને તડકાના કારણે માથું ન દુખે તે માટે શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
Sun Headache: શું તમારી સાથે પણ એવું થાય છે કે તમે તડકામાં બહાર નીકળ્યા હોય એટલે માથામાં દુખાવો થવા લાગે ? આવું ઘણા લોકો સાથે થતું હોય છે. સામાન્ય સ્થિતિમાં લોકો ગરમીમાં બહાર નીકળે ત્યારે તેમને માથામાં દુખાવો નથી થતો પરંતુ અમુક લોકો એવા હોય છે જેમને ગરમીમાં નીકળવાની સાથે જ માથામાં દુખાવો થવા લાગે છે. આવું થવાનું કારણ શું હોય આજે તમને જણાવીએ.
ઘણા લોકો સાથે એવું થાય છે કે તડકામાં નીકળ્યા પછી માથું ભારે થવા લાગે અને ધીરે ધીરે માથાનો દુખાવો તીવ્ર થઈ જાય. કેટલાક લોકો આ સમસ્યાને સામાન્ય સમજી વર્ષોથી ઇગ્નોર કરતા હોય છે પરંતુ આ તકલીફને ઇગ્નોર કરવી ભૂલ છે. ઉનાળામાં તડકા કે ગરમીના કારણે થતો માથાનો દુખાવો શરીરમાં સર્જાયેલી કેટલીક ખામીના કારણે હોઈ શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કઈ સમસ્યાના કારણે તડકામાં નીકળ્યા પછી માથું દુખવા લાગે છે.
શરીરમાં પાણીની ખામી
તડકામાં નીકળવાની સાથે જ માથું દુખવા લાગે તેનું સૌથી પહેલું કારણ છે શરીરમાં પાણીની ખામી. ડીહાઇડ્રેશનના કારણે શરીરમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સ્લો પડી જાય છે. તેવામાં જ્યારે તડકામાં નીકળવાનું થાય ત્યારે માથામાં દુખાવો થવા લાગે છે.
એસીમાંથી ડાયરેક્ટ ગરમીમાં જવું
લાંબા સમય સુધી એસીમાં રહ્યા પછી જ્યારે ડાયરેક્ટ તડકામાં નીકળવાનું થાય તો શરીરનું તાપમાન ઝડપથી વધે છે. ઠંડકમાંથી ગરમીમાં જવાની આ પ્રક્રિયાને મેડિકલ ટર્મમાં હીટ એક્સોશન કહેવાય છે. આજ સ્થિતિમાં તડકામાં જવાથી માથામાં દુખાવો થવા લાગે છે અને ઘણી વખત ચક્કર પણ આવી જાય છે.
માઈગ્રેન
જે લોકોને માઈગ્રેનની સમસ્યા હોય તેમના માટે પણ તડકો માથાના દુખાવાનું કારણ બની શકે છે. માઇગ્રેનનો દુખાવો અલગ અલગ રીતે ટ્રિગર થતો હોય છે. ઘણા લોકોને તડકાના કારણે માઈગ્રેન ટ્રિગર થઈ જાય છે અને માથામાં તીવ્ર દુખાવાનો અનુભવ થાય છે.
લો બ્લડ પ્રેશર
ઉનાળામાં લો બ્લડ પ્રેશરના કારણે પણ માથામાં દુખાવો થવા લાગે છે. ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર ગરમીમાં જે લોકો ખાલી પેટ તડકામાં નીકળતા હોય તેમને બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા થઈ જાય છે અને તેવામાં માથાનો દુખાવો અને ચક્કર આવવા જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે.
માથાના દુખાવાથી રાહત મેળવવાનો ઉપાય
1. ગરમીમાં માથાનો દુખાવો ન થાય તે માટે સૌથી અસરકારક રીત છે કે દિવસ દરમિયાન આઠથી દસ ગ્લાસ પાણી પીવાનું રાખો. જેથી શરીર હાઇડ્રેટ રહે અને માથામાં દુખાવો ન થાય.
2. ઘરેથી નીકળવાનું થાય ત્યારે માથું ઢાંકીને રાખો તડકાથી બચવા માટે ટોપી કે છત્રીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. સાથે જ સારી ગુણવત્તાના સનગ્લાસીસ પહેરો.
3. ગરમીના દિવસોમાં ઘરેથી ભૂખ્યા પેટ નીકળવું નહીં. આ ઉપરાંત ઉનાળામાં આહારમાં એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો જે શરીરને ઠંડક કરે. ગરમીના દિવસોમાં પીઝા, બર્ગર, ચિપ્સ જેવી વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળવું.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)