Health Tips: ચહેરા પર સોજો આવે તે સામાન્ય નથી, શરીર આપે છે જરૂરી સંકેત, જાણો કારણ અને ઈલાજ
Health Tips: ઘણીવાર ચહેરો સોજાના કારણે ફુલી જતો હોય છે. લોકો આ સ્થિતિને સામાન્ય ગણી તેના પર ધ્યાન આપતા નથી પરંતુ ચહેરા પર દેખાતા સોજાના માધ્યમથી શરીર કેટલીક ખામીઓ તરફ સંકેત કરે છે. આ ખામીઓ કઈ હોય છે ચાલો જાણીએ.
Health Tips: ઘણા લોકો સવારે જાગે ત્યારે તેમનો ચહેરો શોધેલો લાગે છે. ચેહરા પર દેખાતા સોજાને સામાન્ય રીતે લોકો ધ્યાનમાં રહેતા નથી. જો આ સમસ્યા કાયમી હોય તો લોકો પોતાની રીતે જ કેટલાક ઉપાય કરવા લાગે છે. જેમાં સૌથી સામાન્ય ઉપાય છે ભોજનમાં મીઠું ઘટાડવું. ચહેરા પર સોજો દેખાય તો સામાન્ય ધારણા લોકો બાંધી લેતા હોય છે કે મીઠાના કારણે ચહેરા પર સોજો દેખાય છે. પરંતુ ચહેરા પર દેખાતા સોજાનો દોષ સંપૂર્ણ રીતે મીઠા પર નાખવાને બદલે શરીરની અન્ય જરૂરિયાતો પર ધ્યાન દેવું જોઈએ.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ફક્ત મીઠાના કારણે નહીં પરંતુ શરીરમાં અન્ય વસ્તુઓની ખામી હોય ત્યારે પણ ચહેરા પર સોજો વધવા લાગે છે. ચહેરા પર સોજો રહે તેની પાછળ કયા કારણો જવાબદાર હોય છે ચાલો તમને જણાવીએ.
ચહેરા પર જ્યારે પણ સોજો દેખાય ત્યારે ડાયટમાં મીઠું ઓછું કરીને અથવા તો સોજો ઉતારવાની દવા લઈને જો લોકો સોજો દૂર કરતા હોય તો તે શરીરની અસલી સમસ્યાને ઇગ્નોર કરે છે. સોજો આવવાનું મુખ્ય કારણ શું છે તે પહેલા જાણવું જોઈએ અને તે પ્રમાણે તેનો ઈલાજ કરવો જોઈએ. કારણ કે શરીરના સોજા, પેટ ફૂલી જવું અને ઈન્ફ્લેમેશન જેવી તકલીફોના માધ્યમથી શરીર અંદર ચાલતી ગડબડનો સંકેત કરે છે. તેથી શરીર દ્વારા આપવામાં આવતા આ સંકેતોને સમજવા જરૂરી છે.
ચહેરા પર સોજાના કારણો
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ચહેરા પર સોજો દેખાય એટલે મીઠું જ જવાબદાર હોય તેવું જરૂરી નથી. તેના માટે જો તમે મીઠું ઓછું કરો તો તેનાથી અન્ય સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. ચહેરા પર સોજા વધવાનું કારણ ડિહાઇડ્રેશન પણ હોઈ શકે છે.. જો તમે શરીરની જરૂરિયાત કરતાં ઓછું પાણી પીતા હોય તો પણ ચહેરા પર સોજા આવી શકે છે.
આ સિવાય જો તમે અપૂરતી ઊંઘ કરતા હોય તો તેના કારણે પણ ચહેરા પર સોજા દેખાય છે.. ક્યારેક ઊંઘ ઓછી આવે અથવા ઓછી થાય તે સામાન્ય છે પરંતુ જો તમે નિયમિત રીતે જ ઓછી ઊંઘ કરો છો તો તેના કારણે પણ ચહેરા પર સોજા રહે છે. આ સિવાય સ્ટ્રેસના કારણે પણ હોર્મોન પ્રભાવિત થાય છે અને તેના કારણે ચહેરા પર સોજા દેખાતા હોય છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર આપણું શરીર સિસ્ટમેટિક રીતે જાતે જ કામ કરતું હોય છે. ક્યારે શરીરની અંદર કોઈ ગડબડ થાય તો તે સોજા કે ઈન્ફ્લેમેશન તરીકે દેખાય છે. તેથી જો ચેહરા કે શરીરના કોઈપણ ભાગ પર સોજા દેખાય તો તેના લક્ષણોને દબાવવાને બદલે તેના મૂળ કારણ ને સમજો અને તેનો ઈલાજ કરો. આવું જ્યારે પણ થાય ત્યારે સૌથી પહેલા તો સ્વસ્થ આહાર લેવાનું શરૂ કરો અને શરીરની પાણીની જરૂરિયાત પૂરી કરો. દિવસ દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું અને રાત્રે પુરી ઊંઘ કરવી. તમે લાઈફસ્ટાઈલમાં સુધારો કરશો એટલે આવી સમસ્યાથી જાતે જ છુટકારો મળી જશે. જો આ ફેરફાર કર્યા પછી પણ ચહેરા પર સોજાની સમસ્યા કાયમી રહેતી હોય તો વધારે સમય બગાડ્યા વિના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરી ડોક્ટરની સલાહ લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
