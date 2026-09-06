/Swine Flu: સ્વાઈન ફ્લૂ માટે આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટી, ગિલોય સહિતની આ વસ્તુઓ કરી શકે છે ફાયદો

Swine Flu Remedy: સ્વાઈન ફ્લૂના કેસ ધીરે ધીરે વધી રહ્યા છે. સ્વાઈન ફ્લૂથી બચવું હોય તો આ સમયે રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવી જરૂરી છે. સ્વાઈન ફ્લૂ શ્વાસ સંબંધિત બીમારી છે સ્વાઈન ફ્લૂ થવાનું કારણ H1N1 વાયરસ છે. સ્વાઈન ફ્લૂથી બચવા માટે સૌથી પહેલા શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવી જરૂરી હોય છે. આવા સમયે આયુર્વેદ મદદરૂપ થઈ શકે છે.
સ્વાઈન ફ્લૂના લક્ષણો
સ્વાઈન ફ્લૂના લક્ષણો સામાન્ય ફ્લૂ જેવા જ હોય શકે છે. જેમાં તાવ, ગળામાં ખરાશ, શરીરમાં દુખાવો, માથામાં દુખાવો, ઠંડી લાગવી, થાકનો સમાવેશ થાય છે. અત્યારના સમયમાં આવા લક્ષણો જણાતા હોય તો તુરંત હેલ્થ ચેકઅપ કરાવવું.
સ્વાઈન ફ્લૂથી બચવાનો ઈલાજ
સ્વાઈન ફ્લૂ મટાડવાની કે તેની સારવાર માટે આમ તો કોઈ દવા નથી. આયુર્વેદમાં પણ એવી દવા નથી જેને લેવાથી સ્વાઈન ફ્લૂ ન થાય કે સ્વાઈન ફ્લૂ મટી જાય. પરંતુ આયુર્વેદિક ઉપાય કે ઘરેલુ ઉપાયની મદદથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત કરી શકાય છે. સ્વાઈન ફ્લૂના વધતા પ્રકોપ વચ્ચે રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા મજબૂત કરવામાં હર્બલ દવાઓ મદદ કર શકે છે.
સ્વાઈન ફ્લૂ માટે આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટી
- આયુર્વેદમાં ગિલોયનો ઉપયોગ વ્યાપક રીતે થાય છે. ગિલોયનો ઉપયોગ કરવાથી ઈમ્યુનિટી વધે છે અને શરીરને રોગ સામે લડવાની શક્તિ મળે છે.
- ગળાની તકલીફ અને શ્વાસ સંબંધિત સમસ્યામાં તુલસીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તુલસીનું સેવન કરવાથી ગળાની તકલીફ દુર થઈ શકે છે. અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ વધે છે.
- હળદર તેના એન્ટી ઈંફ્લેમેટરી ગુણ માટે પ્રખ્યાત છે. હળદરનું સેવન કરવાથી શરીરને રોગ સામે લડવાની ક્ષમતા મળી શકે છે.
- આદુ એન્ટી ઓક્સીડન્ટ તત્વોથી ભરપુર હોય છે. આદુ શરદી, ઉધરસ, ગળાની તકલીફ, પાચન બધી જ સમસ્યામાં લાભકારી છે.
આ વસ્તુઓ ઉપરાંત લસણ, વિટામિન સીથી ભરપુર ફળ ડાયટમાં સામેલ કરી શકાય છે. આ સમયે હુંફાળુ પાણી પીવું લાભકારી રહે છે. આ ઋતુમાં રોગથી બચવા માટે પૌષ્ટિક અને સંતુલિત આહાર લેવો. પુરતી ઊંઘ કરવી અને શરીરને હાઈડ્રેટ રાખવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)