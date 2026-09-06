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Swine Flu: સ્વાઈન ફ્લૂ માટે આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટી, ગિલોય સહિતની આ વસ્તુઓ કરી શકે છે ફાયદો

Swine Flu Remedy: સ્વાઈન ફ્લૂના કેસમાં જ્યારે વધારે થઈ રહ્યો છે ત્યારે અનેક લોકો એવા છે જે જાણવા માંગે છે કે સ્વાઈન ફ્લૂથી બચવા માટે શું કરી શકાય ? એવી કોઈ આયુર્વેદિક વસ્તુ છે જે સ્વાઈન ફ્લૂથી બચાવ કરવામાં મદદ કરી શકે ? તો ચાલો તમને જાણકારી આપીએ કે સ્વાઈન ફ્લૂથી બચાવમાં કઈ આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટી મદદ કરી શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 06, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:07 AM IST
Swine Flu: સ્વાઈન ફ્લૂ માટે આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટી, ગિલોય સહિતની આ વસ્તુઓ કરી શકે છે ફાયદો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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