/Swine flu Eye Symptoms: આંખમાં આવા ફેરફાર દેખાય તો ઈગ્નોર કરતાં નહીં, હોય શકે છે સ્વાઈન ફ્લૂ

Swine flu Eye Symptoms: સ્વાઈન ફ્લૂના કેસમાં ચિંતાજનક વધારો થઈ રહ્યો છે. સ્વાઈન ફ્લૂ ચેપી રોગ છે. આ રોગના લક્ષણો દેખાય કે સારવાર શરુ કરી દેવામાં ન આવે તો તેમાં દર્દીનો જીવ પણ જઈ શકે છે. સ્વાઈન ફ્લૂના શરુઆતી લક્ષણો આંખોમાં પણ દેખાય છે. અત્યારે સ્વાઈન ફ્લૂ ફેલાયેલો છે ત્યારે આંખમાં આવા લક્ષણો દેખાય તો તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો.
આંખ પર અસર કરી શકે છે સ્વાઈન ફ્લૂ
ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર સ્વાઈન ફ્લૂના કારણે આંખ પર પણ અસર થઈ શકે છે. આ સમયે કોઈપણ વ્યક્તિને તાવ, શરદી સહિત આંખમાં કોઈ સમસ્યા જણાય તો તે સ્વાઈન ફ્લૂ થયાનો સંકેત હોય શકે છે. આંખમાં થતા કેવા ફરેફારોને ઈગ્નોર કરવા નહીં ચાલો તમને જણાવીએ.
સ્વાઈન ફ્લૂના આંખમાં દેખાતા લક્ષણો
- આંખ લાલ થઈ જવી
- આંખમાંથી પાણી નીકળવું.
- આંખમાં દુખાવો થવો.
- વાયરલ કંજંક્ટિવાઈટિસ થવું
મહત્વનું છે કે ડોક્ટરોનું જણાવવું છે કે દરેક વખતે આંખની તકલીફો સ્વાઈન ફ્લૂના કારણે જ હોય તે જરૂરી નથી પરંતુ દિલ્હીમાં સ્વાઈન ફ્લૂના ઘણા પેશન્ટમાં આ પ્રકારની આંખની તકલીફો પણ જોવા મળી છે.
સ્વાઈન ફ્લૂના અન્ય લક્ષણો
સ્વાઈન ફ્લૂ જેને H1N1 કે ઈન્ફ્લૂએંઝા પણ કહેવામાં આવે છે તે બીમારી શ્વસન તંત્ર પર અટેક કરે છે. સ્વાઈન ફ્લૂમાં શરુઆતમાં નાક, ગળા અને ફેફસા પર અસર થાય છે. જેના કારણે સ્વાઈન ફ્લૂની શરુઆતમાં દર્દીને તાવ આવે છે, ઠંડી લાગે છે, ગળામાં તકલીફ થાય છે, નાક બંધ થઈ જાય અથવા પાણી આવે, શરીરમાં દુખાવો અને નબળાઈ લાગે છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર અત્યારે સ્વાઈન ફ્લૂ વધારે પ્રમાણમાં ફેલાયેલો છે તેવામાં જો તાવ, શરદી, શ્વાસમાં તકલીફ સહિતના લક્ષણો સાથે જો કોઈ વ્યક્તિને ડ્રાય આઈ, આંખમાં બળતરા, આંખ આવવી, આંખમાં ઈન્ફેકશન જેવા લક્ષણો જોવા મળે તો તેને ઈગ્નોર કરવાની ભુલ કરવી નહીં. તુરંત ડોક્ટર પાસે ચેકઅપ કરાવી જરૂરી સારવાર શરુ કરી દેવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)