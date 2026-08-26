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Swine flu Eye Symptoms: આંખમાં આવા ફેરફાર દેખાય તો ઈગ્નોર કરતાં નહીં, હોય શકે છે સ્વાઈન ફ્લૂ

Swine flu Eye Symptoms: સ્વાઈન ફ્લૂના થાય એટલે તાવ આવે અને શ્વાસ સંબંધિત સમસ્યા થાય એવું નથી. સ્વાઈન ફ્લૂમાં આંખને પણ અસર થઈ શકે છે. સ્વાઈન ફ્લૂ થાય તો વ્યક્તિની આંખમાં પણ કેટલાક લક્ષણો દેખાવા લાગે છે. આંખમાં દેખાતા આ લક્ષણોને કોઈએ ઈગ્નોર કરવા નહીં.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 26, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:52 AM IST
Swine flu Eye Symptoms: આંખમાં આવા ફેરફાર દેખાય તો ઈગ્નોર કરતાં નહીં, હોય શકે છે સ્વાઈન ફ્લૂ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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