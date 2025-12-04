જ્યારે તમારા પગ ચીસો પાડીને કહેશે 'બીમાર છો તમે', આ સંકેતોને નજરઅંદાજ ન કરો
Warning Signs From Legs: આપણા પગ ઘણીવાર આપણા શરીરના અદ્રશ્ય હીરો હોય છે, જે આપણને ફરવા અને દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ જ પગ તમારા શરીરમાં છુપાયેલા ઘણા ગંભીર રોગોનો સંકેત પણ આપી શકે છે? આ સંકેતોનો ઓળખવા જરૂરી છે.
What Your Feet Can Tell You: આપણે આપણા સ્વાસ્થ્યનું ઘણી રીતે ધ્યાન રાખીએ છીએ, પરંતુ ઘણી વખત આપણે આપણા પગને અવગણીએ છીએ, જે આપણા શરીર માટે એક સંદેશવાહક તરીકે કામ કરે છે, જે આપણને જણાવે છે કે આપણા સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ શું છે. તમને સમજાયું જ હશે કે ક્યારેક પગમાં ફેરફાર જોવા મળે છે, તેને ક્યારેય હળવાશથી ન લેવો જોઈએ.
આ એક સામાન્ય સમસ્યા છે જે લાંબા સમય સુધી ઉભા રહેવાથી કે બેસી રહેવાથી, પ્રેગ્નન્સી અથવા તો ખારા ખોરાકના સેવનને કારણે થઈ શકે છે. જો કે, સતત સોજો, ખાસ કરીને જ્યારે ચામડીના ફેરફારો અથવા અસ્વસ્થતા સાથે, હૃદય, કિડની અથવા યકૃતની સમસ્યાઓ જેવી વધુ ગંભીર સમસ્યા સૂચવી શકે છે. તે નબળા પરિભ્રમણ અથવા લસિકા તંત્રની સમસ્યાઓ પણ સૂચવી શકે છે.
પગનાં તળિયાંને લગતું fasciitis એ હીલના દુખાવાનું એક સામાન્ય કારણ છે, પરંતુ અન્ય સ્થિતિઓ જેમ કે એચિલીસ ટેન્ડોનાઇટિસ, હીલ સ્પર્સ, સ્ટ્રેસ ફ્રેક્ચર અથવા તો સંધિવા પણ આ વિસ્તારમાં પીડા પેદા કરી શકે છે. આ દુખાવો ત્યારે જ નિયંત્રિત થઈ શકે છે જ્યારે ચોક્કસ કારણ જાણી શકાય.
ડ્રાઈ એર, ડિહાઇડ્રેશન અને ખરાબ ફિટિંગના પગરખાં એડી ફાટવાનું સામાન્ય કારણ છે. પરંતુ સતત ક્રેક આવવા, ખાસ કરી જ્યારે તે મોટા થવા કે ડિસલકર થવાનું સાથે હોય તો એક્જિમા કે સોરાયસિસ જેવી સ્કિન કંડીશન કે પછી ડાયાબિટીસ કે હાઇપોથાયરાયડિઝ્મ જેવા સિસ્ટેમિક ડિઝીઝ સાથે જોડી શકાય છે.
આ સંવેદનાઓ, જેને ઘણીવાર "પિન અને સોય" (pins and needles) તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે, તે ચેતા પર દબાણ અથવા નબળા રક્ત પરિભ્રમણને કારણે થઈ શકે છે. જો કે, પગમાં વારંવાર અથવા સતત કળતર અને નિષ્ક્રિયતા એ ચેતા નુકસાન (પેરિફેરલ ન્યુરોપથી) સૂચવી શકે છે, જે ઘણીવાર ડાયાબિટીસ, વિટામિનની ઉણપ અથવા ન્યુરોલોજીકલ વિકૃતિઓ સાથે સંકળાયેલ છે.
જો કે તે ઘણીવાર મચકોડ અથવા ઇજાઓને કારણે થાય છે, ક્રોનિક પગની ઘૂંટીમાં દુખાવો એ સંધિવા (ઓસ્ટિઓઆર્થરાઇટિસ, સંધિવા અથવા સંધિવા), ટેન્ડોનિટીસ અથવા ટર્સલ ટનલ સિન્ડ્રોમ જેવી ચેતા સમસ્યાની નિશાની હોઈ શકે છે. સતત પીડાને અવગણવાથી વધુ સમસ્યાઓ અને ગતિશીલતામાં ઘટાડો થઈ શકે છે.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
