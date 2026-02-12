Prev
હાર્ટ એટેક આવવાના 48 કલાક પહેલા ખબર પડી જશે, શરીરમાં જોવા મળશે આ લક્ષણ

Symptoms before heart attack: દેશમાં સતત વધી રહેલા હાર્ટ એટેકના કેસ ચિંતાનો વિષય છે. આવો આજે તમને હાર્ટ એટેકના 48 કલાક પહેલા શરીરમાં જોવા મળતા લક્ષણો વિશે જણાવીએ. આ લક્ષણોને ઓળખી જીવ બચાવી શકાય છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 12, 2026, 05:28 PM IST

Health News; બધા જાણે છે કે હાર્ટ એટેક આવવાથી વ્યક્તિનું મોત પણ થઈ શકે છે. પરંતુ જો તમને કહેવામાં આવે છે કે હાર્ટ એટેક આવતા પહેલા શરીરમાં કેટલાક એવા લક્ષણ જોવા મળે છે જે વારંવાર તમને હાર્ટ એટેકની ચેતવણીના સંકેત આપે છે. આજે અમે તમને કેટલાક એવા લક્ષણો વિશે જણાવીશું. જો તમારા શરીરમાં આ પ્રકારના લક્ષણ જોવા મળે તો તમારે વિલંબ કર્યા વગર ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જોઈએ.

આ લક્ષણો પર આપો ધ્યાન
સમયની સાથે થાકનો અનુભવ થવો, હવે આ લક્ષણ મોટા ભાગના લોકોને સામાન્ય લાગી શકે છે પરંતુ હાર્ટ એટેક આવતા પહેલા થાકનો અનુભવ થઈ શકે છે. આ સાથે જો તમને છાતીમાં બેચેની, શ્વાસ ફૂલી જવો કે પછી દુખાવાનો અનુભવ થવો, આ પ્રકારના લક્ષણ જોવા મળી શકે છે. છાતીમાં બેચેની થવા પર લોકો તેને સામાન્ય એસિડિટી સમજી નજરઅંદાજ કરતા હોય છે.

ભારે પડી શકે છે બેદરકારી
હેલ્થ એક્સપર્ટ પ્રમાણે હાર્ટ એટેક આવવાના એકથી બે દિવસ પહેલા શરીરમાં કેટલાક લક્ષણ જોવા મળે છે, જે હાર્ટ એટેકના ખતરા તરફ ઇશારો કરે છે. તમને જણાવી દઈએ કે આ લક્ષણો પર ધ્યાન ન આપવામાં આવે તો બેદરકારી ભારે પડી શકે છે.

હાર્ટને કઈ રીતે મજબૂત બનાવવું
જો તમે તમારા હાર્ટના સ્વાસ્થ્યને મજબૂત બનાવી રાખવા ઈચ્છો છો તો સૌથી પહેલા તમારી જીવનશૈલીમાં સુધારનો પ્રયાસ કરો. તમને જણાવી દઈએ કે પાલક, બ્રોકલી, દાડમ, સફરજન, અખરોટ, બદામ, સંપૂર્ણ અનાજ અને સેલમન માછલીને હાર્ટ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. યોગ્ય માત્રામાં આ ફૂડ્સને તમારા ડાયટમાં સામેલ કરવા જોઈએ.

ડિસ્ક્લેમરઃ સામાન્ય ઉપલબ્ધ જાણકારીની મદદથી આ આર્ટિકલ લખવામાં આવ્યો છે. તમે વધુ માહિતી માટે સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.

Symptoms before heart attack

