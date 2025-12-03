Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

ભારતમાં 35% થી વધુ લોકો ફેટી લિવરનો શિકાર, શરીરમાં જોવા મળતા આ સંકેતને નજરઅંદાજ ન કરો

Fatty Liver Symptoms: છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ફેટી લિવરના વધતા કેસ ચિંતાનો વિષય બની ગયા છે. આવો તમને આ બીમારીના શરૂઆતી લક્ષણો વિશે માહિતી આપીએ.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 03, 2025, 01:03 PM IST

Trending Photos

ભારતમાં 35% થી વધુ લોકો ફેટી લિવરનો શિકાર, શરીરમાં જોવા મળતા આ સંકેતને નજરઅંદાજ ન કરો

ખરાબ લાઇફસ્ટાઇલ, અનહેલ્ધી ડાયટ પ્લાન, દારૂ-સિગારેટની આદત, ફેટી લિવરના કેટલાક મુખ્ય કારણ છે. તમને જણાવી દઈએ કે પીઆઈબીના એક રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારતમાં લગભગ 35થી 38 ટકા લોકો ફેટી લિવરની બીમારીનો સામનો કરી રહ્યાં છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ પ્રમાણે આ બીમારીની સમય રહેતા ઓળખ થવી ખૂબ જરૂરી છે, બાકી તમારી ઓવરઓલ હેલ્થ પર અસર થઈ શકે છે. આવો ફેટી લિવરના લક્ષણો વિશે જાણીએ.

ચરબી જમા થવીઃ હેલ્થ એક્સપર્ટ પ્રમાણે જો તમારા પેટની સાઇઝ વધી રહી છે કે પછી તમારા પેટની આસપાસ ચરબી જમા થઈ રહી છે, તો આ લક્ષણ ફેટી લિવરની સમસ્યા તરફ ઈશારો કરે છે. તમને જણાવી દઈએ કે ફેટી લિવરને કારણે પેટની સાથે-સાથે તમારી કમરની આસપાસ પણ ચરબી જમા થવા લાગે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

એનર્જીની કમીઃ ફેટી લિવરની બીમારી તમારા શરીરના એનર્જી લેવલને અસર કરે છે. જો તમને દરેક સમયે થાકનો અનુભવ થાય છે તો તમે લિવરની આ બીમારીની ઝપેટમાં આવી ગયા છો. ઘણા લોકો આ લક્ષણને અવગણે છે. જો તમને દિવસભર વધુ થાકનો અનુભવ થાય તો તમારે ડોક્ટર પાસે રિપોર્ટ કરાવવા જોઈએ.

પેટમાં દુખાવોઃ પેટમાં દુખાવો કે ભારેપણું અનુભવવું એ પણ ફેટી લીવરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. જ્યારે લીવરમાં સોજો આવે છે, ત્યારે તે પેટમાં દુખાવો, ભારેપણું, દબાણ અથવા પેટનું ફૂલવુંનું કારણ બની શકે છે. ફેટી લીવર રોગ ભૂખમાં ઘટાડો પણ કરી શકે છે. ફેટી લીવર રોગ આંતરડાના સ્વાસ્થ્યને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો આ લક્ષણો એકસાથે દેખાય, તો વિલંબ કર્યા વિના તમારી તપાસ કરાવો.

ડિસ્ક્લેમર
આ લેખમાં આપવામાં આવેલી જાણકારીઓ પર અમે તે દાવો નથી કરી રહ્યાં કે સંપૂર્ણ સત્ય તથા સટીક છે. વધુ જાણકારી માટે તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
fatty liverfatty liver symptoms

Trending news