ગુજરાતી ન્યૂઝHealthફેટી લિવરની સમસ્યામાં જલ્દી મળશે રાહત, બસ તમારી જીવનશૈલીમાં કરો આ ફેરફાર

ફેટી લિવરની સમસ્યામાં જલ્દી મળશે રાહત, બસ તમારી જીવનશૈલીમાં કરો આ ફેરફાર

આજકાલની ખરાબ લાઇફસ્ટાઇલ અને અનહેલ્ધી ખાનપાનને કારણે ફેટી લિવરની સમસ્યા ઝડપથી વધી રહી છે. તેવામાં આવો ડોક્ટર પાસેથી જાણીએ તેની પાછળ ક્યા કારણો જવાબદાર છે અને કઈ રીતે તેને કંટ્રોલ કરી શકાય છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 18, 2026, 05:35 PM IST
  • આજના સમયમાં ગંભીર સમસ્યા છે ફેટી લિવર
  • ફેટી લિવર પાછળ અનેક કારણો જવાબદાર
  • ડાયટ અને એક્સરસાઇઝની મદદથી થશે કંટ્રોલ

લિવર પર ફેટ જામી જવા આજના સમયમાં એક સામાન્ય પરંતુ ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા બની રહી છે, જેને ફેટી લિવર કહેવામાં આવે છે. આ સમસ્યા ત્યારે થાય છે જ્યારે લિવરની કોશિકાઓમાં જરૂરિયાતથી વધુ વસા જમા થવા લાગે છે. વરિષ્ઠ ડોક્ટર ડો. ભૂષણ ભોલેએ જણાવ્યું કે લિવરમાં ફેટ ક્યા કારણે જમા થાય છે? અને તેને ઠીક કરવા માટે સૌથી સારી રીત કઈ છે.

ફેટી લિવરનું કારણ?
ફેટી લિવરની પાછળ સૌથી મોટું કારણ આપણી ખરાબ જીવનશૈલી છે. વધુ તળેલું અને પ્રોસેસ્ડ ભોજન, મીઠા ઠંડા પીણાનું વધુ સેવન, દારૂનું સેવન અને શારીરિક ગતિવિધિની કમી આ સમસ્યાને ઝડપથી વધારે છે. આ સિવાય મેદસ્વિતા, ડાયાબિટીસ અને હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ પણ ફેટી લિવરનું જોખમ વધારે છે.

કઈ રીતે ઠીક થશે ફેટી લિવર?
ફેટી લિવરને ઠીક કરવાની સૌથી ઝડપી અને અસરકાર રીત દવાઓથી વધુ જીવનશૈલીમાં ફેરફાર છે.

સંતુલિત ડાયટઃ સૌથી પહેલા તમારા ખાનપાનને સંતુલિત કરવું જરુરી છે. લીલા શાકભાજી, ફળ, સંપૂર્ણ અનાજ અને પ્રોટીનથી ભરપૂર આહાર લેવાથી લિવર પર દબાવ ઓછો થાય છે. તો ખાંડ અને રિફાઇન્ડ કાર્બોહાઇડ્રેટનું સેવન ઓછું કરવું જોઈએ.

કસરત કરવીઃ દરરોજ ઓછામાં ઓછી 30-40 મિનિટ વ્યાયામ કરવો, જેમ કે ઝડપી ચાલવું, યોગ કે સાયકલિંગ, લિવરમાં જમા ફેટ ઝડપથી ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

વજન ઘટાડોઃ વજન ઘટાડવાથી ફેટી લિવરની સમસ્યામાં રાહત મેળવી શકાય છે. માત્ર 5થી 10 ટકા વજન ઘટાડવાથી ફેટી લિવરની સ્થિતિમાં સુધાર જોઈ શકાય છે.

દારૂથી દૂર રહોઃ દારૂથી દૂર રહેવું અને પર્યાપ્ત ઊંઘ લેવી પણ જરૂરી છે, કારણ કે આ બંને લિવરના સ્વાસ્થ્યને સીધે રીતે પ્રભાવિત કરે છે.

સમય રહેતા જો આ સમસ્યા પર ધ્યાન આપવામાં આવે તો ફેટી લિવરને ઠીક કરી શકાય છે. નિયમિત તપાસ અને ડોક્ટરની સલાહની સાથે સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવી ન માત્ર લિવરને સ્વસ્થ રાખી શકાય છે, પરંતુ અન્ય બીમારીથી પણ બચી શકાય છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

