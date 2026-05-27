/ગરદનના કેન્સરના લક્ષણો, માત્ર ગળામાં દુખાવો નહીં આ ચાર સંકેતોને પણ ન કરો નજરઅંદાજ

Neck Cancer Signs: ભારતમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ગરદનના કેન્સરના કેસમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો પાસે તેના લક્ષણોની જાણકારી હોતી નથી. તમને જણાવી દઈએ કે લક્ષણો કોઈપણ બીમારીનને પકડવામાં એક મોટું હથિયાર સાબિત થઈ શકે છે, તેવામાં તેને લઈને જાગૃત રહેવું જરૂરી છે.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં દેશ સહિત દુનિયાભરમાં કેન્સરના કેસમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. હવે એક રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું છે કે ભારતમાં તાજેતરના વર્ષોમાં માથા અને ગરદનના કેન્સરના મામલામાં ચિંતાજનક વૃદ્ધિ થઈ છે. નેક કેન્સરના દર્દીઓમાં આ વૃદ્ધિનું એક મોટું કારણ તે વિશે જાગૃતતાનો અભાવ પણ છે. એટલે કે જાણકારીના અભાવમાં સમય રહેતા ખ્યાલ આવતો નથી કે તેને કેન્સર જેવી બીમારી થઈ છે. જ્યારે તમને લક્ષણ વિશે ખબર પડે છે ત્યારે તમે નિદાનથી આ બીમારીને ખતમ કરી શકો છો.
ઘણા લોકોને લાગે છે કે ગરદનમાં થનાર કેન્સરના મુખ્ય લક્ષણ ગરદનમાં જ જોવા મળે છે, પરંતુ એવું નથી. શરીરમાં થનાર અન્ય ફેરફાર પણ આ કેન્સર તરફ ઇશારો કરી શકે છે. ડોક્ટર તરંગ કૃષ્ણાએ આ લક્ષણો વિશે માહિતી આપી છે, જેને નજરઅંદાજ ન કરવી જોઈએ. આવો નેક કેન્સર વિશે જાણીએ.
ગરદન કેન્સર શું હોય છે?
સૌથી પહેલા આવો જાણીએ ગળાનું કેન્સર શું છે. ડોક્ટર જણાવે છે કે નેક કેન્સર કોઈ એક સિંગલ બીમારી નથી પરંતુ આ કેન્સરનો એક સમૂહ છે જે માથા અને ગરદનના વિવિધ હિસ્સામાં વિકસિત થાય છે. તેમાં ગળું, વોકલ કાર્ડ્સ, મોઢું, જીભ, થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ, લાર ગ્રંથિઓ, સાથે નેઝલ કેવિટી અને સાઇનસના કેન્સર પણ સામેલ છે.
ભારતમાં તમાકુ યુક્ત વસ્તુનું સેવન તેના મુખ્ય કારણમાંથી એક છે. પરંતુ હવે જોખમ માત્ર તે આદતો સુધી સીમિત નથી. તમાકુ સિવાય દારૂનો વધતો ઉપયોગ, વાયુ પ્રદૂષણના સંપર્કમાં આવવું, નબળી ઇમ્યુનિટી અને HPV જેવા સંક્રમણ પણ ગળાના કેન્સરમાં મહત્વપૂર્ણ જોખમનું કારણ માનવામાં આવે છે. સાથે ડાયટમાં વધુ માત્રામાં પ્રોસેસ્ડ અને જંક ફૂડ્સ પણ તેનું જોખમ વધારી રહ્યાં છે.
શું છે ગળાના કેન્સરના લક્ષણ?
ગરદન કેન્સરના કેસમાં વધારાનું એક કારણ તેના લક્ષણો વિશે જાગરૂકતા ન હોવું પણ છે. જો તેના શરૂઆતી લક્ષણ પર ધ્યાન આપવામાં આવે તો આ બીમારીથી છુટકારો મેળવી શકાય છે. પરંતુ ગરદનના કેન્સરને મેનેજ કરવામાં સૌથી મોટો પડકાર છે કે તેના શરૂઆતી લક્ષણ હંમેશા હળવા અને અસ્પષ્ટ હોય છે. જેને હંમેશા સામાન્ય સંક્રમણ સમજી નજરઅંદાજ કરવામાં આવે છે. તેમાં સતત ગળામાં ખારાશ કે દુખાવા સિવાય ગરદનમાં ગાંઠ કે સોજા, અવાજમાં ફેરફાર કે અવાજ ભારે થવો, ગળવામાં સમસ્યા કે દુખાવો અને મોઢામાં ન રૂઝાતા ઘાવ જેવા લક્ષણ સામેલ છે.
આ સિવાય જીભ કે મોઢાની અંદર લાલ કે સફેદ ડાઘ, કારણ વગર લોહી નીકળવું કે સતત શ્વાસમાં દુર્ગંધ આવવી, કારણ વગર કાનમાં દુખાવો અને અચાનક વજન ઘટવું કે વધુ થાક જેવા લક્ષણોમાં પણ સાવચેતી રાખવી જોઈએ. ડોક્ટરનું માનવું છે કે આમાંથી કોઈપણ લક્ષણ 2-3 સપ્તાહથી વધુ સમય રહે તો ડોક્ટરની સલાહ લો. તેને નજરઅંદાજ કરવાની ભૂલ ન કરો, કારણ કે આ બીમારી ચુપચાપ તમારા શરીરમાં વધતી રહે છે.
બચવા માટે શું કરવું
પહેલા ગરદદનના કેન્સરના મામલા મોટા ભાગે વૃદ્ધોમાં જોવા મળતા હતા, પરંતુ હવે યુવાનો પણ તેની ઝપેટમાં આવી રહ્યાં છે. તેવામાં તમે સમય રહેતા ગરદનના કેન્સરથી બચવા માટે કેટલાક ઉપાયો તમારી લાઇફસ્ટાઇલમાં સામેલ કરો.
તમાકુ અને ગુટખા જેવી વસ્તુના સેવનથી બચો.
દારૂનું સેવન સીમિત રાખો.
ડાયટમાં ભરપૂર માત્રામાં ફળ અને શાકભાજી સામેલ કરો.
નિયમિત ખુદને ફિઝિકલ એક્ટિવ રાખો.
સારી ઊંઘ લો અને સ્ટ્રેસમાં નરહો.
કેન્સરથી બચવા માટે ઓરલ હાઇજીનને મેન્ટેન કરવું જરૂરી છે.
HPV વેક્સીનેશન પર વિચાર કરો.
સાથે નિયમિત તપાસ અને સ્ક્રીનિંગ કરાવતા રહો.
તમાકુ યુક્ત વસ્તુનું સેવન નેક કેન્સરના સૌથી મોટા કારણમાંથી એક છે અને ભારતમાં તેનું સેવન મોટા પાયે કરવામાં આવે છે. આ વસ્તુથી દૂર થવું જરૂરી છે. ધ્યાન રાખો કે તમાકુથી ગરદનના કેન્સર સિવાય અન્ય ખતરનાક બીમારી પણ થઈ શકે છે.