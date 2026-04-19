Taja Garmi: 15 દિવસ સુધી રોજ પીવો ધાણા અને સાકરનું પાણી, પગના તળિયાની બળતરા સહિતની આ 4 સમસ્યા મટી જશે

Home Remedy For Taja Garmi: ઉનાળામાં સાકર અને સુકા ધાણાનું પાણી પીવાથી થતા 4 સ્વાસ્થ્ય લાભ વિશે જાણો. આ 4 સમસ્યા એવી છે જે ઉનાળામાં મોટાભાગના લોકોને થતી હોય છે. જો તમે સતત 15 દિવસ ધાણા અને સાકરનું પાણી પીવો છો તો આ 4 સમસ્યા દવા વિના મટી જશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 19, 2026, 06:52 PM IST
  • ઉનાળામાં ધાણા અને સાકરનું પાણી પીવાના ફાયદા.
  • સુકા ધાણા અને સાકરનું પાણી બનાવવાની રીત.
  • દવા વિના એસિડીટીથી કાયમી છુટકારો મેળવવાની રીત

Home Remedy For Taja Garmi: ઉનાળામાં ઘણા લોકોને પિત્ત દોષ વધી જાય છે. પિત્ત પ્રકૃતિ હોય તેવા લોકો માટે પણ ઉનાળો મુશ્કેલ સમય હોય છે. ગરમીના દિવસોમાં પિત્ત દોષ બગડવાથી એસિડિટી સહિતની સમસ્યા થાય છે. ઉનાળામાં શરીરમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધી જાય તો તેને શાંત કરવું જરૂરી હોય છે શરીરની ગરમી જેને તજા ગરમી પણ કહેવામાં આવે છે તેના કારણે પગના તળિયામાં બળતરા થવાથી લઈ અલગ અલગ સમસ્યા થાય છે. આ બધી જ સમસ્યાનું સમાધાન ઘરના રસોડામાં જ છે. 

ઘરના રસોડામાં રહેલા સુકા ધાણા અને સાકરનું પાણી શરીરની ગરમીને શાંત કરવામાં મદદ કરશે. જો તમને પણ ઉનાળામાં પગના તળિયા બળતા હોય, એસિડિટી થતી હોય તો સતત 15 દિવસ સુધી સવારે ધાણા અને સાકરનું મીઠું પાણી પી લો. સાકર અને ધાણાનું પાણી ગરમીના કારણે થતી 4 સમસ્યાથી દવા વિના રાહત આપશે. આ 4 સમસ્યા કઈ કઈ છે અને સાકર અને ધાણાનું પાણી કેવી રીતે બનાવવું જાણો. 

સાકર અને ધાણાનું પાણી પીવાના ફાયદા

પગના તળિયાની બળતરા શાંત થશે

તજા ગરમીના કારણે ઉનાળામાં ઘણા લોકોને પગના તળીયામાં બળતરા થતી હોય છે. આ બળતરા શાંત કરવામાં ધાણા અને સાકરનું પાણી મદદ કરશે. સાકર અને ધાણાનું પાણી પીવાથી તજા ગરમી શાંત થાય છે અને ગરમીના કારણે થતી બળતરા મટી જાય છે. 

લૂ લાગવાથી બચાવશે

રોજ સવારે ધાણા અને સાકરનું પાણી પીશો તો લૂ લાગવાથી બચાવ થશે. ગરમીના કારણે શરીરનું તાપમાન અચાનક વધી જાય તો હીટ સ્ટ્રોક પણ આવી શકે છે. જો તમે ગરમીમાં સવારે ધાણા અને સાકરનું પાણી પીશો તો શરીરનું તાપમાન ઘટશે અને લૂ લાગવા જેવી સમસ્યા નહીં થાય.

એસિડિટી નહીં થાય

ઘણા લોકોને ઉનાળામાં એસિડિટી થવાનું પ્રમાણ વધી જાય છે. એસિડિટીના કારણે જમ્યા પછી ખાટા કે તીખા ઓડકાર આવે છે, ભોજન બરાબર પચતું નથી. આવી સમસ્યાઓ રહેતી હોય તેઓ પણ સવારે ધાણા અને સાકરનું પાણી પીવે તો એસિડિટીનો ઈલાજ દવા વિના થઈ જાય છે. 

સ્કિન માટે ફાયદાકારક

ધાણા અને સાકરનું પાણી સ્કિન માટે ફાયદાકારક છે. ગરમીના કારણે સ્કિનને થતી તકલીફથી ધાણા અને સાકરનું પાણી બચાવ કરે છે. ધાણા અને સાકરનું પાણી પીવાથી બોડી ડિટોક્સ થાય છે અને તેના કારણે સ્કિન પણ ક્લીયર દેખાય છે. 

ધાણા અને સાકરનું પાણી બનાવવાની રીત

ધાણા અને સાકરનું પાણી બનાવવા માટે રાત્રે 1 ગ્લાસ પાણીમાં 2 ચમચી ધાણા અને 1 ચમચી સાકર મિક્સ કરી દો. આ પાણીને ઢાંકીને રાખી દો. બીજા દિવસે સવારે પાણીને ગરણી વડે ગાળી અને પી જવું. આ પાણીને ગરમ કરવાની જરૂર નથી.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

