No Sugar for 15 days: ફક્ત 15 દિવસ રિફાઈંડ સુગર ખાવાનું છોડો, એનર્જી, સ્કિન અને વજનમાં કંઈપણ કર્યા વિના દેખાશે પોઝિટિવ ફેરફાર
No Sugar for 15 days Benefits: હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જો કોઈ વ્યક્તિ સતત 15 દિવસ સુધી રિફાઈંડ સુગરનો ઉપયોગ બંધ કરે તો તેના શરીરમાં મહત્વપૂર્ણ સકારાત્મક ફેરફાર તુરંત દેખાવા લાગે છે. શરીરને સુગર ડિટોક્સ પર રાખવામાં આવે તો સ્કિન, વજન, એનર્જી લેવલ અને ફોકસ કરવાની ક્ષમતામાં ગજબનો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.
- Sugar Detox સમયે મન મક્કમ રાખવું જરૂરી.
- પહેલા 3 થી 7 દિવસ મુશ્કેલ લાગશે પછી શરુ થશે પોઝિટિવ ફેરફાર.
- 15 દિવસ ખાંડ નથી ખાતા તો સ્કિનમાં ગ્લો વધી જાય છે
No Sugar for 15 days Benefits: દરેક ભારતીય ઘરમાં ખાંડનો ઉપયોગ દિવસમાં અનેકવાર અલગ અલગ વસ્તુમાં કરવામાં આવે છે. સવારની ચા કે કોફીથી ખાંડનો ઉપયોગ કરવાની શરુઆત થઈ જાય છે. ત્યારબાદ દિવસ દરમિયાન ખવાતી મોટાભાગની વસ્તુમાં ખાંડ ઉમેરવામાં આવે છે. ખાંડ શરીર માટે હાનિકારક છે. ખાંડમાં કેલેરી વધારે હોય છે અને પોષકતત્વો ઝીરો હોય છે. ખાંડનો ખરાબ પ્રભાવ શરીર અને મગજ બંને પર જોવા મળે છે. જો તમારે ખાંડના ખરાબ પ્રભાવો વિશે સમજવું હોય તો 15 દિવસ ખાંડ ન ખાવાની ચેલેન્જ સ્વીકારો. 15 દિવસ ખાંડ ન ખાવાથી શરીરમાં જે પોઝિટિવ ફેરફાર જોવા મળશે તેનાથી પરથી સમજાઈ જશે કે ખાંડ આપણા શરીરને કેટલું નબળું કરી નાખે છે.
15 દિવસ ખાંડ ન ખાવાની ચેલેન્જમાં શરુઆતી સમસ્યા
સૌથી પહેલા તો એ જણાવી દઈએ કે 15 દિવસ રિફાઈંડ સુગરને ડાયટમાંથી બહાર કરવી મુશ્કેલ લાગી શકે છે. શરુઆતના દિવસોમાં કેટલીક મુશ્કેલી પણ થઈ શકે છે. પરંતુ આ સમયે મન મક્કમ રાખવું જરૂરી છે. ખાંડ ખાવાનું બંધ કરશો એટલે પહેલા 3 થી 7 દિવસ અચાનક ગળ્યું ખાવાની ઈચ્છા વધી જશે, માથામાં દુખાવો, થાક જેવો અનુભવ થશે, ઘણા લોકોને બ્લોટિંગ જેવો અનુભવ પણ થઈ શકે છે. ખાંડ ન ખાવાથી શરુઆતમાં મૂડ ખરાબ રહેશે. કામમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની પણ સમસ્યા થશે. પરંતુ જો તમે આ તકલીફોને પાર કરી લીધી તો પછી શરીરમાં પોઝિટિવ ફેરફાર થવા લાગશે.
ખાંડ ખાવાનું છોડવાથી થતા લાભ
જેમ અગાઉ જણાવ્યું તેમ ખાંડ આપણા શરીરને નુકસાન કરે છે. ખાંડ વધારે માત્રામાં રોજ લેવાતી હોય તો વજન વધે છે સ્કિન ખરાબ થાય છે, ઊંઘ પર અસર પડે છે અને ગંભીર બીમારીઓ થવાનું જોખમ પણ વધે છે. જો તમે 15 દિવસ ખાંડ ખાવાનું છોડીને બોડીને સુગર ડિટોક્ષ પર રાખો છો તો તેનાથી નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના ફેરફાર તે ખાવાની શરૂઆત થઈ જશે.
વજનમાં ઘટાડો
ખાંડમાં કેલરી સૌથી વધારે હોય છે અને પોષક તત્વો ઝીરો હોય છે. ખાંડ ખાવાથી શરીરમાં ફેટ જમા થવા લાગે છે. પરંતુ જ્યારે તમે પંદર દિવસ સુધી શરીરમાં રિફાઇન્ડ સુગર જવા દેતા નથી તો શરીરમાં જામેલું ફેટ બળવા લાગે છે. જેના કારણે વજનમાં ઝડપથી ઘટાડો થવાની શરૂઆત થઈ જાય છે. જો તમે 15 દિવસ ખાંડ નથી ખાતા તો પેટ અને કમરની ચરબીમાં ઘટાડો થતાં જોવા મળશે.
સ્કિન પર દેખાશે ગ્લો
સ્કિન એક્સપર્ટ અનુસાર રિફાઇન્ડ સુગર એજિંગ પ્રોસેસને ઝડપી કરે છે. એટલે કે વધારે પડતી ખાંડ મીઠાઈઓ ખાવાથી સ્કિન પર ઝડપથી કરચલીઓ અને ખીલ વધવા લાગે છે. રિફાઇન્ડ સુગર સ્કિન કોલેજનને નુકસાન કરે છે. જો તમે 15 દિવસ ખાંડ નથી ખાતા તો સ્કિનમાં ગ્લો વધી જાય છે, સ્કિન ક્લિયર દેખાય છે અને સ્કિનમાં ટાઇટનેસનો અનુભવ થાય છે.
ફોકસ કરવાની ક્ષમતા વધશે
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર વધારે પડતી ખાંડનો ઉપયોગ કરવાથી વ્યક્તિના મગજમાં ફોકસ કરવાની ખામી ઉત્પન્ન થાય છે. જો તમે 15 દિવસ સુધી ખાંડ નથી ખાતા તો તમે અનુભવશો કે મગજ વધારે એક્ટિવ છે, શાંત છે અને કામમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ક્ષમતામાં પણ સુધારો થયો છે.
એનર્જી લેવલ વધશે
જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને નબળાઈનો અનુભવ થાય છે તો તેને તુરંત ખાંડ આપવામાં આવે છે કારણ કે ખાંડ તુરંત એનર્જી વધારે છે. પરંતુ ખાંડથી મળતી એનર્જી થોડા સમય પૂરતી જ મર્યાદિત હોય છે ત્યાર પછી શરીરમાં થાકનો અનુભવ થાય છે. જ્યારે ખાંડ ખાવાનું છોડી દેવામાં આવે છે તો શરીરમાં સ્થાયી એનર્જી જળવાઈ રહે છે. જેના કારણે તમે આખો દિવસ એક્ટિવ અને ફ્રેશ ફીલ કરી શકો છો.
ડાયાબિટીસ
રિફાઇન્ડ સુગર છોડવાથી શરીરમાં ઇન્સ્યુલિનનું લેવલ કંટ્રોલમાં રહે છે. ખાંડ ન ખાવાથી બ્લડ સુગર લેવલ પણ નિયંત્રણમાં રહે છે જેના કારણે ટાઈપ ટુ ડાયાબિટીસ થવાનું જોખમ ઘટે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
