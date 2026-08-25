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આ 7 લોકોમાં રહે છે ટીબીનો સૌથી વધુ ખતરો, જાણો લક્ષણો અને ક્યારે કરાવવી જોઈએ તપાસ

Risk Factors Of TB: સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય અનુસાર ટીબી એક એવી બીમારી છે, જેની સમય રહેતા સારવાર શરૂ કરાવવી જરૂરી છે. તેવામાં અહીં જાણો ક્યા લોકો એવા છે જે ટીબીની ઝપેટમાં જલ્દી આવી શકે છે અને તેણે ક્યારે ટીબીની તપાસ કરાવવી જોઈએ.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 25, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 12:21 PM IST
આ 7 લોકોમાં રહે છે ટીબીનો સૌથી વધુ ખતરો, જાણો લક્ષણો અને ક્યારે કરાવવી જોઈએ તપાસ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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