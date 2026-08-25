/આ 7 લોકોમાં રહે છે ટીબીનો સૌથી વધુ ખતરો, જાણો લક્ષણો અને ક્યારે કરાવવી જોઈએ તપાસ

TB Risk Factors: ટ્યુબરક્યુલોસિસ *માયકોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલોસિસ* બેક્ટેરિયમના ચેપને કારણે થાય છે. ટીબી સામાન્ય રીતે ફેફસાને પ્રભાવિત કરે છે, પરંતુ શરીરના અન્ય ભાગ પર પણ અસર કરે છે, જેમ કે મગજ, કિડની અને કરોડરજ્જુ. પરંતુ ટીબીના કીટાણુઓના સંપર્કમાં આવનાર દરેક વ્યક્તિને ટીબી થતો નથી પરંતુ કેટલાકમાં ઇનએક્ટિવ ટીબી અને એક્ટિવ ટીબી ડિઝીસ હોઈ શકે છે. તેવામાં સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે એવા 7 લોકો વિશે જણાવ્યું છે, જે ટીબીના રિસ્ક ફેક્ટર્સમાં આવે છે એટલે કે જેને ટીબીનો વધુ ખતરો હોય છે.
ક્યા લોકોમાં રહે છે ટીબીનો સૌથી વધુ ખતરો
સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય અનુસાર આ 7 લોકોમાં ટીબીનો વધુ ખતરો રહે છે-
ઇનએક્ટિવ અને એક્ટિવ ટીબી શું હોય છે
યુએસના સેન્ટર ફોર ડિઝીસ કંટ્રોલ એન્ડ પ્રિવેન્શન (CDC) અનુસાર જ્યારે ટીબીનો વાયરસ શરીરમાં વ્યક્તિને બીમાર કર્યા વગર રહે છે તો તેને ઇનએક્ટિવ ટીબી કહેવાય છે. આ લોકોને બીમારીનો અનુભવ થતો નથી અને તેનામાં કોઈ પ્રકારના લક્ષણ જોવા મળતા નથી અને તેનાથી કોઈ અન્યને ટીબી થતો નથી. પરંતુ કોઈ સારવાર વગર ઇનએક્ટિવ ટીબી એક્ટિવ ટીબી રોગ બની શકે છે.
ટીબીના જર્મ્સ જ્યારે એક્ટિવ થઈ જાય છે અને ઇમ્યુન સિસ્ટમ તેને વધતા રોકી શકતી નથી તો તેને એક્ટિવ ટીબી ડિઝીસ કહેવાય છે. તેમાં વ્યક્તિને બીમારીનો અનુભવ થાય છે. તેના લક્ષણો જોવા મળે છે અને તેનાથી બીજા લોકોમાં ટીબી ફેલાઈ શકે છે.
ટીબીના સંકેત અને લક્ષણ શું છે