Health Tips: નાના બાળકોને પીવા ન આપો ચા કે કોફી, જાણો તેનાથી થતા નુકસાન
Tea-Coffee Side Effects To Children: ચામાં ટેનીન હોય છે અને કોફીમાં કેફીન હોય છે. જો તમારું બાળક ચા કે કોફી પીવાની જીદ પણ કરે તો પણ તેને આ વસ્તુઓ પીવા આપવી નહીં. બાળકોને ચા અને કોફીથી કેવા નુકસાન થાય ચાલો તમને જણાવીએ.
Tea-Coffee Side Effects To Children: દરેક ઘરમાં સવારે કોઈ વ્યક્તિ ચા પીવે છે તો કોઈ વ્યક્તિ કોફી પીતા હોય છે. ઘરના નાના બાળકો પોતાના ઘરના વડીલોને ચા કે કોફી પીતા જોઈને પોતે પણ ચા કોફી પીવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. ઘણા માતા પિતા બાળકોને ચા કોફી આપતા નથી પરંતુ ઘણા બાળકો વધારે જીદ કરે તો તેમને થોડી ચા કે કોફી આપવામાં આવે છે. પરંતુ હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર બાળકો માટે ચા કે કોફી સારી નથી. જો બાળકો ચા કે કોફી પીવે તો તેમને કેટલીક સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જો તમે આ વાતથી અજાણ હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ બાળકો ચા કે કોફી પીવે તો તેમને કેવી તકલીફ થઈ શકે છે.
ઘરમાં નાના બાળકો હોય તો તેને ચા કે કોફી પીવા આપવી નહીં. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર 10 વર્ષ કે તેનાથી નાની ઉંમરના બાળકોને ભૂલથી પણ ચા કે કોફી પીવા આપવી નહીં. ચા અને કોફી બાળકોના સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક સાબિત થાય છે. કોફીમાં કેફિન વધારે હોય છે અને ચા માં ટેનીન નામનું પદાર્થ વધારે હોય છે. આ બંને તત્વ ભોજનમાંથી આયરનના અવશોષણને અટકાવે છે. જો બાળકો ચા કે કોફી પીવે તો તેમના શરીરમાં કેટલીક સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. ચા કે કોફી પીવાથી બાળકોના શારીરિક વિકાસ પર પણ પ્રભાવ પડે છે.
નાની ઉંમરના બાળકો જો ચા કે કોફી પીવે તો તેમના પાચનતંત્ર પર પ્રભાવ પડે છે. તેમનું શરીર જરૂરી પોષક તત્વોને અવશોષિત કરી શકતું નથી અને તેમનો શારીરિક વિકાસ ધીમો થઈ જાય છે.
ચા કે કોફીમાં રહેલું કેફીન અને તેની માનસિક સતર્કતા પ્રભાવિત કરે છે. જેના કારણે ઊંઘ આવવાની સામાન્ય સાયકલ બગડી શકે છે. જો બાળક દિવસે કે સાંજના સમયે ચા પીવે છે તો તેની ઊંઘ ખરાબ થાય છે અને ઊંઘ સંબંધિત સમસ્યા નાની ઉંમરથી જ થવા લાગે છે.
ચા કે કોફી બાળકોના હાર્ટ પર પણ નકારાત્મક પ્રભાવ પાડે છે. ચામાં રહેલું ટેનીન અને કોફીમાં રહેલું કેફીન હાર્ટને નુકસાન કરી શકે છે અને બ્લડ પ્રેશરની તકલીફ પણ કરાવી શકે છે.
કેફીન ડિપ્રેશનને વધારવા માટે પર્યાપ્ત છે. ટેનીન અને કેફિનના સૌથી મોટા સ્ત્રોત ચા તેમજ કોફી જ છે. ચા પીવાથી ચિંતા અવસાદ અને સ્ટ્રેસ જેવી સમસ્યા વધી શકે છે. જો તમારા બાળકો પણ ચા કે કોફી પીવે તો તેમને આવી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
