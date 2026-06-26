/આ 6 લોકો માટે ચા એટલે સ્વાદિષ્ટ ઝેર, જાણો ચા કોને કોને નુકસાન કરે ?

દિવસની શરુઆત દરેક ઘરમાં ચા બનાવવાથી અને ચા પીવાથી થતી હોય છે. દુનિયાના દરેક ખૂણે ચા મળી જાય. કોફી લવર્સની જેમ ટી લવર્સ પણ મોટી સંખ્યામાં હોય છે. ચાની તલબ એવી છે કે તેમાં લોકો ચા પીવાથી થતા નુકસાન વિશે પણ વિચારતા નથી. ચા નુકસાન પણ કરી શકે છે. ચા પીવાથી 6 સ્વાસ્થ્ય સમસ્યામાં વ્યક્તિને ભયંકર નુકસાન થઈ શકે છે. ચાલો તમને જણાવીએ કયા 6 લોકોને ચા પીવાથી નુકસાન થાય.
કોણે ચા ન પીવી ?
એસિડિટી
ચામાં કેફીન, ટેનિન સહિતના યૌગિક હોય છે જે પેટની એસિડિટી વધારી શકે છે. જે લોકોને પહેલાથી જ એસિડ રિફ્લક્સ કે અન્ય ગેસ્ટ્રિક સમસ્યા હોય તો તેમણે ચા પીવાનું ટાળવું જોઈએ. ચા પીવાથી એસિડિટી સહિતની સમસ્યા વધી શકે છે.
હાઈ બ્લડ પ્રેશર
જે લોકોને હાઈ બ્લડ પ્રેશર હોય તેમણે પણ ચા સાવધાનીપૂર્વક પીવી જોઈએ. ચા પીવાથી બ્લડ પ્રેશર વધી શકે છે.જો તમને હાઈ બીપી છે તો ખાસ કરીને સવારે ખાલી પેટ ચા પીવાથી બચવું.
હાર્ટ પ્રોબ્લેમ
સવારે ખાલી પેટ ચા પીવાથી હાર્ટ રેટ વધી શકે છે. હાર્ટ સંબંધિત સમસ્યાઓ હોય તેમના માટે ચા હાનિકારક છે. જો તમને હાર્ટ પ્રોબ્લેમ છે તો તમારે દૂધ અને ખાંડવાળી ચાને બદલે હર્બલ ચા પીવી જોઈએ.
ઊંઘની સમસ્યા
ચામાં રહેલું કેફીન ઊંઘ પ્રભાવિત કરી શકે છે. જે લોકોને અનિંદ્રાની સમસ્યા હોય તેમણે સાંજ પછી ચા પીવાનું ટાળવું જોઈએ. ચા પીવાથી સ્લીપ સાઈકલ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
એનીમિયા
ચામાં રહેલું ટેનિન શરીરમાં આયરનનું અવશોષણ ઓછું કરે છે. જે લોકોના શરીરમાં લોહી ઓછું હોય તેમણે ચા પીવાથી બચવું જોઈએ. ખાસ કરીને ભોજનની સાથે કે જમ્યા પછી ચા પીવાથી બચવું.
બાળકો માટે
ચા બાળકો માટે હાનિકારક છે. નાના બાળકોએ ચા પીવાનું ટાળવું જોઈએ. ચામાં કેફીન હોય છે જે બાળકોના ગ્રોથ અને હેલ્થ પર ખરાબ અસર કરે છે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી બાળકને કિશોરાવસ્થા સુધી ચા ન આપવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)