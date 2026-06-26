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આ 6 લોકો માટે ચા એટલે સ્વાદિષ્ટ ઝેર, જાણો ચા કોને કોને નુકસાન કરે ?

ચા વિના દિવસની શરુઆત થતી નથી પણ 6 લોકો માટે ચા હાનિકારક છે. આ 6 લોકોએ ચા પીવાનું ટાળવું જોઈએ. ચા આ લોકોની સમસ્યા વધારી શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 26, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:31 PM IST
આ 6 લોકો માટે ચા એટલે સ્વાદિષ્ટ ઝેર, જાણો ચા કોને કોને નુકસાન કરે ?
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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