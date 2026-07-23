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Tear Gas: આંસુ ગેસના સંપર્કમાં આવ્યા પછી તુરંત શું કરવું ? આંસુ ગેસના કારણે આંખમાં જ નહીં શરીરમાં પણ આ તકલીફો થવા લાગે

Tear Gas Effects On Eyes And Health: આંસુ ગેસ વિશે તમે પણ સાંભળ્યું હશે. ભીડને વિખેરવા માટે આંસુ ગેસનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. ઘણા લોકોને લાગે છે કે આંસુ ગેસ છોડવાથી લોકોની આંખમાંથી પાણી નીકળવા લાગે પરંતુ એવું નથી. આંસુ ગેસના કારણે અન્ય તકલીફો પણ થાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ શા માટે આંસુ ગેસ શું છે, તેના કારણે કેવી તકલીફો થાય અને આ ગેસના સંપર્કમાં આવ્યા પછી શું કરવું જોઈએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 23, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:01 AM IST
Tear Gas: આંસુ ગેસના સંપર્કમાં આવ્યા પછી તુરંત શું કરવું ? આંસુ ગેસના કારણે આંખમાં જ નહીં શરીરમાં પણ આ તકલીફો થવા લાગે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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