/Tear Gas: આંસુ ગેસના સંપર્કમાં આવ્યા પછી તુરંત શું કરવું ? આંસુ ગેસના કારણે આંખમાં જ નહીં શરીરમાં પણ આ તકલીફો થવા લાગે

Tear Gas Effects On Eyes And Health: કોઈ જગ્યાએ ભીડ એકત્ર થઈ હોય ત્યારે લોકોને વિખેરવા માટે અને ભીડને કાબુમાં કરવા માટે આંસુ ગેસ છોડવામાં આવે છે. આંસુ ગેસ વિશે મોટાભાગના લોકો એવું માને છે કે આ ગેસના કારણે આંખમાંથી પાણી નીકળવા લાગે છે પરંતુ એવું નથી. આંસુ ગેસ શું છે, તેનાથી શરીર પર કેવી અસર થાય છે ચાલો તમને વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ.
શું હોય છે આંસુ ગેસ ?
આંસુ ગેસ હકીકતમાં કોઈ ખાસ પ્રકારનો ગેસ નથી હોતો. મોટાભાગે આ એક રાસાયણિક યૌગિક હોય છે. જેને હવામાં ફેલાવવામાં આવે છે. આંસુ ગેસને ધાતુના કન્ટેનરમાં પેક કરવામાં આવ્યું હોય છે. જ્યારે તેને ગન વડે અલગ અલગ જગ્યાએ ફેંકવામાં આવે છે તો રસાયણ ગરમ થઈને હવામાં ફેલાઈ જાય છે. આંસુ ગેસના સંપર્કમાં આવવાથી તુરંત જ કેટલીક તકલીફો થવા લાગે છે. જેના કારણે વ્યક્તિ એ તે જગ્યાએથી ખસવું પડે છે.
આંસુ ગેસના સંપર્કમાં આવવાથી શું થાય ?
આંસુ ગેસની ગંભીર અસર
આંસુ ગેસના સંપર્કમાં આવ્યા પછી થોડી જ મિનિટોમાં સ્વસ્થ વ્યક્તિ નોર્મલ થઈ જાય છે. પરંતુ કેટલીક પરિસ્થિતિમાં વ્યક્તિની હાલત ગંભીર પણ થઈ શકે છે. પહેલાથી કેટલીક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ હોય તો તેમને આંસુ ગેસ ગંભીર અસર કરી શકે છે. અસ્થમા, સીઓપીડી, હાર્ટ પ્રોબ્લેમ જેવી સમસ્યામાં આંસુ ગેસ હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સિવાય બાળકો અને ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે પણ આંસુ ગેસ જોખમી સાબિત થાય છે. રેર કિસ્સામાં આંખમાં અંધાપો, ગ્લુકોમા, આંખ પર નિશાન પડી જવા જેવી સમસ્યાનું જોખમ પણ વધી જાય છે.
આંસુ ગેસના સંપર્કમાં આવ્યા પછી શું કરવું ?
કોઈપણ કારણસર જો આંસુ ગેસના સંપર્કમાં આવી જવાય તો સૌથી પહેલા તે જગ્યાએથી ખસી જવું. ત્યાર પછી આંખને 1-2 મિનિટ માટે પાણીથી સાફ કરતા રહો. આંખમાં બળતરા થતી હોય તો પણ આંખ ખંજવાળવાનું ટાળો. જે કપડાં પહેર્યા હોય તેને સાવધાનીથી બદલો. આંસુ ગેસના સંપર્કમાં આવ્યા સમયે કોન્ટેક લેન્સ પહેર્યા હોય તો તુરંત જ તેને કાઢો અને પછી તે લેન્સનો ઉપયોગ ન કરો. 10 થી 15 મિનિટમાં જો સ્થિતિ નોર્મલ ન થાય તો તુરંત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)