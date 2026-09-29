/મોબાઇલ અને લેપટોપનો વધુ ઉપયોગ હાડકાં અને સાંધાને કેટલી અસર કરે છે? Orthopedic Doctor પાસેથી જાણો

દીપક પદમશાલીઃ મોબાઇલ કે લેપટોપ સીધા હાડકાંને નુકસાન પહોંચાડે છે એવું કહી શકાય નહીં. સમસ્યા મુખ્યત્વે લાંબા સમય સુધી એક જ postureમાં રહેવા, ખોટી રીતે બેસવા અને શારીરિક પ્રવૃત્તિ ઓછી થવાથી ઊભી થાય છે. તેની અસર ખાસ કરીને ગરદન, ખભા અને કમરના ભાગમાં જોવા મળી શકે છે.
મોબાઇલ જોતી વખતે ગરદન પર કેમ આવે છે ભાર?
મોબાઇલનો ઉપયોગ કરતી વખતે આપણે ઘણીવાર માથું નીચે ઝુકાવીને લાંબા સમય સુધી સ્ક્રીન જોતા હોઈએ છીએ. આ સ્થિતિમાં ગરદનના સ્નાયુઓ પર સતત તાણ રહે છે.
આ કારણે ગરદનમાં દુખાવો, stiffness અથવા ખભામાં ખેંચાણ જેવી ફરિયાદ થઈ શકે છે. મોબાઇલનો લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ અને આવી postureને કારણે થતી ગરદનની તકલીફને સામાન્ય રીતે ‘Text Neck’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
જોકે દરેક વ્યક્તિમાં તેની અસર સમાન હોતી નથી. મોબાઇલનો ઉપયોગ કેટલો સમય થાય છે, વ્યક્તિ કેવી રીતે બેસે છે, તેની શારીરિક સ્થિતિ અને દૈનિક activity જેવી બાબતો પણ મહત્વની છે.
લેપટોપ સામે કલાકો સુધી બેસવાથી કમરનો દુખાવો :
ઘણા લોકોનું કામ એવું હોય છે કે તેમને દરરોજ લાંબા સમય સુધી લેપટોપ અથવા કમ્પ્યુટર સામે બેસવું પડે છે. જો સ્ક્રીનની ઊંચાઈ યોગ્ય ન હોય, ખુરશી અનુકૂળ ન હોય અથવા બેસવાની રીત ખોટી હોય તો ગરદન, ખભા અને કમર પર વધારાનો ભાર પડી શકે છે.
ખાસ કરીને સતત એક જ સ્થિતિમાં બેસી રહેવાને બદલે વચ્ચે ઊભા થવું, થોડું ચાલવું અને posture બદલવું જરૂરી છે.
ઓર્થોપેડિક ડૉક્ટર શું કહે છે?
અમદાવાદની એલ.જી. હોસ્પિટલના ઓર્થોપેડિક વિભાગના વડા સિનિયર ડૉક્ટર ભાવિક દલાલ સાથે થયેલી વાતચીતમાં યુવાનોમાં વધી રહેલી આવી સમસ્યાઓ અંગે કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ સામે આવ્યા.
1. શું મોબાઇલ અને લેપટોપના વધુ ઉપયોગથી યુવાનોમાં ગરદન, ખભા અને કમરનો દુખાવો વધી શકે?
મોબાઇલ કે લેપટોપ પોતે હાડકાંને નુકસાન કરે છે એવું કહી શકાય નહીં. પરંતુ લાંબા સમય સુધી એક જ postureમાં બેસવું અને શારીરિક પ્રવૃત્તિ ઓછી કરવી ચોક્કસપણે સમસ્યા ઊભી કરી શકે છે.
ખાસ કરીને યુવાનોમાં નિયમિત physical activity અને યોગ્ય posture અંગે જાગૃતિ હોવી જરૂરી છે. કામ કે અભ્યાસ દરમિયાન લાંબો સમય એક જ સ્થિતિમાં બેસવાનું ટાળવું જોઈએ.
2. હાડકાં મજબૂત રાખવા માટે માત્ર Calcium પૂરતું છે?
હાડકાંના સ્વાસ્થ્ય માટે Calcium અને Vitamin D બંને મહત્વપૂર્ણ છે. પરંતુ માત્ર Calciumની ગોળીઓ લેવાથી હાડકાંનું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે એવું નથી.
સંતુલિત આહાર, નિયમિત કસરત, પૂરતી ઊંઘ અને યોગ્ય જીવનશૈલી પણ એટલી જ મહત્વની છે. Calcium અથવા Vitamin Dની ઉણપની શંકા હોય તો ડૉક્ટરની સલાહ લઈને જરૂરી તપાસ કરાવવી જોઈએ. પોતાની રીતે supplements શરૂ કરવાને બદલે નિષ્ણાતની સલાહ લેવી વધુ યોગ્ય છે.
3. યુવાનોમાં હાડકાં અને સાંધાની સમસ્યાઓ કેમ જોવા મળી રહી છે?
આજની જીવનશૈલીમાં લોકોની દૈનિક physical activity ઘણી ઘટી છે. ઓફિસમાં લાંબો સમય બેસવું, ઘરે આવ્યા પછી મોબાઇલ અથવા ટીવી સામે સમય પસાર કરવો અને કસરત માટે સમય ન કાઢવો—આ બધાની અસર શરીરની overall activity પર પડે છે.
શરીરને સક્રિય રાખવા માટે અઠવાડિયામાં 5 દિવસ આશરે 30 મિનીટ કસરત કરવી, ચાલવાની ટેવ રાખવી અને લાંબા સમય સુધી એક જ સ્થિતિમાં બેસવાનું ટાળવું જરૂરી છે.
કયા લક્ષણોને અવગણવા નહીં?
ક્યારેક થતો હળવો ગરદન કે કમરનો દુખાવો સામાન્ય muscle strainને કારણે હોઈ શકે છે. પરંતુ દુખાવો વારંવાર થતો હોય અથવા લાંબા સમય સુધી રહેતો હોય તો તેની અવગણના ન કરવી.
ખાસ કરીને નીચેના લક્ષણો હોય તો ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી બની શકે છે:
1.વારંવાર અથવા સતત ગરદનનો દુખાવો
2.લાંબા સમયથી રહેતો કમરનો દુખાવો
3.ખભામાં સતત stiffness અથવા દુખાવો
4. હાથ કે પગમાં નબળાઈ
5.દુખાવાને કારણે રોજિંદા કામ કરવામાં મુશ્કેલી
માત્ર પેઇનકિલર લઈને વારંવાર થતી સમસ્યાને દબાવવાને બદલે તેનું કારણ જાણવું વધુ મહત્વનું છે.
મોબાઇલ અને લેપટોપનો ઉપયોગ કરતી વખતે શું ધ્યાનમાં રાખવું?
ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે બંધ કરવો શક્ય નથી. પરંતુ રોજિંદા કામ કરવાની રીતમાં થોડા ફેરફાર કરીને શરીર પર પડતો બિનજરૂરી તાણ ઓછો કરી શકાય છે.
1. લાંબા સમય સુધી સતત એક જ સ્થિતિમાં બેસી ન રહો.
2. લેપટોપ અથવા સ્ક્રીન એવી ઊંચાઈએ રાખો કે ગરદન સતત નીચે ઝુકાવવી ન પડે.
3. કામ દરમિયાન વચ્ચે ઊભા થાઓ અને થોડું ચાલો.
4. લાંબા સમય સુધી બેસ્યા પછી posture બદલો.
5. નિયમિત ચાલવું અથવા કસરત કરવી.
6. સતત દુખાવો રહેતો હોય તો Orthopedic Doctorની સલાહ લો.
મોબાઇલ અને લેપટોપને હાડકાંના સીધા દુશ્મન તરીકે જોવાની જરૂર નથી. પરંતુ તેનો લાંબો સમય સુધી ઉપયોગ કરતી વખતે જો ખોટી posture હોય અને શરીરની activity ખૂબ ઓછી થઈ જાય તો ગરદન, ખભા અને કમર જેવા ભાગોમાં તકલીફ થઈ શકે છે.
આજના સમયમાં સ્ક્રીનથી સંપૂર્ણપણે દૂર રહેવું શક્ય નથી. તેથી ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરતી વખતે શરીરની સ્થિતિનું ધ્યાન રાખવું, વચ્ચે-વચ્ચે હલનચલન કરવું અને નિયમિત શારીરિક પ્રવૃત્તિ જાળવી રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે.
સ્ક્રીન સામે કેટલો સમય પસાર કરો છો એટલું જ મહત્વનું એ પણ છે કે એ સમય દરમિયાન તમે કેવી રીતે બેસો છો અને વચ્ચે તમારા શરીરને કેટલી movement આપો છો.