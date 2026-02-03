તમારા પગમાં છુપાયેલું છે બીમારીઓનું રાઝ, આ લક્ષણ જોવા મળે તો ન કરો નજરઅંદાજ
પગની ઘૂંટીમાં દુખાવો, એડીનો સોજો, અંગૂઠામાં નિષ્ક્રિયતા કોઈ સામાન્ય દુખાવો નથી પરંતુ તે શરીરમાં ઉદ્ભવી રહેલી બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. તમારા પગમાં અલગ-અલગ અંગોના એક્યુપ્રેશર પોઈન્ટ્સ છે, જે શરીરમાં થઈ રહેલા રોગોનું સિગ્નલ આપે છે.
Health News: તમારા શરીરના અંગ આંખ, મગજ, કાન, થાયરોયડ, પેટ, હાર્ટ-ફેફસા, સ્વાદુપિંડ, હાડકા-કિડની, આંતરડા બધાનું કનેક્શન તમારા પગના તળિયા સાથે જોડાયેલું છે. એટલે કે તળિયામાં અલગ-અલગ અંગના એક્યુપ્રેશર પોઈન્ટ્સ છે. તળિયામાં એક દુખાવો હોય છે જેને પ્લાન્ટર ફેશિઆઇટિસ કહેવામાં આવે છે. આ પગના નીચલા ભાગમાં કુશનવાળો મોટા રબર બેન્ડ જેવું લચીલું સ્ટ્રક્ચર હોય છે. જે ચાલવા-દોડવા સમયે શરીરના પ્રેશરને સહન કરવાનું કામ કરે છે અને જ્યારે તેમાં તણાવ વધી જાય છે કે સોજા આવી જાય છે ત્યારે એડીઓમાં ખૂબ દુખાવો થાય છે.
પ્લાન્ટર ફેશિઆઇટિસ દુખાવો
આ તણાવ-સોજા આવવાને કારણે બને છે. હાઈ યુરિક એસિડ, ડાયાબિટીજ, હાઇપોથાયરાઇડ અને મેદસ્વિતા કે કોઈ પ્રકારનું ફ્રેક્ચરવાળા પણ આ દુખાવાથી પરેશાન રહે છે. ઘણીવાર એક જ રીતે લાંબા સમય સુધી બેસવાથી કે પગ લટકાવવાથી ઘણીવાર તે સુન્ન થઈ જાય છે. તેનું કારણ નર્વ્સની નબળાઈ હોઈ શકે છે. જેના કારણે શરીરના જે ભાગમાં લોહીની સપ્લાય ઓછી થઈ જાય તો તે સુન્ન પડી જાય છે. પરંતુ જો વારંવાર આવું થઈ રહ્યું છે તો તે શરીરમાં આયરનની ઉણપની નિશાની હોઈ શકે છે. તેવામાં શરીરમાં થનાર 100 પ્રકારના દુખાવાને દૂર કરવા માટે આયુર્વેદ અને યોગનો સહારો લઈ શકાય છે. તેનાથી તમારા શરીરનો દુખાવો ઓછો થઈ જાય છે. સ્વામી રામદેવ પાસેથી જાણો પગનો દુખાવો દૂર કરવાના ઉપાય ક્યા છે?
લાઇફસ્ટાઇલથી થનારી બીમારીઓ
આશરે 35 ટકા ભારતીયોને લાઇફસ્ટાઇલ રોગ પરેશાન કરી રહ્યાં છે. જેમાં દર 10માંથી 1 વ્યસ્કને હાઇપો-થાયરાડ છે. 3માંથી 1 સુગર દર્દીને થાયરોયડની સમસ્યા છે. 23 ટકા ભારતીયો મેદસ્વિતાનો શિકાર છે અને 40 ટલા લોકોના પેટ પર એક્સેસ ફેટ જમા છે. ખરાબ થઈ રહેલી લાઇફસ્ટાઇલથી લોકોમાં બીપી-સુગર, હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ, ઓબેસિટી, થાયરોયડ, ફેફસાની સમસ્યા, ઇનસોન્મિા, આર્થરાઇટિસ અને ડેફિશિએન્સી સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓ થઈ રહી છે.
બીમારીઓથી કઈ રીતે બચવું
દરરોજ યોગ કરવાથી શરીરમાં થનારી બીમારીઓના ખતરાને ઘટાડી શકાય છે. યોગથી એનર્જી વધશે, બીપી કંટ્રોલ થશે, વજન કંટ્રોલ થશે, સુગર કંટ્રોલમાં રહેશે, ઊંઘમાં સુધાર થશે અને મૂડ સારો થશે. આ સિવાય આયુર્વેદિક ઉપાય તમને હેલ્ધી રાખવામાં મદદ કરી શકે છે. સવારે એપલ વિનેગર પીવો, રાત્રે હળદરવાળું દૂધ લો, થોડો સમય તડકામાં બેસો, 7 કલાકની ઊંઘ લો અને દરરોજ યોગ કરવાનું ન ભૂલો.
