/સિગારેટ પીધા વગર પણ જીવનું જોખમ! જાણો શું છે પેસિવ સ્મોકિંગ અને તેનાથી થતા ગંભીર નુકસાન

The Lancet ના તાજેતરમાં પબ્લિશ થયેલા એક રિસર્ચમાં સામે આવ્યું છે કે સેકેન્ડહેન્ડ સ્મોકિંગને કારણે દર વર્ષે લાખો લોકોના મોત થાય છે. આ બાળકો, મહિલાઓ અને હાર્ટના દર્દીઓ માટે સૌથી મોટો ખતરો છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારતમાં પેસિવ સ્મોકિંગ એક ગંભીર સમસ્યા બનીને ઉભરી છે. તો ભારતમાં વર્ષ 2023મા 3 લાખથી વધુ લોકોના મોતનું કારણ સેકેન્ડ હેન્ડ સ્મોકિંગ હતું. આ વર્ષ 1990ની તુલનામાં જોવામાં આવે તો આ આંકડામાં 50 ટકાનો વધારો થયો છે. ચીન બાદ ભારત આ સમસ્યામાં બીજા નંબર પર આવે છે. તેવામાં પેસિવ સ્મોકિંગના વધતા ખતરા વચ્ચે આવો જાણીએ તે શું હોય છે અને તેનાથી કઈ રીતે લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર અસર થાય છે.
શું હોય છે પેસિવ સ્મોકિંગ?
ધૂમ્રપાન સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક હોય છે, પરંતુ ધૂમ્રપાન ન કરનારના સ્વાસ્થ્ય પર પણ અસર પડે છે. ધૂમ્રપાન કરનાર તો ખુદના જીવને જોખમમાં મુકે છે સાથે આસપાસના લોકોને તેના ધૂમાડાથી પ્રભાવિત કરે છે. પેસિવ સ્મોકિંગનો મતલબ થાય છે કે કોઈ વ્યક્તિ ધૂમ્રપાન કરતો નથી પરંતુ આસપાસ ધૂમ્રપાન કરનારે છોડેલા ધૂમાડાને શ્વાસની સાથે અંદર લે છે, તેને સેકેન્ડ સ્મોકિંગ પણ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સ્મોકિંગ કરે છે, તો તે હવામાં બે પ્રકારના ધૂમાડા છોડે છે. પ્રથમ સિગારેટમાંથી નીકળનાર ધુમાડો અને બીજું સ્મોકિંગ સમયે મોઢામાંથી નીકળતો ધુમાડો.
કોને છે ખતરો?
રિપોર્ટ જણાવે છે કે વર્ષ 2023મા દુનિયાભરમાં 80 લાખથી વધુ લોકોના મોત માત્ર ધૂમ્રપાન અને તમાકુ સાથે જોડાયેલી સમસ્યાથી થયા. તેમાંથી ઘણા લોકો એવા હતા જેણે ક્યારેય સિગારેટને હાથ નથી લગાવ્યો. એટલે કે લાખો લોકો માત્ર પેસિવ સ્મોકિંગનો શિકાર થવાને કારણે પોતાનો જીવ ગુમાવી બેઠો. રિસર્ચ પ્રમાણે તેનો સૌથી મોટો ખતરો બાળક, મહિલાઓ અને હાર્ટના દર્દીઓને છે. આ ઝેરી ધુમાડો શ્વાસની સાથે તમારા શરીરમાં પહોંચે છે અને નુકસાન પહોંચાડે છે.
પેસિવ સ્મોકિંગથી થનારી બીમારીઓ
જો તમારી આસપાસ કોઈ સ્મોકિંગ કરી રહ્યું છે તો થોડા સમય માટે તમને શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી થઈ શકે છે. તો કેટલાક લોકોને આંખમાં બળતરા જેવી સમસ્યા પણ થાય છે. જો તમે કોઈ સ્મોકિંગ કરનારી વ્યક્તિના સંપર્કમાં સતત રહો છો તો તેનાથી શ્વાસની ગંભીર બીમારીઓ અને સંક્રમણ થવાનો ખતરો રહે છે. પેસિવ સ્મોકિંગથી થનાર મોતોમાંથી સૌથી વધુ હાર્ટ સ્ટ્રોક અને ફેફસાના કેન્સરના મામલા સામે આવ્યા છે.
ઘરને બનાવો સ્મોક-ફ્રી ઝોન
પેસિવ સ્મોકિંગથી બચવા માટે તમે તમારા ઘરને સ્મોક-ફ્રી ઝોન બનાવો. તો પબ્લિક પ્લેસ જેમ કે મોલ, ઓફિસ અને અન્ય સ્થાન પર સ્મોક કરનાર વ્યક્તિથી દૂર રહો. તમારા નજીકના સાથીઓને સ્મોકિંગ સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓ પ્રત્યે જાગૃત કરો. તમારા બાળકોનું વિશેષ ધ્યાન રાખો. એક્ટિવ લાઇફસ્ટાઇલ અપનાવો અને સંતુલિત ભોજનની સાથે શારીરિક ગતિવિધિઓ પર ધ્યાન આપો.