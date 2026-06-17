/કિડની કેન્સર યુવાનો માટે મોટી સમસ્યા બન્યું, તમારી એક આદત વધારે છે બમણું જોખમ

કિડની આપણા શરીરનું ફિલ્ટર છે. એક એવું ફિલ્ટર જે ખરાબ પદાર્થોને રોકી શરીરને માત્ર સારા પોષક તત્વ આવે છે. પરંતુ આપણી ખરાબ થયેલી લાઇફસ્ટાઇલે આપણા શરીરના આ શક્તિશાળી ફિલ્ટરને ખરાબ કરવામાં કોઈ કસર છોડી નથી. ધૂમ્રપાન, દારૂ, મેદસ્વિતા વગેરેને કારણે આપણી કિડની ગંભીર રોગોનો શિકાર થઈ રહી છે અને તેમાંથી એક છે કિડની કેન્સર. કિડની કેન્સર પુરૂષો અને મહિલાો બંનેમાં થનાર 10 સૌથી સામાન્ય કેન્સરમાંથી એક છે. આવો જાણીએ શું છે કિડની કેન્સર અને તેનાથી કઈ રીતે બચી શકાય.
યંગ ઈન્ડિયાને ઇફેક્ટ કરી રહ્યું છે કિડની કેન્સર
કિડની ન માત્ર આપણા શરીરના ખરાબ પદાર્થને બહાર કાઢે છે, પરંતુ તે બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. તે શરીરમાં રેડ બ્લડ સેલ્સનું સંતુલન બનાવી રાખે છે. જ્યારે આપણી કિડનીની એક કે બંને કોશિકાઓ અનિયંત્રિત થઈ બહાર આવવા લાગે અને ટ્યૂમરનું રૂપ લે છે તો કિડની કેન્સર થવાની આશંકા વધી જાય છે. કિડની કેન્સરને રીનલ સેલ કાર્સિનોમા પણ કહેવામાં આવે છે. ચિંતાની વાત છે કે ભારતમાં કિડની કેન્સરથી પીડિત મોટા ભાગના લોકો 50 વર્ષથી નાની ઉંમરના છે. એટલે કે યંગ ઈન્ડિયાને આ રોગ ઝડપથી ઝપેટમાં લઈ રહ્યો છે. તેવામાં સમય પર તેની ઓળખ કરી સારવાર કરાવવી જરૂરી છે.
આ માટે વધી રહ્યું છે કિડની કેન્સર
નિષ્ણાંતો અનુસાર સામાન્ય રીતે કિડની કેન્સર 50થી 70 વર્ષની ઉંમરના લોકોને વધુ પ્રભાવિત કરે છે. પરંતુ હવે ખરાબ આદતોને કારણે આ આંકડો બદલાઈ રહ્યો છે. રિસર્ચ જણાવે છે કે મહિલાઓની તુલનામાં પુરૂષોને આ ગંભીર કેન્સરની આશંકા 2થી 3 ગણી વધુ હોય છે. આ સાથે હાઈ બ્લડ પ્રેશર, કિડનીની બીમારી અને વોન હિપ્પેલ લિન્ડો ડિઝીસથી પીડિત લોકો આ કેન્સરથી વધુ પ્રભાવિત થાય છે. જે લોકો ધૂમ્રપાન કરે છે તેને કિડની કેન્સર થવાની આશંકા ડબલ હોય છે. 30 ટકા પુરૂષો અને 25 ટકા મહિલાઓમાં ધૂમ્રપાન જ કિડની કેન્સરનું કારણ બને છે. આ સાથે મેદસ્વિતાથી પીડિત લોકોને પણ કિડની કેન્સર થવાની આશંકા વધુ રહે છે. દારૂનું સેવન કરનાર પણ આ રોગની ઝપેટમાં વધુ આવી શકે છે.
સમય પર ઓળખો કિડની કેન્સરના લક્ષણ
કિડની કેન્સરના લક્ષણોને સમય પર ઓળખવા જરૂરી છે. પરંતુ જો તમારૂ ટ્યૂમર નાનું છે તો તેના લક્ષણ સ્પષ્ટ જોવા મળશે નહીં. જો ટ્યૂમર મોટું છે તો ઘણી સમસ્યા થઈ શકે છે. તમારા પેશાબમાં લોહી આવી શકે છે. પીઠના નીચેના ભાગમાં ગાંઠ, દુખાવો, દરેક સમયે થાકનો અનુભવ, કોઈ કારણે વજન ઘટવું કે પછી દરેક સમયે તાવ રહેવો વગેરે કિડની કેન્સરના લક્ષણ છે.
સમય પર સારવાર જરૂરી
જો તમને કિડની કેન્સરના લક્ષણ જોવા મળી રહ્યાં છે તો તમે ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. સામાન્ય રીતે આ કેન્સરની તપાસ માટે સૌથી પહેલા યુરિનલિસિસ કરાવવામાં આવે છે. જેના માધ્યમથી યુરિનમાં લોહી અને કેન્સર કોશિકાનું પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. આ સાથે બ્લડ ટેસ્ટ પણ કરાવી શકાય છે. તેનાથી કિડનીના ફંક્શન અને વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સ, રેડ બ્લડ સેલ્સ તથા પ્લેટલેટ્સની સંખ્યા તપાસમાં આવે છે. નિષ્ણાંતો અનુસાર કિડની કેન્સરથી પીડિત મોટા ભાગના લોકો એનીમિયાનો શિકાર હોઈ શકે છે અને તેના લોહીમાં રેડ બ્લડ સેલ્સ પણ ઓછા થઈ જાય છે.
આ ટેસ્ટ કરે છે ડોક્ટર
ઘણીવાર કિડનીનું સૌથી નજીકથી પરીક્ષણ કરવા માટે ડોક્ટર કિડની સ્કેન પણ કરે છે. તે માટે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ, કમ્પ્યુટરરાઇઝ્ડ ટોમોગ્રાફી એટલે કે સીટી સ્કેન, એમઆરઆઈ કરાવી શકાય છે. જો તમારા શરીરમાં કિડની કેન્સરની પુષ્ટિ થઈ તો ડોક્ટર તે જાણવાનો પ્રયાસ કરે છે કે તે કેટલી ઝડપથી તમને પ્રભાવિત કરશે અને ફેલાશે. આ કિડની કેન્સર ગ્રેડ 1, 2, 3 કે 4 હોઈ શકે છે. ગ્રેડ 4 સૌથી ગંભીર સ્થિતિ હોય છે. તેમાં કોશિકાઓ સામાન્ય કોશિકાથી ખુબ અલગ જોવા મળે છે અને ઝડપથી વધે છે.