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લીવર કેન્સરના પ્રથમ સ્ટેજમાં જોવા મળે છે આ 10 લક્ષણ, તત્કાલ લેવી જોઈએ ડોક્ટરની સલાહ

Liver Cancer Ke Lakshan: લીવરમાં કેન્સર કે ટ્યૂમર થવું એક ગંભીર સમસ્યા છે, જેની સમય પર સારવાર કરાવવી જરૂરી છે. લીવર કેન્સરના શરૂઆતી તબક્કામાં આ 10 લક્ષણો જોવા મળે છે, જેને ઓળખવા ખુબ જરૂરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 11, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:31 PM IST
લીવર કેન્સરના પ્રથમ સ્ટેજમાં જોવા મળે છે આ 10 લક્ષણ, તત્કાલ લેવી જોઈએ ડોક્ટરની સલાહ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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