/લીવર કેન્સરના પ્રથમ સ્ટેજમાં જોવા મળે છે આ 10 લક્ષણ, તત્કાલ લેવી જોઈએ ડોક્ટરની સલાહ

કેન્સર એક એવી બીમારી છે જેની ઝપેટમાં આવ્યા બાદ બચવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. જો શરૂઆતી લક્ષણોને ઓળખી લેવામાં આવે તો દર્દીને બચાવી શકાય છે. લિવર કેન્સરને ઓળખવું મુશ્કેલ છે. પેટના અલ્ટ્રાસાઉન્ડ, સીટી સ્કેન અને એમઆરઆઈથી મુશ્કેલથી જાણી શકાય છે. આ લેખમાં અમે તમને લીવર કેન્સરના શરૂઆતી સંકેતો વિશે જણાવીશું. લીવર કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણોની ઓળખવા માટે આ 10 સંકેતને સમજવા જરૂરી છે.
લીવર કેન્સરના 10 મુખ્ય શરૂઆતી લક્ષણ- (10 major early symptoms of liver cancer)
1. પેટમાં જમણી તરફ દુખાવો
લીવર કેન્સરના શરૂઆતી તબક્કામાં લીવરની જમણી તરફ થોડો દુખાવો થાય છે. લીવરને ઢાંકવા માટે પાતળી પરત જેને ગ્લિસોનિયન કેપ્સૂલ કહેવામાં આવે છે, તેમાં અનેક ચેતા તંતુ હાજર હોય છે. પેટમાં દુખાવો આ ચેતા તંત્રુઓના ખેંચાણને કારણે થાય છે. લીવર ટ્યૂમર મોટું હોવા પર ગ્લિસોનિયન કેપ્લૂસ પર ભાર વધે છે. જેનાથી પેટમાં દુખાવો થાય છે. મહિલાઓમાં આ દુખાવો બ્રા લાઇનની સાથે પીઠની જમણી તરફ થાય છે.
2. પેટમાં ગાંઠ
લીવર કેન્સર ખુબ મોટું હોઈ શકે છે. જ્યારે દર્દી પીઠ પર સૂઈ જાય છે ત્યારે પેટના ઉપરના ભાગમાં ગાંઠનો અનુભવ થાય છે. આવા લક્ષણ જોવા મળે તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.
3. જમણા ખભામાં દુખાવો
જમણા ખભામાં સતત દુખાવો લીવર કેન્સર/લીવર ટ્યૂમરનો સંકેત હોઈ શકે છે. ફ્રેનિક નસો જમણા ડાયાફ્રામથી જમણા ખભાના ક્ષેત્રમાં દુખાવાને લઈ જાય છે. ડાબા ડાયાફ્રામમાં દુખાવો, જમણા ખભામાં દુખાવો પેડા કરી શકે છે. જેમ કે સબ-ડાયાફ્રામેટિક સંક્રમણ, સોજા અને લીવર ટ્યૂમર.
4. કમળો
લીવર કેન્સર થવા પર દર્દીને કમળો થઈ શકે છે. લોહીમાં બિલીરૂબિન વધી જવાને કારણે આંખ અને ત્વચાનો રંગ પીળો થઈ જાય છે. લીવર કેન્સરને કારણે કમળો થઈ શકે છે. જ્યારે એક મોટું લીવર કેન્સર મુખ્ય પિત્ત નળીની નજીક સ્થિત હોય છે, તો પિત નળી પર બહારનું દબાણ આવે છે. જેનાથી પિત્તનો પ્રવાહ પ્રભાવિત થાય છે. પિત્તની એન્ડોસ્કોપિક પ્લેસમેન્ટ દ્વારા અસ્થાયી રૂપથી કમળાને ઠીક કરી શકાય છે અને બિલીરૂબિનના સ્તરને સામાન્ય કરી શકાય છે.
5. ખંજવાળ
પિત્ત નળીમાં સમસ્યા થવા પર લીવર દ્વારા ઉત્પાદિત પિત્ત લોહીમાં ફેલાઈ જાય છે, જેનાથી સ્કિન પર ખંજવાળ થાય છે. કેટલાક કિસ્સામાં ત્વચા પર ખંજવાળ એટલી ગંભીર હોય છે, કે કોઈ દવાની અસર થતી નથી.
6. અચાનક વજન ઓછું થવું
અન્ય કેન્સરની જેમ લીવર કેન્સરમાં પણ અચાનક વજન ઘટવા લાગે છે. ગાંઠ કોષ ઉત્સેચકો બનાવવા લાગે છે, જેનાથી ભૂખ ન લાગવી, ધાતુ જેવો સ્વાદ અને અસામાન્ય રૂપથી નબળાઈનું કારણ બને છે.
7. સોજા
જ્યારે લીવરનું કેન્સર મોતું થઈ જાય છે તો તે પેટની અંદર પોતાની આસપાસના અંગો પર ભારણ વધારે છે. ડાબા લોબમાં લીવર કેન્સર સામાન્ય રીતે પેટ પર દબાણ લાવે છે. જેનાથી સોજા અને પેટના ઉપરના ભાગમાં સમસ્યા થવા લાગે છે.
8. શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી
લીવર કેન્સર વધી જવા પર શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થવા લાગે છે. ડાબા લોબ પર સ્થિત લીવર કેન્સર પણ સોજા/બળતરાથી ડાયાફ્રામમાં સમસ્યા થઈ શકે છે. ફેફસાની ચારે તરફ પ્રવાસીનો સંગ્રહ થઈ જાય છે. જેનાથી શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થાય છે.
9. થાક
લીવર કેન્સર થવા પર જલ્દી થાક લાગે છે. લીવર કેન્સર વજન ઘટાડવા, થાક, અસ્વસ્થતા અને વિકાસમાં સમસ્યા લાવે છે. કેચેક્સિયા કેન્સર કોશિકાઓ દ્વારા ઉત્પાદિત એક પ્રોટીન છે, જે સામાન્ય રૂપથી સેલુલર બોડી ફંક્શનમાં સમસ્યા પેદા કરી શકે છે.
10. તાવ
લીવર કેન્સર પિત્તના પ્રવાસમાં પણ સમસ્યા ઉભી કરી શકે છે, જેનાથી પિત્ત કોલાઇટિસ નામનું સંક્રમણ પેદા કરી શકે છે. કોલાઇટિસના લક્ષણોમાં એક તાવ પણ છે, જે ઠંડી લાગવા અને ધ્રૂજારીની સાથે 103 ડિગ્રી સુધી હોઈ શકે છે. આ સ્થિતિ ખુબ ગંભીર સાબિત થઈ શકે છે. મોત પણ થઈ શકે છે. આમ થાય તો લીવર સર્જનની સલાહ લેવી જોઈએ.