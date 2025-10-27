આ 3 મેડિકલ ટેસ્ટ બચાવી શકે છે તમારો જીવ, AIIMSના ડોક્ટરે જણાવ્યું કેમ દરેક વ્યક્તિએ કરાવવા જોઈએ?
લાંબા સમય સુધી સ્વસ્થ રહેવું છે તો વધતી ઉંમરમાં સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. જવાનીમાં તમે જે ખાવો છો તે શરીરને ઝડપથી એનર્જી આપે છે. આ સમયે શરીરમાં જાન હોય છે અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ સારી હોવાને કારણે શરીર બીમારીઓ સામે લડે છે. પરંતુ વધતી ઉંમરની સાથે શરીર નબળું પડવા લાગે છે. જેનાથી બીમારીઓ થવા લાગે છે. રોગપ્રતિકારક શક્તિ નબળી પડવાથી શરીર ખુદ આ બીમારી સામે લડી શકતું નથી. તેવામાં ખાવા-પીવાનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સાથે વધતી ઉંમરમાં કેટલાક મેડિકલ ટેસ્ટ તમારે સમય-સમય પર જરૂર કરાવવા જોઈએ. આ તપાસ કરાવવાથી શરીરમાં શું ઉણપ છે, તેની જાણકારી મળે છે. 40 વર્ષની ઉંમર પછી, તમારે ચોક્કસપણે ત્રણ તબીબી પરીક્ષણો કરાવવી જોઈએ: એક ખાંડ પરીક્ષણ, એક લિપિડ પ્રોફાઇલ પરીક્ષણ, અને એક હાડકાની ઘનતા પરીક્ષણ. એઈમ્સ, હાર્વર્ડ અને સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાં તાલીમ પામેલા અને કેલિફોર્નિયા સ્થિત ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજિસ્ટ ડૉ. સૌરભ સેઠીએ એક વિડિઓ શેર કર્યો છે જેમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે કે આ પરીક્ષણો કરવાથી વૃદ્ધત્વ સાથે વધતા રોગોને કેવી રીતે અટકાવવામાં મદદ મળી શકે છે.
જીવનરક્ષક તબીબી પરીક્ષણો
લિપિડ પ્રોફાઇલ પરીક્ષણ - આમાં ઉચ્ચ LDL, કોલેસ્ટ્રોલ અને ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ તબીબી પરીક્ષણ કરાવવાથી હૃદય રોગનું જોખમ ઓછું થાય છે. વિશ્વભરમાં 10 માંથી ચાર યુવાનો ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલથી પીડાય છે, જેના કારણે કોઈ લક્ષણો દેખાતા નથી. તેથી, લિપિડ પ્રોફાઇલ પરીક્ષણ હૃદયરોગના હુમલાનું જોખમ ઘટાડી શકે છે.
બ્લડ સુગર ટેસ્ટઃ આ ટેસ્ટ કરાવવાથી શરીરમાં હાઈ બ્લડ સુગરની જાણકારી મળે છે. હાઈ બ્લડ સુગર કિડનીને નુકસાન પહોંચાડે છે. આ સિવાય સુગર વધવાથી હાર્ટ, કિડની અને મગજ પર ખરાબ અસર પડે છે. 500 મિલિયન લોકો દુનિયાભરમાં બ્લડ સુગરના દર્દી છે. જેમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો જાણતા નથી કે તેને ડાયાબિટીસની બીમારી છે.
બોન ડેન્સિટી ટેસ્ટઃ 40 વર્ષની ઉંમર બાદ તમારે બોન ડેન્સિટી ટેસ્ટ જરૂર કરાવવો જોઈએ. ઉંમર વધવા પર હાડકા અને સ્નાયુઓ નબળા પડવા લાગે છે. લો બોન સેન્સિટીથી હાડકા તૂટવાનો ખતરો વધી જાય છે. 1/3 મહિલાઓ 1/5 પુરૂષોને હાડકામાં દુખાવો અને તેની સાથે જોડાયેલી સમસ્યા થવા લાગે છે. ઓસ્ટિયોપોરોસિસ સાથે જોડાયેલ ફ્રેક્ચર થવાનો ખતરો વધી જાય છે.
તેથી તમારે સમય-સમય પર ટેસ્ટ કરાવવા જોઈએ જેથી વધતી ઉંમર સાથે બીમારીઓથી દૂર રહી શકો. આ ટેસ્ટ કરાવવાથી તમે ખુદને લાંબા સમય સુધી ફિટ અને હેલ્ધી બનાવી રાખો છો. ડોક્ટરની સલાહ પર 6 મહિનામાં ઓછામાં ઓછા આ ટેસ્ટ જરૂર કરાવો. સુગરની તપાસ દર ત્રણ મહિને તમારે કરાવવી જોઈએ.
