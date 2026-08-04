/સાવધાન! તમારી આ 5 દૈનિક ભૂલો ચુપચાપ બગાડી રહી છે કિડની, ડોક્ટરે આપી ગંભીર ચેતવણી!

Kidney Kharab Kaise Hoti Hai: ઘણીવાર આપણી ખાવા-પીવાની આદતો આપણા શરીરને ઘણી બીમારીનો શિકાર બનાવે છે, જેમાંથી એક સમસ્યા કિડનીની પણ છે. જ્યારે કિડની યોગ્ય રીતે કામ કરવાનું બંધ કરે તો શરીરમાં ઘણી સમસ્યા શરૂ થઈ જાય છે. પરંતુ લોકોને તે ખ્યાલ હોતો નથી કે તેને કિડનીની સમસ્યા છે. ડોક્ટર શાલિનીએ પાંચ એવી ભૂલ વિશે જણાવ્યું છે, જે તમે જાણતા-અજાણતા દરરોજ કરી રહ્યાં છો.
ડૉ. શાલિની સિંહ સાલુંકે, જનરલ ફિઝિશિયન, કન્સલ્ટન્ટ ફિઝિશિયન અને ડાયાબિટીસ નિષ્ણાતે પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર એક વીડિયો શેર કરી 5 એવી ભૂલ વિશે જણાવ્યું છે, જે તમારી કિડની ખરાબ કરી રહી છે.
અહીં જુઓ વીડિયો...
કિડની ખરાબ થવાના કારણ | What Causes Kidney Damage
કોલ્ડ ડ્રિંકનું સેવન
ડોક્ટર શાલિની સંકુલે જણાવે છે કે દરરોજ કોલ્ડ ડ્રિંક કે સોડા પીવાથી કિડની ખરાબ થઈ શકે છે. તેમાં જોવા મળતા એસિડ અને એક્સ્ટ્રા સુગર કિડનીને ખરાબ કરી શકે છે. જો તમને દરરોજ કોલ્ડ ડ્રિંક પીવાની આદત છે તો તેને સમય રહેતાં બદલી લેવી ફાયદાકારક છે.
જૂના એલ્યુમિનિયમના વાસણ
ડોક્ટરનું કહેવું છે કે જૂના, તૂટેલા કે સ્ક્રેચ લાગેલા એલ્યુમિનિયમના વાસણમાં ભોજન બનાવવાની આદત પણ તમારી કિડનીને બીમાર કરી શકે છે.
જરૂરિયાતથી વધુ પ્રોટીન કે સપ્લીમેન્ટનો ઉપયોગ
જો તમે વર્કઆઉટ કરો છો અને જરૂરિયાતથી વધુ પ્રોટીન અને સપ્લીમેન્ટ લો છો, પરંતુ પાણી પીવાની માત્રા ઓછી છે તો તમારી આ આદતની અસર તમારી કિડની પર પડી શકે છે.
જરૂરિયાતથી વધુ નમકનું સેવન
જો તમે વધુ નમકનું સેવન કરો છો તો તમારી કિડની પર ખરાબ અસર પડે છે. જો તમે નમકીન, અથાણા કે પાપડ જેવી વસ્તુના દીવાના છો તો સમયની સાથે આ આદત બદલવી ફાયદાકારક છે.
બીપીની સમસ્યા
જો તમારૂ બીપી 130/90 થી ઉપર રહે છે, તો ધીમે-ધીમે કિડનીની વેસેલ્સને ડેમેજ કરી શકે છે. તેથી બીપીને કંટ્રોલમાં રાખવું જરૂરી છે.