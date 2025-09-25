Insulin Resistance: 5 લક્ષણો જણાવે છે કે લોહીમાં વધી ગયું છે શુગર, તુરંત દોડજો ચેકઅપ કરાવવા
Insulin Resistance Symptoms: ઇન્સ્યુલિન રેજિસ્ટેંસના કારણે શરીરમાં બ્લડ શુગર વધી જાય છે. આ સમસ્યાનું સમય રહેતા સમાધાન કરવું જરૂરી છે નહીં તો તે ડાયાબિટીસનું કારણ બની શકે છે. આજે તમને ઇન્સ્યુલિન રેજિસ્ટેંસના 5 લક્ષણો વિશે જણાવીએ.
Insulin Resistance Symptoms: આજની દોડધામ ભરેલી જીવન શૈલીમાં કેટલીક બીમારીઓ સામાન્ય થતી જાય છે. આ બીમારીઓ ખરાબ આહાર અને ખરાબ લાઈફ સ્ટાઈલના કારણે શરીરમાં ઘર કરી જાય છે. લાઈફસ્ટાઈલના કારણે થતી બીમારીમાંથી એક બીમારી છે ઇન્સ્યુલિન રેજિસ્ટેંસ. જેમાં શરીરની કોશિકાઓ ઇન્સ્યુલિન હોર્મોન સાથે યોગ્ય રીતે પ્રતિક્રિયા નથી કરી શકતી. જેના કારણે બ્લડમાં સુગર વધવા લાગે છે.
જો સમય રહેતા જ ઇન્સ્યુલિન રેજિસ્ટેંસ વિશે ખબર ન પડે અને તેનું યોગ્ય સમાધાન ન કરવામાં આવે તો ટાઈપ ટુ ડાયાબિટીસ થઈ શકે છે. સાથે જ સ્થુળતા, હૃદય રોગ, બીપી, ફેટી લીવર જેવી બીમારીનું જોખમ પણ વધી જાય છે. મોટાભાગના લોકો ઇન્સ્યુલિન રેજિસ્ટેંસની સ્થિતિમાં યોગ્ય સારવાર લઈ શકતા નથી તેના કારણે તેમને ડાયાબિટીસ થઈ જાય છે. આવું તમારી સાથે ન થાય તે માટે તમને જણાવી દઈએ કે શરીરમાં જ્યારે ઇન્સ્યુલિન રેજિસ્ટેંસની સ્થિતિ હોય ત્યારે કેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. જો આ લક્ષણોને ઓળખીને યોગ્ય સારવાર લઈ લેવામાં આવે તો ડાયાબિટીસથી બચી શકાય છે.
ઇન્સ્યુલિન રેજિસ્ટેંસ સાઇલેન્ટ હોય છે એટલે તેના શરૂઆત લક્ષણ ખૂબ ઓછા અથવા તો અસ્પષ્ટ હોય છે. આ લક્ષણો કયા હોય છે ચાલો તમને જણાવીએ. આ લક્ષણો જણાઈ તો સૌથી પહેલા ટેસ્ટ કરાવી લેવો અને પછી ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર સારવાર લઈ લેવી.
બેલી ફેટ વધવું
જો પેટની ચરબી વધતી હોય અને પેટ ઢોલની જેમ મોટું થઈ જાય છે. કારણ કે કમરની આસપાસ જામથી ચરબી ઇન્સ્યુલિન રેજિસ્ટેંસ સંબંધિત હોઈ શકે છે. જો અચાનક બેલી ફેટ વધવા લાગે તો તેનું કારણ બ્લડમાં વધતું શુગર પણ હોઈ શકે છે.
સ્કીન ટેગ્સ કે મસા
શરીર 24 કલાક કામ કરતું હોય છે જ્યારે શરીરમાં અંદર ગડબડ થવાની શરૂઆત થાય તો તેના સંકેત ત્વચા ઉપર પણ દેખાવા લાગે છે. ઇન્સ્યુલિન સંબંધિત સમસ્યા થાય ત્યારે સ્કિન પર અચાનક મસા દેખાવા લાગે છે. મોટાભાગે આવા મસા ગરદન, બગલ કે આંખની પાપણની આસપાસ વધતા દેખાય છે.
ત્વચા પર દેખાતા ધબ્બા અને કરચલીઓ
શરીરની ત્વચા પર રૈશિસ અથવા તો ખાસ પ્રકારના ધબ્બા દેખાય તો તે ઇન્સ્યુલિન સંબંધિત સમસ્યા હોઈ શકે છે. ખાસ કરીને ગરદન, બગલ અને કમરના ભાગે ત્વચા પર કરચલીઓ કે રૈશ દેખાય તો ઇન્સ્યુલિન સંબંધિત ટેસ્ટ કરાવી લેવો.
બ્રેન ફોગ
જ્યારે શરીરની કોશિકા ગ્લુકોઝનો ઉપયોગ કરી શકતી નથી તો બ્રેન ફોગ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. એટલે કે મગજને પણ સ્થિર ઈંધણ મળતું નથી અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં સમસ્યા થવા લાગે છે. આજ સ્થિતિમાં યાદ રાખવામાં સમસ્યા, ધૂંધળું દેખાવું જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. ખાસ કરીને જમ્યા પછી આવા લક્ષણ જોવા મળે તો સમજી લેવું કે શરીરની કોશિકા ઇન્સ્યુલિનને લઈને યોગ્ય રિસ્પોન્સ નથી કરી રહી.
મીઠાઈ ખાવાની ઈચ્છા
જો તમને વારંવાર મીઠી વસ્તુ ખાવાની અથવા તો કાર્બ્સ ખાવાની ઈચ્છા થતી હોય તો તે પણ ઇન્સ્યુલિન સંબંધિત સમસ્યાનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. જ્યારે શરીરની કોશિકા ઇન્સ્યુલિન પ્રત્યે પ્રતિક્રિયા નથી કરતી તો શરીર ક્વીક એનર્જી વારંવાર માંગે છે. જેના કારણે ગળ્યું ખાવાની ક્રેવિંગ થાય છે.
