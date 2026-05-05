/લૂ લાગતા પહેલા શરીરમાં દેખાય છે આ 5 લક્ષણો, સમસ્યા વધુ વણસે તે પહેલાં તેને ઓળખવું છે મહત્વપૂર્ણ

Heatwaves Symptoms: લૂ લાગે તે પહેલાં, શરીર કેટલાક ચેતવણી સંકેતો આપવાનું શરૂ કરે છે, જે સમયસર ઓળખવામાં આવે તો, સમસ્યાને વધુ ખરાબ થતી અટકાવી શકાય છે.
Heatwaves Symptoms: ગરમીનો પ્રકોપ લૂ લાગવાનું કારણ બને છે. ખાસ કરીને મે મહિનાની બપોરે, આકસ્મિક રીતે બહાર નીકળવાથી પણ ગરમીનો પ્રકોપ થઈ શકે છે. જ્યારે લૂ લાગે છે, ત્યારે વ્યક્તિની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ જાય છે, અને વ્યક્તિ તેનાથી મૂંઝાઈ જાય છે. આટલું અચાનક કેવી રીતે બગડ્યું તે સમજવું મુશ્કેલ છે. તેથી, ગરમીના પ્રકોપ પહેલાના લક્ષણો પર ધ્યાન આપવું મહત્વપૂર્ણ છે. ગરમીના પ્રકોપ પહેલા શરીર જે ચેતવણી આપે છે તે લૂ લાગી હોવાનું સૂચવે છે.
માથામાં ભારેપણું
હીટસ્ટ્રોક પહેલા ઘણીવાર માથામાં ભારેપણું દેખાય છે. ઘણીવાર, વ્યક્તિ સૂર્યપ્રકાશથી અંદર આવે છે અને માથાનો દુખાવો અનુભવે છે.
શરીરમાં નબળાઈ
શરીરમાં નબળાઈ ફેલાવા લાગે છે, અને વ્યક્તિને એવું લાગે છે કે તેની પાસે કંઈ કરવાની શક્તિ બાકી નથી.
ચક્કર
હીટસ્ટ્રોકના લક્ષણોમાંનું એક વારંવાર ચક્કર અને હળવા માથાનો દુખાવો છે.
પેટ ખરાબ
હીટસ્ટ્રોક પહેલા, વ્યક્તિને પેટમાં દુખાવો થાય છે. પેટમાં ગડગડાટ અને ઝાડા થઈ શકે છે.
ઉબકા
હીટસ્ટ્રોક અનુભવતા પહેલા, તમને ઉબકા અને ઉલટી થઈ શકે છે. આ તમારા શરીરનો ચેતવણી સંકેત છે કે તમને ગરમીનો હુમલો આવવાનો છે.
ગરમીથી બચવા માટે શું કરવું
ગરમીથી બચવા માટે, તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશમાં બહાર જવાનું ટાળો. પુષ્કળ પાણી પીવાથી અને હાઇડ્રેટેડ રહેવાથી પણ ગરમીથી બચી શકાય છે. તડકામાંથી આવ્યા પછી તરત જ એસી ચાલુ ન કરવાનું ધ્યાન રાખો.
Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.