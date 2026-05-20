/રાત્રે જોવા મળે છે કિડની ડેમેજના આ 5 લક્ષણ, 90% લોકો કરે છે નજરઅંદાજ

Kidney Damage Symptoms At Night: કિડની ખરાબ થવાના ઘણા લક્ષણ એવા હોય છે, જેને હંમેશા લોકો નજરઅંદાજ કરે છે અને તે હંમેશા રાત્રે જોવા મળે છે. આવો તમને તે વિશે જણાવીએ.
Kidney Damage Symptoms At Night: આજકાલ બદલાયેલી જીવનશૈલીને કારણે લોકોએ ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. લોકોના ખરાબ ખાનપાન અને લાઇફસ્ટાઇલને કારણે કિડની પર ખરાબ અસર પડે છે. કિડની ખરાબ થવા પર કેટલાક લક્ષણો જોવા મળે છે. રાત્રે જોવા મળતા આ લક્ષણને લોકો નજરઅંદાજ કરે છે અને તે ભારે પડે છે. કેટલીક એવી વસ્તુ હોય છે, જેના કારણે કિડની ડેમેજ થવાનો ખતરો વધી જાય છે. કેટલાક લક્ષણ એવા હોય છે, જે રાત્રે સૂવા સમયે જોવા મળે છે. તેની ઓળખ કરી સારવાર કરાવવામાં આવે તો સમસ્યામાં રાહત મેળવી શકાય છે. કિડનીને બીજીવાર હેલ્ધી બનાવવા માટે સૌથી પહેલા આ લક્ષણની જાણકારી હોવી જરૂરી છે, આવો અમે તમને તેના વિશે જણાવીએ.
રાત્રે જોવા મળે છે કિડની ડેમેજના આ 5 લક્ષણ
1. પગમાં સોજા
કિડની ખરાબ હોવાનો સંકેત પગમાં સોજા પણ હોઈ શકે છે, જે રાત્રે જોવા મળે છે. તેનાથી ખ્યાલ આવે છે કે તમારી કિડની યોગ્ય રીતે કામ કરે છે કે નહીં. તમને વારંવાર આ સમસ્યા જોવા મળે તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.
2. તરસ લાગવી
જો રાતના સમયે તમને વારંવાર તરસ લાગે છે કે ગળું સૂકાઈ રહ્યું છે તો તે કિડનીની બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. જો તમે રાત્રે વધુ પાણી પીવો છો તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો. તે અન્ય સમસ્યા પણ વધારી શકે છે.
3. વારંવાર પેશાબ લાગવો
જો તમારે રાત્રે વારંવાર પેશાબ જવાની જરૂર પડે છે તો તે કિડનીની બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. જો તમને પણ આ સમસ્યા હોય તો વિલંબ વગર ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જોઈએ.
4. રાત્રે સ્કિન પર ખંજવાળ અને બળતરા
રાતના સમયે જો તમારી સ્કિન પર વધુ ખંજવાળ કે બળતરા જેવી સમસ્યા થઈ રહી છે તો તમારે સાવધાન થવાની જરૂર છે અને ડોક્ટરને દેખાડવું જોઈએ. કિડની ખરાબ થવા પર રાતના સમયે વધુ ખંજવાળ અને બળતરાનો અનુભવ થઈ શકે છે.
5. ઊંઘની સમસ્યા અને થાક લાગવો
જો તમને વધુ કામ કર્યા વગર થાક લાગી રહ્યો છે કે ઊંઘ આવવામાં સમસ્યા થઈ રહી છે તો તે કિડનીની બામારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. તેવામાં તમારે આ લક્ષણોને નજરઅંદાજ કરવા જોઈએ નહીં.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ સમાચાર માત્ર તમને જાગૃત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી લખવામાં આવ્યા છે. આ લખવામાં અમે સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લઈ શકો છો.