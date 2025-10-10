Prev
Next

Bad Cholesterol: ઘરના રસોડામાં રહેલા આ 8 મસાલા ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલ કરવામાં કરે છે મદદ

Bad Cholesterol Home Remedies: રસોડામાં રહેલા કેટલાક મસાલા એવા હોય છે જે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. તેને ખાવાથી શરીરને લાભ પણ થાય છે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:23 PM IST

Trending Photos

Bad Cholesterol: ઘરના રસોડામાં રહેલા આ 8 મસાલા ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલ કરવામાં કરે છે મદદ

Bad Cholesterol Home Remedies: શરીરમાં ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ વધી જાય તો હાર્ટ સંબંધિત સમસ્યા થવા લાગે છે. સ્ટ્રોક, બ્લોકેજ, બ્લડ પ્રેશર જેવી ગંભીર સમસ્યા થઈ શકે છે. વધેલા બેડ કોલેસ્ટ્રોલને કુદરતી રીતે ઓછું કરવા માટે રસોડામાં રહેલા મસાલા મદદ કરી શકે છે. આજે તમને એવા 8 મસાલા વિશે જણાવીએ જે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

રસોડામાં રહેલા આ મસાલા વધેલા બેડ કોલેસ્ટ્રોલની દવા તરીકે કામ કરી શકે છે. તેનું સેવન કરવાથી સોજા ઓછા થાય છે અને બ્લડ સર્કુલેશન સુધરે છે. 

બેડ કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલ કરતા 8 મસાલા

1. તજ હાર્ટ હેલ્થ માટે ફાયદાકારક છે. રિસર્ચ અનુસાર તેના પોષકતત્વ ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ અને ટ્રાઈગ્લિસરાઈડ્સને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે અને સોજા ઓછા થાય છે. 

2. લસણ હાર્ટને હેલ્ધી રાખે છે. તેમાં રહેલું એસીલીન નામનું તત્વ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરે છે. બ્લડ સર્કુલેશન સુધરે છે. 

3. આદુમાં જીંજરોલ નામનું તત્વ હોય છે જે શરીરના સોજા અને ઓક્સીડેશન ઓછું કરે છે. તેનાથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું થાય છે. 

4. હળદરમાં કરક્યૂમિન નામનું તત્વ હોય છે જે શક્તિશાળી એન્ટી ઓક્સીડન્ટ હોય છે. તેનાથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું થાય છે. 

5. મેથી પણ ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર ઓછું કરે છે. તેમાં ઘુલનશીલ ફાઈબર હોય છે જે શરીરમાં કોલેસ્ટ્રોલના અવશોષણને રોકે છે. 

6. લાલ મરચામાં જે તત્વ હોય છે જે મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરે છે અને ચરબી ઓછી કરવામાં મદદ કરે છે. 

7. એલચી લોહીમાં રહેલા લિપિડ પ્રોફાઈલને સુધારે છે. સાથે જ ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ અને ટ્રાઈગ્લિસરાઈડ્સને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી હાર્ટ હેલ્થ સુધરે છે. 

8. લવિંગ પણ હાર્ટ હેલ્થ માટે લાભકારી છે. તેમાં એન્ટી ઓક્સીડન્ટ હોય છે જે સોજા ઓછા કરે છે અને હાર્ટને હેલ્ધી બનાવે છે. તેનાથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર ઓછું થાય છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news