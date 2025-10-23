લીવર અને કિડનીને કુદરતી રીતે ડિટોક્સિફાય કરવા કરો આ કામ, પેટમાં જામેલી ગંદકીનો થશે સફાયો
detox liver and kidney: જો તમે પણ કિડની અને લીવરને ડિટોક્સ કરી તમારા શરીરમાંથી ખરાબ કચરો બહાર કાઢવા ઈચ્છો છો તો તમારા ડાયટમાં આ દેશી ડ્રિંક્સને જરૂર સામેલ કરો.
Health News: લીવર અને કિડની આપણા શરીરના મહત્વના અંગ છે, જે અલગ-અલગ કામ કરે છે. લીવર જ્યાં પાચનમાં મદદ કરે છે અને શરીરમાંથી ઝેરી પદાર્થ બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે, તો કિડની લોગીને ફિલ્ટર કરી ખરાબ પદાર્થને શરીરમાંથી બહાર કાઢે છે. પરંતુ જ્યારે આ અંગની કાર્યક્ષમતામાં કોઈ સમસ્યા થવા લાગે તો શરીરમાં ઝેરી તત્વો જમા થઈ જાય છે, જેના કારણે ઘણી સમસ્યા પેદા થઈ શકે છે. તેવામાં શરીરને સમય-સમય પર ડિટોક્સ કરવું ખૂબ જરૂરી છે, જેથી લીવર અને કિડની સારી રીતે કામ કરી શકે. તો આવો જાણીએ એવી કઈ વસ્તુ છે જેનું સેવન કરવાથી લીવર અને કિડનીને પ્રાકૃતિક રીતે ડિટોક્સ કરી શકાય?
ડિટોક્સ માટે કયા ડ્રિંક્સનું સેવન કરવું
હળદર અને લીંબુનું પાણીઃ હળદર અને લીંબુનું પાણી લીવરને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદરૂપ છે. હળદરમાં કરક્યુમિન હોય છે, જે એક એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ છે, તો લીંબુ વિટામિન સી પ્રદાન કરે છે. હળદર અને લીંબુ બંને ડિટોક્સિફિકેશનમાં મદદ કરે છે.
આમળાનું પાણીઃ આમળાના એન્ટીઑકિસડન્ટ અને બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો તેને લીવર અને કિડનીના ડિટોક્સિફિકેશન માટે અત્યંત ફાયદાકારક બનાવે છે. આમળાના એન્ટીઑકિસડન્ટ ગુણધર્મો, ખાસ કરીને વિટામિન સી અને પોલિફેનોલ્સ, લીવરમાંથી ઝેરી તત્વોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. તેના બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો ચેપ અથવા હેપેટાઇટિસ જેવી સ્થિતિઓને કારણે થતી લીવરની બળતરા ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે.
આદુ અને ફુદીનાનું પાણી: આદુ અને ફુદીનાનો ઉપયોગ સદીઓથી પરંપરાગત દવામાં પાચન સુધારવા અને ડિટોક્સિફાય કરવા માટે કરવામાં આવે છે. આદુમાં શક્તિશાળી બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો છે અને તે લીવરને આવા ઝેરી તત્વોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરી શકે છે. ફુદીનો પેટને શાંત કરવા અને લીવરના કાર્યને સુધારવા માટે જાણીતો છે.
મેથીનું પાણીઃ મેથીના બીજ બ્લડ સુગરના સ્તરને કંટ્રોલ કરવા અને પાચન માટે જાણીતા છે. ખાલી પેટ મેથીનું પાણી પીવાથી ઝેરી પદાર્થ બહાર કાઢવા અને લીવર અને કિડનીને સાફ કરવામાં મદદ મળી શકે છે. તે સોજા ઘટાડવા અને કિડનીના સમગ્ર કાર્યને સારૂ બનાવવામાં મદદ કરે છે. એક મોટી ચમચી મેથીના બીજને રાત્રે પાણીમાં પલાળી દો. સવારે આ પાણી ગાળીને પીવો.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
