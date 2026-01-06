શરીરમાં આ લક્ષણ જોવા મળે તો સમજી જજો લિવર થઈ ગયું છે ખરાબ, તત્કાલ ડોક્ટર પાસે પહોંચો
Early signs of liver disease: આજકાલ લિવર સાથે જોડાયેલી સમસ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. લિવર ખરાબ થાય તે પહેલા શરીરમાં કેટલાક સંકેતો જોવા મળે છે. જો તમારા શરીરમાં આ સંકેતો જોવા મળે તો એલર્ટ થઈ જજો.
Health News: લિવર ખરાબ થતાં પહેલા શરીરમાં ઘણા ગંભીર સંકેત જોવા મળે છે. જો આ શરૂઆતી લક્ષણોને ઓળખી લેવામાં આવે તો મોટી બીમારીથી બચી શકાય છે, પરંતુ તેની અવગણના કરવી ભારે પડી શકે છે. આવો જાણીએ તે કયા સંકેતો છે?
લિવર ખરાબ થવા પર શરીરમાં જોવા મળે છે આ લક્ષણ
શરીરમાં ખંજવાળ આવવીઃ જો તમને વધુ ખંજવાળ આવી રહી છે. ખાસ કરી રાતના સમયે તમારા હાથ અને પગમાં સતત ખંજવાળ આવી રહી છે તો તમે સાવધાન થઈ જાય. હકીકતમાં રાતના સમયે વધુ ખંજવાળ આવે તો તે લિવર ખરાબ હોવાનો મોટો સંકેત છે. એટલે આ લક્ષણને નજરઅંદાજ ન કરો.
સતત થાક અને ઉલ્ટી થવીઃ સતત થાક અને ઉલ્ટી થવી, લિવર ખરાબ હોવાની ચેતવણી છે. આ લક્ષણ જણાવે છે કે લિવર ટોક્સિન્સને ફિલ્ટર કરવામાં સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે. તો જે લોકોને સતત થાક અને ઉલ્ટી જેવા લક્ષણનો અનુભવ થાય છે તેણે લિવરના ટેસ્ટ કરાવી લેવા જોઈએ.
પગમાં સોજા આવવાઃ પગમાં સોજા પણ લિવરની ગંભીર બીમારી તરફ ઈશારો કરે છે. લિવર સારી રીતે કામ ન કરે તો એલ્બ્યુમિન (પ્રોટીન) ઓછું બને છે અને વધારાનો પ્રવાહી પદાર્થ પગમાં જમા થવા લાગે છે. આ સોજો, જે ઘણીવાર પગની ઘૂંટીઓ અને પગમાં કોમળ અને ખાડાવાળો હોય છે, તે લીવરને ગંભીર નુકસાન સૂચવે છે.
ઊંઘની કમીઃ જો રાત્રે ઊંઘ આવી રહી નથી તો ડોક્ટરની સલાહ લો. હકીકતમાં લિવર શરીરમાંથી કચરો બહાર કાઢે છે, પરંતુ જ્યારે તે ખરાબ થઈ જાય તો ઝેરી પદાર્થ લોહીમાં જમા થવા લાગે છે. જેના કારણે તમારી ઊંઘ પર અસર પડે છે.
યુરિનના રંગમાં ફેરફારઃ યુરિન કે મળના રંગમાં પરિવર્તન પણ લિવરની બીમારી તરફ ઈશારો કરે છે. ઘાટો પેશાબ બિલીરૂબિનની વધુ માત્રા સૂચવે છે, જ્યારે નિસ્તેજ મળ પિત્તના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો સૂચવી શકે છે, જે બંને યકૃતની ખામીના લક્ષણો છે.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
