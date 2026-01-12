Superfoods For Eyes: આ સુપરફુડ ફેમસ છે આંખની રોશની વધારવા માટે, આજથી જ ખાવા લાગજો
Superfoods For Eyes: આંખની રોશની વધારે તેવા સુપરફુડ જો તમે પણ શોધી રહ્યા છો તો આજે તમને આવા ખોરાકનું લિસ્ટ આપી દઈએ. આ વસ્તુઓ ખાવાથી નબળી આંખોને ઠીક કરવામાં મદદ મળી શકે છે. આ વસ્તુઓને ડાયટમાં આજથી જ સામેલ કરી લો.
Superfoods For Eyes: તમે પણ જોયું હશે આજના સમયમાં સ્કૂલે જોતા નાના બાળકો પણ ચશ્મા પહેરતા હોય છે જેનું કારણ હોય છે તેમની આંખની રોશની નબળી હોય. નાના બાળકોમાં અને યુવાનોમાં આંખ નબળી પડી જવી ચિંતાનો વિષય છે. નાની ઉંમરના બાળકોની આંખ નબળી શા માટે પડી જાય છે તે પણ ગંભીર પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્નનો જવાબ આજની દોડધામ ભરેલી જીવનશૈલી, કલાકો સુધી સ્ક્રીન સામે બેસવું, ઊંઘ અને પોષણનો અભાવ છે. આ કારણોને લીધે આપણી આંખનું સ્વાસ્થ્ય બગડે છે. આંખનું સ્વાસ્થ્ય સુધારવા માટે આહારમાં એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવો જોઈએ જેનાથી આંખને જરૂરી પોષક તત્વો મળે.
આજે તમને એવા જ સુપર ફૂડ વિશે જણાવીએ જે આંખ માટે ફાયદાકારક છે. જો તમને ધૂંધળું દેખાય છે, વારંવાર માથામાં દુખાવો થાય, આંખમાં દુખાવો થાય કે નંબર સતત વધી રહ્યા હોય તો તમારી આંખ નબળી પડી રહી છે. આવું હોય ત્યારે આ સુપર ફૂડ ખાવાની શરૂઆત કરી દેવી જોઈએ. આ વસ્તુઓમાં રહેલા સુપર ફૂડ આંખને અંદરથી મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ કઈ વસ્તુઓ ખાવાથી આંખની રોશની વધારવામાં મદદ મળે છે.
ગાજર
ગાજરને આંખ માટે સૌથી સારું માનવામાં આવે છે. ગાજરમાં ભરપૂર માત્રામાં વિટામીન એ, બીટા કેરોટીન હોય છે જે રેટિનાને હેલ્ધી રાખવામાં મદદ કરે છે. તે આંખની રોશની તેજ કરે છે.
પાલક
લીલા શાકભાજીમાં પાલક સૌથી હેલ્ધી ગણાય છે. પાલકમાં લ્યૂટિન અને જેક્સૈન્થિન નામના એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ હોય છે જે આંખોને યુવી કિરણો અને ઓક્સિડેટીવ ડેમેજથી બચાવે છે. આ પોષક તત્વો મોટી ઉંમરે થતી આંખની સમસ્યાઓ રોકવામાં મદદ કરે છે.
ઈંડા
ઈંડાની જરદીમાં લ્યૂટીન અને વિટામિન ઈ હોય છે જે આંખના ઓક્સિડેટીવ સ્ટ્રેસથી બચાવે છે અને ઉંમર સાથે થતી આંખની સમસ્યાઓ ઓછી કરી શકે છે.
નર્સ અને બીજ
બદામ, અખરોટ, ચિયા સીડ્સ, વિટામીન ઈ અને ઓમેગા 3 થી ભરપૂર હોય છે. જે આંખની કોશિકાઓને નુકસાનથી બચાવે છે. આ વસ્તુઓ આંખની રોશની જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે.
સીટ્રસ ફ્રુટ
લીંબુ, સંતરા, મોસંબી જેવા વિટામીન સી થી ભરપુર ફળ આંખની રક્તવાહિકાઓને સ્વસ્થ બનાવે છે અને મોતિયા જેવી સમસ્યાથી બચાવે છે.
બ્રોકલી
બ્રોકલી વિટામિન એ, વિટામિન સી અને વિટામિન ઈથી ભરપૂર હોય છે સાથે જ તેમાં લ્યુટીન પણ હોય છે. તે આંખના સેલ્સને રીપેર કરે છે અને તેને હેલ્ધી રાખવામાં મદદગાર સાબિત થાય છે..
