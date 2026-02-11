Health Tips: શરીરમાં કયા વિટામિનની ખામી હોય તો વજન ઘટતું અટકી જાય ? તમારા વધતા વજનનું કારણ હોય શકે છે આ ઊણપ
Health Tips: વજન ઝડપથી ઓછું કરવું હોય તો સૌથી પહેલા એ જાણવું જરૂરી છે કે વજન વધવાનું કારણ શું છે? દરેક વ્યક્તિ માટે વજન વધવાનું કારણ વધારે પડતો ખોરાક હોય તે જરૂરી નથી. શરીરમાં જો આ 2 વિટામિનની ખામી હોય તો પણ વજન વધે છે. અને આ ખામીના લીધે વજન વધ્યું હોય તો જ્યાં સુધી તે ખામી દુર ન થાય ત્યાં સુધી વજન ઘટતું પણ નથી.
Health Tips: વજન વધી જાય એટલે લોકો તેના માટે 2 કારણને જવાબદાર ગણે છે. એક કારણ કે વધારે પડતું ફાસ્ટફુડ ખાવું અથવા તેલ, મસાલા, ઘી, બટર, ચીઝ જેવી વસ્તુઓ ખાવાના કારણે વજન વધે અથવા તો જે લોકો બેઠાડુજીવનશૈલી જીવતા હોય તેમનું વજન વધે. પરંતુ વજન વધવા પાછળ અન્ય પરિબળો પણ જવાબદાર હોય શકે છે. જેમકે હોર્મોનલ અસંતુલન, સ્ટ્રેસ, અપુરતી ઊંઘ, કોઈ બીમારી હોય અથવા તો શરીરમાં વિટામિન ડી અને વિટામિન બી12 ની ઊણપ હોય... જી હાં, તમારું વજન વધે અને વધ્યા પછી ઘટે પણ નહીં તેના માટે આ ખામી પણ જવાબદાર હોય શકે છે.
આપણા શરીર માટે દરેક પ્રકારના વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ જરૂરી હોય છે. જો શરીરમાં તેની ઊણપ હોય તો તેના કારણે ઘણી ગંભીર સમસ્યાઓ સર્જાઈ શકે છે. તેમાંથી એક સમસ્યા છે વજન વધવું. જો આ ઊણપના લીધે વજન ઘટતું પણ નથી. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર શરીરમાં વિટામિન અને મિનરલ્સની ખામી હોય તો મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય છે અથવા તેના કામમાં ગડબડ સર્જાય છે. તેના કારણે શરીરની વજન ઓછું કરવાની ક્ષમતા પ્રભાવિત થાય છે. આ વાત રિસર્ચમાં પણ સાબિત થઈ છે કે વિટામિન ડી અને વિટામિન બી 12 ફેટ લોસની પ્રોસેસને સ્લો કરી શકે છે.
રિસર્ચ અનુસાર વજન વધવું અને વિટામિન ડીની ઊણપ વચ્ચે સીધો સંબંધ છે. વિટામિન ડી શરીરમાં ઓછું હોય તો મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય છે. આ સિવાય વિટામિન ડીની ખામીથી ભુખ વધવા લાગે છે અને શરીરની એનર્જી ઓછી યુઝ થાય છે જેના કારણે વજનમાં ઝડપથી વધારો જોવા મળે છે. વિટામિન ડીની ઊણપના કારણે મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય છે એટલે વજન ઘટાડવાના પ્રયત્ન કરો તો પણ વજન ઓછું થતું નથી.
વાત કરીએ વિટામિન બી12 ની તો હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર વિટામિન બી12 ના કારણે વજન કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે. રિસર્ચમાં એવું તારણ પણ સામે આવ્યું કે જે લોકોમાં વિટામિન બી12 નું સ્તર ઓછું હોય છે તેમનું વજન વધારે હોય તેવી શક્યતા વધારે હોય છે.
વિટામિન બી12 માટે કઈ વસ્તુઓ ખાવી ?
આ વાત પરથી તમે સમજી જ ગયા હશો કે શરીર માટે વિટામિન બી12 કેટલું જરૂરી છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ તમે શરીરની રોજની જરૂરીયાતનું વિટામિન બી 12 કયા આહારમાંથી મેળવી શકો. વિટામિન બી12 માટે ઈંડા, સોયાબીન, દહીં, ઓટ્સ, પનીર ખાઈ શકો છો.
વિટામિન ડી
વિટામિન ડીની વાત કરીએ તો તેના માટે સૌથી સારો સોર્સ સૂર્ય પ્રકાશ છે પરંતુ જો તમારા માટે આ રીતે વિટામિન ડી લેવું શક્ય નથી તો તમે ઈંડા, ગાયનું દૂધ, દહીં, મશરુમ જેવી વસ્તુઓને આહારમાં સામેલ કરો. આ સિવાય તમે ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર વિટામિન ડીની દવાઓ પણ લઈ શકો છો. પરંતુ દવાઓ ડોક્ટર સાથે પરામર્શ પછી જ લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
