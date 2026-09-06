/હાઇ બ્લડ પ્રેશરના દર્દીઓ માટે અમૃત સમાન છે આ ફળ, ડૉક્ટરે જણાવ્યા અદ્ભુત ફાયદા

ખરાબ લાઇફસ્ટાઇલમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર એક ગંભીર અને સામાન્ય સમસ્યા બની ગઈ છે. તેને સાયલન્ટ કિલર પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તેના લક્ષણ હંમેશા વિલંબથી સામે આવે છે. આજકાલ નાની ઉંમરના લોકો પણ આ સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યાં છે. યુવાઓ વચ્ચે હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા વધી રહી છે. તેવામાં જાણીઆ હેલ્થ એક્સપર્ટ ડોક્ટર સલીમ ઝૈદીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કરી જણાવ્યું કે ડહાઈ બ્લડ પ્રેશરમાં ક્યુ ફળ ખાવું ફાયદાકારક છે. તેમણે જે ફળ વિશે જણાવ્યું તે કેળા છે. કેળા હાઈ બીપીના દર્દીઓ માટે બીપી કંટ્રોલ કરવાની નેચરલ રીત છે. તેવામાં આવો જાણીએ કેળા કઈ રીતે હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરે છે.
રેળા હાઈ બીપીમાં કેમ છે અમૃત સમાન?
કેળામાં રહેલાં પોષક તત્વો બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરવામાં સીધી રીતે મદદ કરે છે. કેળામાં ભરપૂર માત્રામાં પોટેશિયમ હોય છે. શરીરમાં વધુ સોડિયમ હાઈ બ્લડ પ્રેશરનું મુખ્ય કારણ બને છે. પોટેશિયમ શરીરમાં સોડિયમના હાનિકારક પ્રભાવને બેઅસર કરે છે અને પેશાબ દ્વારા વધારાનું સોડિયમ બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે. આ સિવાય પોટેશિયમ બ્લડ વેસલ્સની દીવાલોમાં તણાવ ઘટાડે છે. તેનાથી બ્લડ ફ્લો યોગ્ય રતે છે અને હાર્ટ પર વધુ દબાવ પડતો નથી. મેગ્નીશિયમ નસોને શાંત રાખવા અને બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલમાં રાખવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
કેળા ખાવાનો યોગ્ય સમય
ડોક્ટર સલીમ ઝૈદીનું માનવું છે કે કોઈપણ ફળનો ફાયદો ઉઠાવવા માટે તેને યોગ્ય સમય અને યોગ્ય રીતે ખાવું જરૂરી છે. કેળા ખાવાનો સારો સમય નાસ્તો કર્યાના લગભગ 1-2 વર્ષ બાદ હોય છે. આ સમયે તેનું સેવન કરવાથી શરીરને ભરપૂર પોષણ મળે છે અને દિવસભર એનર્જી બનેલી રહે છે.
ખાલી પેટ ખાવાથી બચો
સવારે ખાલી પેટ કેળા ખાવાથી બચો. ખાલી પેટ કેળાના સેવનથી મેગ્નીશિયમ અને પોટેશિયમનું સ્તર અચાનક વધી શકે છે, જેનાથી પેટની સમસ્યા કે સુગરનું સ્તર ઉપર-નીચે થઈ શકે છે.