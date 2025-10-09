Cancer Symptoms: શરીરમાં આ રીતે પ્રસરે છે કેન્સર, જાણો શરીરમાં અંદર કેન્સર ફેલાતું હોય ત્યારે બહાર કેવા લક્ષણો જોવા મળે
Cancer Early Stage Symptoms: કેન્સર એવી ખતરનાક બીમારી છે જેના લક્ષણોને શરુઆતમાં જ ઓળખી લેવામાં આવે તો તેને વધતાં રોકી શકાય છે. શરીરમાં જો લાંબા સમય સુધી કેટલીક સમસ્યાઓ રહે તો તેને લઈ સતર્ક થઈ જવું જોઈએ. આ સમસ્યાઓ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
Trending Photos
Cancer Early Stage Symptoms: કેન્સર એવી ખતરનાક અને જીવલેણ બીમારી છે જે શરીરને અંદરથી નબળું કરી નાખે છે. કેન્સરનું સૌથી મોટું જોખમ એ હોય છે કે શરૂઆતના સ્ટેજમાં તેના લક્ષણો એટલા સામાન્ય હોય કે લોકો તેને ઇગ્નોર કરે છે. તેના કારણે શરીરમાં કેન્સર વધી જાય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જો કેન્સરના શરૂઆતથી જ લક્ષણોને ઓળખી લેવામાં આવે અને યોગ્ય ઈલાજ શરૂ કરી દેવામાં આવે તો કેન્સરને વધતું અટકાવી શકાય છે.
કેન્સરના લક્ષણો
કેન્સરના શરૂઆતી સ્ટેજમાં એવા લક્ષણો જોવા મળે જે સામાન્ય સમસ્યા લાગે. પરંતુ આ સમસ્યાની આડમાં કેન્સર શરીરમાં ઘર કરી જાય છે. કેન્સરના સૌથી સામાન્ય લક્ષણો હોય છે પેટની સમસ્યા, સતત થાક લાગવો, કારણ વિના વજન ઘટી જવું, ત્વચામાં ફેરફાર શરીરમાં દુખાવો વગેરે. આ સમસ્યાઓ જો કારણ વિના અચાનક જ અનુભવો તો તે કેન્સરના શરૂઆતથી લક્ષણ હોઈ શકે છે આજે તમને આવા જ કેટલાક લક્ષણો વિશે જણાવીએ જે શરીરમાં દેખાય તો તુરંત જ ડોક્ટર પાસે તપાસ માટે પહોંચી જવું..
ત્વચાની બનાવટમાં ફેરફાર
ત્વચા પર અચાનક નવા નવા તલ દેખાય અથવા તો તેનો રંગ બદલતો હોય અથવા ત્વચા પર કોઈ ઈજા અચાનક થાય અને તે ઝડપથી રૂઝાઈ નહીં તો તે સ્કિન કેન્સરની શરૂઆતનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. આ સિવાય સ્તનમાં ગાંઠ કે અસામાન્ય ફેરફાર અનુભવો તો પણ ડોક્ટર પાસે પહોંચી જવું તે બ્રેસ્ટ કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.
સતત ઉધરસ આવી અથવા અવાજ બદલી જવો
જો સતત ઉધરસ આવતી હોય અથવા તો અવાજ ભારે થઈ જાય કે પાતળો થઈ જાય અને આ સમસ્યા આઠ સપ્તાહથી વધુ સમય સુધી હોય તો તેને ઇગ્નોર ન કરો, તે ફેંફસા કે ગળાના કેન્સરની શરૂઆતનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.
પેટમાં સતત દુખાવો
પેટમાં દુખાવો થતો હોય સોજો રહેતો હોય અથવા તો પેટની સમસ્યાના કારણે અસહજતા લાંબા સમયથી રહેતી હોય તો તે પેટ અથવા આંતરડાના કેન્સરની શરૂઆતનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. પેટમાં આ પ્રકારના દુખાવા લાંબા સમય સુધી રહે તો ઘરેલુ ઉપાય કરવાને બદલે ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવો.
સતત દુખાવો
શરીરના કોઈપણ અંગમાં અને ખાસ કરીને શરીરના નીચેના અંગોમાં અકારણ સતત દુખાવો રહેતો હોય તો તેને ઇગ્નોર કરવું નહીં. કારણ વિના થતો દુખાવો અથવા શરીરમાં વધતો દુખાવો કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.
વજન ઘટી જવું
જો તમે વજન ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય અને વજન ઘટે તો તે સામાન્ય છે પરંતુ તમે વજન ઘટાડવા કંઈ જ કરતા ન હોય તેમ છતાં વજનમાં દેખાય તેવો ઘટાડો થવા લાગે તો તે પણ શરીરમાં વધતા કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. પેટ, લીવર, ગ્રાસનળીનું કેન્સર વધતું હોય ત્યારે વજન ઘટી જાય છે.
થાક અને નબળાઈ
જો તમે રોજ પૂરતી ઊંઘ કરો તેમ છતાં શરીર થાકેલું લાગે અને શરીરમાં નબળાઈનો અનુભવ થાય તો આ લક્ષણને બિલકુલ ઇગ્નોર કરવું નહીં. અકારણ રહેતો થાક અને નબળાઈ જે આરામ કર્યા પછી પણ દૂર ન થાય તો તે કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. ઘણી વખત આંતરડાના કેન્સર અને અન્ય કેન્સરમાં આવી સમસ્યા રહે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે