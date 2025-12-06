Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

સિગરેટ પીનારાઓ માટે રામબાણ છે આ જ્યુસ, ફેફસાંને નહીં થવા દે ખરાબ !

Lung Detox: ધૂમ્રપાન ફેફસાંને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડે છે, જેના કારણે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, બળતરા અને લાળ વધે છે. નિષ્ણાતોના મતે, આ રસ ધૂમ્રપાન છોડ્યા પછી ફેફસાંને સાફ કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 06, 2025, 09:39 PM IST

Trending Photos

સિગરેટ પીનારાઓ માટે રામબાણ છે આ જ્યુસ, ફેફસાંને નહીં થવા દે ખરાબ !

Lung Detox: દેશમાં ધૂમ્રપાનના વધતા દર વચ્ચે, નિષ્ણાતો સતત ધૂમ્રપાનની હાનિકારક અસરો વિશે ચેતવણી આપતા રહ્યા છે. ધૂમ્રપાન માત્ર કેન્સર જેવા ગંભીર રોગોનું મુખ્ય કારણ નથી, પરંતુ તે ફેફસાં, હૃદય, ત્વચા અને રોગપ્રતિકારક શક્તિને પણ ઝડપથી નુકસાન પહોંચાડે છે. લાંબા સમય સુધી સિગારેટ પીવાથી ફેફસાં પર સૌથી વધુ અસર થાય છે, જેના કારણે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, સતત ખાંસી અને ફેફસાના રોગોનું જોખમ વધે છે.

આ દરમિયાન, જે લોકો ધૂમ્રપાન છોડી ચૂક્યા છે અથવા છોડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે તેઓ વારંવાર પૂછે છે, હું મારા ફેફસાંને કેવી રીતે સાફ કરી શકું અને તેમને સ્વસ્થ કેવી રીતે બનાવી શકું? આરોગ્ય નિષ્ણાતોના મતે, ધૂમ્રપાનથી થતા નુકસાનને સંપૂર્ણપણે સુધારવાનો એકમાત્ર રસ્તો એ છે કે ધૂમ્રપાન સંપૂર્ણપણે છોડી દેવું. જો કે, કેટલાક કુદરતી ઉપાયો ફેફસાંને સાફ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. આમાંથી એક શેરડીનો રસ છે.

Add Zee News as a Preferred Source
  • શેરડીનો રસ: તે ફેફસાં માટે કેમ ફાયદાકારક છે?

1. ફેફસાંમાંથી ઝેર દૂર કરવામાં મદદ કરે છે
ક્રોનિક ધૂમ્રપાન કરનારાઓ તેમના ફેફસાંમાં ગંદકી અને ઝેર એકઠા કરે છે. નિષ્ણાતોના મતે, શેરડીના રસમાં રહેલા એન્ટીઑકિસડન્ટો આ ઝેરી તત્વોને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. જોકે તે ફેફસાંને સંપૂર્ણપણે સાફ કરતું નથી, તે સફાઈ પ્રક્રિયાને ટેકો આપે છે.

2. હાઇડ્રેશન વધારીને શુષ્કતા ઘટાડે છે
ધૂમ્રપાન ગળા, મોં અને શ્વસન માર્ગને સૂકવી નાખે છે. શેરડીનો રસ એક હાઈ-હાઇડ્રેશન પીણું છે જે ભેજ જાળવવામાં મદદ કરે છે અને શ્વાસ લેવામાં બળતરા ઘટાડી શકે છે.

3. ફેફસાંની બળતરા ઘટાડવામાં મદદ કરે છે
સિગારેટનો ધુમાડો ફેફસાંની નળીઓમાં બળતરા પેદા કરે છે, જેના કારણે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે. શેરડીના રસમાં રહેલા બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો આ બળતરા ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

4. રોગપ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત બનાવે છે
ધુમ્રપાન કરનારાઓની રોગપ્રતિકારક શક્તિ નબળી પડી જાય છે. શેરડીના રસમાં વિટામિન, આયર્ન, મેગ્નેશિયમ અને એન્ટીઑકિસડન્ટ હોય છે, જે શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે અને ફેફસાંના પુનઃપ્રાપ્તિમાં મદદ કરે છે.

5. લાળ પાતળી કરે છે અને કફમાં ઘટાડો કરે છે
ધૂમ્રપાન ગળા અને ફેફસાંમાં લાળ એકઠા થવાનું કારણ બને છે, જે ખાંસી અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફનું મુખ્ય કારણ છે. શેરડીનો રસ હાઇડ્રેશન વધારીને આ લાળને પાતળી કરે છે, જેનાથી તેને બહાર કાઢવામાં સરળતા રહે છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ જરૂર લેવી. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
smoking effectslung detoxSUGARCANE JUICErespiratory healthtoxin cleanseGujarati NewsHealth newsHealth TIPS

Trending news