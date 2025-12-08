Vitamin B12નો ભંડાર છે આ વસ્તુ, ન્યૂટ્રિશનિસ્ટ કહ્યું: દરરોજ માત્ર એક ચમચી ખાવાથી શાકાહારી લોકોને મળી જશે 100% B12
Naturally Increase B12: આજે મોટા ભાગના વેઝીટેરિયન લોકો કુદરતી રીતે વિટામિન B12ના સ્તરને વધારી શકે છે. ચાલો તેના વિશે વધુ જાણીએ.
Naturally Increase B12: આપણા શરીરને યોગ્ય રીતે કાર્ય કરવા માટે ઘણા પોષક તત્વોની જરૂર પડે છે. વિટામિન B12 આ આવશ્યક પોષક તત્વોમાંનું એક છે. તે આપણી ઉર્જા, મગજ અને નર્વસ સિસ્ટમને જાળવી રાખે છે. વિટામિન B12ની ઉણપ થાક અને નબળાઈ, નર્વસ સિસ્ટમનું નબળું કાર્ય અને અન્ય ઘણી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. કારણ કે B12 સામાન્ય રીતે ફક્ત નોનવેજ આધારિત ખોરાકમાં જ જોવા મળે છે, તેથી શાકાહારીઓ માટે તે મેળવવું મુશ્કેલ બની શકે છે. આ જ કારણ છે કે મોટાભાગના શાકાહારીઓ વિટામિન B12 ની ઉણપથી પીડાય છે.
જો તમે પણ આવા વ્યક્તિઓમાંથી એક છો, તો આ લેખ મદદરૂપ થઈ શકે છે. તાજેતરમાં એક ચોક્કસ વસ્તુ વિશે સમજાવ્યું છે જે કુદરતી રીતે વિટામિન B12 ના સ્તરને વધારી શકે છે, શાકાહારીઓમાં પણ, ચાલો તેના વિશે વધુ જાણીએ.
આ ખાસ વસ્તુ શું છે?
આ માટે, ન્યુટ્રિશન યીસ્ટનું સેવન કરવાની ભલામણ કરે છે. ન્યુટ્રિશન યીસ્ટએ ખાંડ અથવા શેરડીના રસ પર ઉગાડવામાં આવતો એક ખાસ પ્રકારનો યીસ્ટ છે. તે સંપૂર્ણપણે છોડ આધારિત છે. તે પછીથી નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે, એટલે કે તે આથો લાવતું નથી અથવા કંઈપણ વધતું નથી. તેથી, તે બેકિંગમાં વપરાતા યીસ્ટથી સંપૂર્ણપણે અલગ છે.
તમારે કેટલું સેવન કરવું જોઈએ?
દરરોજ માત્ર એક ચમચી પોષણયુક્ત યીસ્ટ તમારી દૈનિક વિટામિન B12 જરૂરિયાતોના 40-100% પૂર્ણ કરી શકે છે. તેને હાઈ-પ્રોટીન અને હાઈ પોષક ખોરાક માનવામાં આવે છે, જે બાળકો માટે પણ સલામત છે. પોષણયુક્ત યીસ્ટ પચવામાં સરળ છે અને ગેસ કે પેટનું ફૂલવું થતું નથી.
તેને કેવી રીતે ખાવું?
તમે તેને પાસ્તા પર લગાવીને, સલાડમાં ઉમેરી, ટોપ સૂપમાં ઉમેરી અથવા તેને શેકેલા નાસ્તા અથવા પોપકોર્ન પર છાંટો. તેમાં હળવો ચીઝી અને મીંજવાળો સ્વાદ છે જે પાસ્તા, સલાડ, સૂપ અથવા નાસ્તા પર છાંટવામાં આવે ત્યારે ખૂબ જ સરસ લાગે છે.
તેથી, જો તમે શાકાહારી છો અને વિટામિન B12ની ઉણપથી પીડાતા હો, તો તમે તમારા આહારમાં પોષણયુક્ત યીસ્ટનો સમાવેશ કરી શકો છો.
Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ જરૂર લેવી. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
