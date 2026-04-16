Throat Cancer: ગળામાં થતી આ તકલીફ હોય શકે છે કેન્સરનું શરુઆતી લક્ષણ, સમયસર ચેતી જવું
Throat Cancer Symptoms: ગળાના કેન્સર વિશે શરુઆતના સમયમાં જાણવું અઘરું છે. કારણ કે આ કેન્સરના શરુઆતી લક્ષણો એવા હોય છે જેને લોકો ગળાની સામાન્ય સમસ્યા સમજી ઈગ્નોર કરે છે. જેના કારણે કેન્સર એડવાન્સ સ્ટેજમાં પહોંચી જાય ત્યારે તેના વિશે ખબર પડે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કેન્સરના એવા લક્ષણો વિશે જેને લોકો સામાન્ય સમસ્યા માની લે છે.
Throat Cancer Symptoms: શરીરમાં અલગ અલગ અંગોમાં કેન્સર થતું હોય છે. મોટાભાગના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણ એકદમ સામાન્ય લાગતી સમસ્યાઓ જેવા હોય છે. જેના કારણે મોટાભાગના લોકો તેને શરૂઆતમાં કેન્સરને પણ ઇગ્નોર કરે છે. આવું જ એક કેન્સર છે ગળાનું કેન્સર. ગળાનું કેન્સર ધીરે-ધીરે વધે છે. અને તેના લક્ષણો ગળામાં થતી સામાન્ય તકલીફો જેવા લાગે છે. એટલા માટે જ લોકો ગળાના કેન્સરને ઓળખવામાં થાપ ખાઈ જાય છે.
ગળાના કેન્સરના લક્ષણોને સમયસર ઓળખી લેવામાં આવે તો આ કેન્સરની સારવાર સરળતાથી થઈ જાય છે અને કેન્સરને આગળ વધતું અટકાવી પણ શકાય છે. ગળાના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણો કેવા હોય આજે તમને જણાવીએ. જો કોઈ વ્યક્તિને 2 અઠવાડિયા સુધી ગળામાં આ પ્રકારની તકલીફો રહે તો સમય બગાડ્યા વિના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
ગળાના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણો
ગળામાં કેન્સર થવાની શરૂઆત થાય ત્યારે જ કેટલાક લક્ષણો દેખાવા લાગે છે. સામાન્ય રીતે શરદી કે ઉધરસ દરમિયાન જે તકલીફોનો અનુભવ થતો હોય છે તેવી જ તકલીફો ગળાના કેન્સરમાં પણ જોવા મળે છે. એટલે જ લોકો કેન્સરને પણ શરદી, ઉધરસ સમજીને લાંબા સમય સુધી ઇગ્નોર કરે છે અથવા તો જાતે દવાઓ ખાઈ લે છે. જેના કારણે કેન્સરની ખબર શરુઆતમાં પડતી નથી અને કેન્સર એડવાન્સ સ્ટેજમાં પહોંચી જાય ત્યારે દર્દીને ખબર પડે છે. તેથી ગળામાં થતી આવી તકલીફોને ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવી નહીં.
ગળામાં ખરાશ
જ્યારે શરદી કે ઉધરસ થાય ત્યારે ગળામાં વિચિત્ર પ્રકારની ખંજવાળ અને દુખાવો રહે છે. જેને ગળાની ખરાશ પણ કહેવામાં આવે છે. આ તકલીફ ગળામાં કેન્સર થાય ત્યારે પણ થઈ શકે છે. ગળામાં કેન્સર વધી રહ્યું હોય ત્યારે ગળામાં બળતરા, ખંજવાળ જેવો અનુભવ થાય છે. કેન્સરમાં ગળાની ખરાશ ત્રણ અઠવાડિયાથી વધુ સમય સુધી રહી શકે છે.
ગળામાં ગાંઠ બનવી
ગળામાં કેન્સર થયું હોવાનું બીજું લક્ષણ છે ગળામાં ગાંઠ બનવી અથવા તો ગળામાં સોજો રહેવો. ગળાની આસપાસ કોઈપણ જગ્યાએ જો ગાંઠ જેવો અનુભવ થાય અથવા તો બે અઠવાડિયા સુધી સોજો રહે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો. આ સમસ્યા કેન્સરના કારણે પણ હોઈ શકે છે.
બોલવામાં તકલીફ અને અવાજ બદલી જવો
ગળાના કેન્સરની શરૂઆત હોય ત્યારે વ્યક્તિને ગળામાં કઈ અટકી ગયું હોય તેવું લાગે છે અથવા કંઈક ખુંચતું હોય તેવું લાગી શકે છે. જેના કારણે વ્યક્તિને બોલવામાં તકલીફ પડવા લાગે છે. ગળામાં જેમ જેમ તકલીફ વધે તેમ વ્યક્તિનો અવાજ પણ બદલી જાય છે.
સૂકી ઉધરસ અને લોહી નીકળવું
અચાનક સૂકી ઉધરસ થઈ જાય અને સતત ઉધરસ આવે તે પણ કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. ગળાના કેન્સરમાં સતત ઉધરસ આવે છે અને ધીરે ધીરે ઉધરસમાં લોહી પણ નીકળવા લાગે છે. ઉધરસ બે અઠવાડિયા સુધી ન મટે તો ડોક્ટરને બતાવવું જોઈએ. ગળાના કેન્સરનું આ ગંભીર લક્ષણ પણ હોઈ શકે છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ગળામાં થતું કેન્સર ધીરે ધીરે વધે છે અને તેના લક્ષણો લાંબા સમય સુધી રહે છે. ઉપર જણાવ્યા અનુસારના લક્ષણો જો બે કે ત્રણ અઠવાડિયા સુધી સતત જોવા મળે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરી હેલ્થ ચેકઅપ કરાવી લેવું. જરૂરી નથી કે ગળામાં થયેલી દરેક તકલીફ કેન્સરના કારણે જ હોય પરંતુ 15 દિવસથી વધુ સમય સુધી કોઈપણ તકલીફ રહે તો તેના પર ધ્યાન આપવું પણ જરૂરી હોય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
