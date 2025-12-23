ગળાના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણ શું છે? 3 મહિના સુધી આ બીમારી રહે તો Throat Cancer નો સંકેત
Throat Cancer Symptoms: ગળામાં કેન્સરના લક્ષણ ખૂબ સામાન્ય હોઈ શકે છે. તેવામાં અહીં જાણો કે કઈ સમસ્યા ત્રણ મહિના સુધી રહે તો ગળાના કેન્સરની ઓળખ થઈ શકે છે. ગળાનું કેન્સર થાય તો શરીરમાં કયા લક્ષણો જોવા મળે છે.
Trending Photos
Gale Ke Cancer Ke Lakshan: ગળાના કેન્સરમાં, કેન્સરના કોષો ગળામાં વધવા લાગે છે. અસામાન્ય કેન્સરના કોષો ગળાની અંદર, નાકની પાછળ અને ગળાના પાછળના ભાગમાં વિકસે છે. આ કેન્સર કંઠસ્થાન અથવા અવાજ પેટીને અસર કરે છે. ઘણીવાર ગળાના કેન્સર (Throat Cancer) ના લક્ષણ હંમેશા એટલા સામાન્ય હોય છે કે સમય રહેતા વ્યક્તિ કેન્સરના આ લક્ષણને ઓળખી શકતો નથી અને જ્યાં સુધી ખ્યાલ આવે છે ત્યાં સુધી કેન્સર અલગ-અલગ અંગોમાં ફેલાઈ ગયું હોય છે. તેવામાં ગળાના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણને ઓળખવા જરૂરી છે. ગળાનું કેન્સર થવા પર જો આ બે સમસ્યા તમને ત્રણ મહિનાથી પરેશાન કરી રહ્યાં છે તો તે ગળાના કેન્સરનો મોટો સંકેત હોઈ શકે છે.
ગળાના કેન્સરના લક્ષણ| Throat Cancer Symptoms And Signs
અવાજમાં ફેરફાર અને ભોજન કરવામાં સમસ્યાઃ જો તમારા અવાજમાં ફેરફાર થયો છે અને ભોજન કરવામાં સમસ્યા થઈ રહી છે તો તે કેન્સરતનો સંકેત હોઈ શકે છે. સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરેલા વીડિયોમાં ડો. અમિત ચક્રવર્તીએ જણાવ્યુ કે જો 3 મહિના કે તેથી વધુ સમય સુધી આ બે સમસ્યા થઈ રહી છે તો તે ગળાના કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે અને તેથી તત્કાલ ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જોઈએ.
ગળામાં દુખાવોઃ ગળામાં દુખાવો રહે છે અને વ્યક્તિ હંમેશા અસ્વસ્થતા અનુભવે છે.
ગળવામાં મુશ્કેલી - ગળાના કેન્સરને કારણે ગળવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. ખોરાક ચાવવો અને ગળવો પીડાદાયક અને અસ્વસ્થતાભર્યો હોઈ શકે છે.
ગળામાં ગાંઠ જેવું લાગવું - ગળામાં ગાંઠ જેવું લાગવું અને એવું લાગવું કે ગળામાં કંઈક અટવાઈ ગયું છે.
વજન ઘટી જવુંઃ કોઈ કારણ વગર જો તમારૂ વજન ઘટે તો તે કેન્સરનો સંકેત હોઈ શકે છે.
કાના દુખાવોઃ ગળાના કેન્સરમાં કાનમાં પણ દુખાવો થાય છે. આ કેન્સરમાં કાનના અંદરના ભાગમાં દુખાવો થવા લાગે છે.
આ લક્ષણ પણ હોઈ શકે છે
ગળાના કેન્સરને કારણે મોં ખોલવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.
જીભ ખસેડવામાં મુશ્કેલી.
જીભ પર સફેદ ફોલ્લીઓ દેખાઈ શકે છે.
નાકમાંથી રક્તસ્ત્રાવ થઈ શકે છે.
ગળાના દુખાવા ઉપરાંત, માથાનો દુખાવો પણ થઈ શકે છે.
ગરદન ખસેડવામાં મુશ્કેલી.
ગરદન પરની ત્વચા કડક થઈ શકે છે.
ગળાના કેન્સરનું નિદાન કેવી રીતે થાય છે?
ગળાના કેન્સરની જાણકારી માટે બ્લડ ટેસ્ટ કરી શકાય છે.
બાયોપ્સી કરવામાં આવે છે
એન્ડોસ્કોપી કરવામાં આવે છે
અલ્ટ્રાસાઉન્ડર, એક્સરે, એમઆરઆઈ કે સિટી સેન્ક કરી નિદાન થાય છે.
ડિસ્ક્લેમર
અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી સામાન્ય માન્યતા પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે