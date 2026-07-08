/ગળાની ગાંઠ, અવાજમાં બદલાવ અને શ્વાસની તકલીફ: કેન્સર સર્જને જણાવ્યું ક્યારે આ લક્ષણો બને છે ઈમર્જન્સી?

આપણા સમાજમાં 'થાયરોઈડ' શબ્દ બહુ સામાન્ય થઈ ગયો છે. કોઈને ગળામાં તકલીફ હોય એટલે લોકો તરત કહી દે છે કે, "એને થાયરોઈડ છે." પરંતુ વાસ્તવમાં થાયરોઈડ એ કોઈ રોગ નથી, પણ આપણા શરીરની એક અત્યંત મહત્વની ગ્રંથિ (Gland) છે. જ્યારે આ ગ્રંથિ અથવા તેની નજીક આવેલી પેરાથાયરોઈડ ગ્રંથિમાં ગાંઠો થાય, ત્યારે સાચી માહિતીના અભાવે લોકોમાં ભારે ડર ફેલાઈ જતો હોય છે.
Zee 24 kalakના અમદાવાદમાં આયોજિત એક વિશેષ તબીબી સંવાદમાં દેશના જાણીતા એક્સપર્ટ ડો. કૌસ્તુભ પટેલે થાયરોઈડ અને પેરાથાયરોઈડની ગાંઠો, તેના લક્ષણો, પ્રવર્તતી ગેરમાન્યતાઓ અને તબીબી વિજ્ઞાનની અદભુત પ્રગતિ વિશે ખૂબ જ ચોંકાવનારી અને રાહત આપનારી વિગતો રજૂ કરી છે.
૧. થાયરોઈડ સર્જરીનો રસપ્રદ ઈતિહાસ
ડૉ. પટેલે જણાવ્યું કે થાયરોઈડ એ કોઈ નવો પ્રોબ્લેમ નથી, પિરામિડના મમ્મીઝના ઉત્ખનન (Escavations) દરમિયાન પણ ગળામાં થાયરોઈડની ગાંઠો જોવા મળી હતી.
૧૮૫૦નો સમય: તે સમયે જનરલ એનેસ્થેશિયા શોધાયો નહોતો. જો ૧૦૦ દર્દીના ઓપરેશન થાય, તો તેમાંથી ૪૦ દર્દીઓ મૃત્યુ પામતા (૪૦% મોર્ટાલિટી રેટ).
સર્જરીના પ્રણેતાઓ: તબીબી જગતમાં સર્જરીના ફાધર ગણાતા ડૉ. બિલરોથે ૨૦ ઓપરેશન કર્યા જેમાંથી ૮ દર્દી મૃત્યુ પામ્યા, જેથી તેમણે આ સર્જરી બંધ કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. અમેરિકાના એક સર્જરે તો થાયરોઈડ સર્જરીને 'બુચરી' (કસાઈનું કામ) કહી દીધું હતું અને પ્રામાણિક સર્જકોને આ ન કરવાની સલાહ આપી હતી.
નોબેલ પ્રાઈઝની સફર: ૧૮૬૭માં લિસ્ટરે એન્ટીસેપ્સીસ ઇન્વેન્ટ કર્યું, જેના પછી ડૉ. બિલરોથે ફરી સર્જરી શરૂ કરી અને મૃત્યુદર ૧૦% થયો. તેમના જ સ્ટુડન્ટ ડૉ. થિયોડોર કોકર (જે થાયરોઈડ સર્જરીના વર્લ્ડ ફાધર ગણાય છે) તેમણે રબર ગ્લોવ્ઝ વગર શરૂ થયેલી આ સર્જરીઓમાં ૨૦૦૦ કેસનો પેપર પબ્લિશ કરી મૃત્યુદર માત્ર ૨% પર લાવી દીધો. ૫૦૦૦થી વધુ થાયરોઈડ પેશન્ટના ઓપરેશન કરનાર ડૉ. કોકર સર્જરી માટે નોબેલ પ્રાઈઝ મેળવનાર પ્રથમ સર્જન બન્યા.
૨. થાયરોઈડ અને પેરાથાયરોઈડનું કાર્ય
|થાયરોઈડ:
|બોડીના મેટાબોલિઝમ માટે અગત્યનો હોર્મોન પ્રોડ્યુસ કરતી ગ્રંથિ છે. તેની ગાંઠો ગળામાં પ્રેશરના સિમ્ટમ્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે.
|પેરાથાયરોઈડ
|આ ગ્રંથિ બ્લડની અંદર કેલ્શિયમ મેનેજ કરે છે (હાડકામાંથી કેલ્શિયમ ચૂસે અથવા તેમાં પાછું નાખે, તેમજ મસલ્સ અને નર્વ્સને કંટ્રોલ કરે છે). તેની ગાંઠો હોર્મોન અને કેલ્શિયમ સંબંધિત પ્રોબ્લેમ કરે છે.
૩. માન્યતાઓ વિરુદ્ધ હકીકતો
ભ્રમ: થાયરોઈડમાં ગાંઠ હોય એટલે એ કેન્સર જ હોય.
હકીકત: ૯૦% થાયરોઈડની ગાંઠો સાદી (Benign) હોય છે, તેમાં કેન્સર નથી હોતું. બાકીના ૧૦% ને રૂલ આઉટ કરવા માટે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ અને અમુક કેસમાં બાયોપ્સી જરૂરી છે.
ભ્રમ: દુખાવો ન થતો હોય તો ચિંતા જેવું નથી.
હકીકત: થાયરોઈડ અને પેરાથાયરોઈડની મોટાભાગની ગાંઠો પેનલેસ (દુખાવા વગરની) જ હોય છે અને તેના વોર્નિંગ સાઈન્સ સાયલન્ટ હોય છે.
ભ્રમ: થાયરોઈડ માત્ર મહિલાઓને જ થાય છે.
હકીકત: સ્ત્રીઓમાં તે કોમન છે, પરંતુ પુરુષોને પણ આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. પેરાથાયરોઈડના ઇશ્યૂ તો સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેને સમાન રીતે થાય છે.
૪. થાયરોઈડ કેન્સર અને ક્યોર રેટ
૫. WHO ના સંશોધનો અને વૈશ્વિક સ્ટડી
NIFTP સેગમેન્ટ: વર્ષ ૨૦૧૮માં WHO એ પબ્લિશ કર્યું કે થાયરોઈડ કેન્સરના 'નિફ્ટપી' સેગમેન્ટ વાળા દર્દીઓમાંથી રેટ્રોસ્પેક્ટીવ એનાલિસિસમાં એક પણ દર્દી મર્યું નહોતું. તેથી WHO એ તેને કેન્સરમાંથી કાઢીને સાદી ગાંઠ (ડીમોટ) જાહેર કરી દીધી.
માઈક્રોપેપિલરી કારસીનોમા: જાપાનની અંદર હજારો દર્દીઓ પર ૧૫, ૨૦ અને ૨૫ વર્ષ સુધી સ્ટડી કરીને એસ્ટાબ્લિશ કરાયું કે ૧૦૦ માંથી ૯૦ દર્દીઓને જો કોઈ ટ્રીટમેન્ટ ન કરો તો પણ તેઓ નોર્મલ લાઈફ જીવે છે, માત્ર ૧૦ જણાને શોધીને ટ્રીટમેન્ટ આપવી પડે છે.
૬. સારવારની આધુનિક ટેકનોલોજી
|એબલેશન (Ablation):
|અમુક કેસમાં સર્જરી વગર, માત્ર નીડલ (સોય) થી લોકલ એનેસ્થેશિયામાં સારવાર શક્ય છે.
|ન્યુરો મોનિટરીંગ:
|ગળાની મહત્વની નસ 'રકરન્ટ લેરંજલ નર્વ' (જે સ્વર તંતુ ચલાવે છે) ને બચાવવા માટે ન્યુરો મોનિટરિંગ ટેકનોલોજી વપરાય છે. જેમાં પ્રોબ અડતા જ સાઉન્ડ અને ગ્રાફ આવે છે, જેથી નસને ઈન્જરી થવાના ચાન્સ બહુ રેર (નહિવત) થઈ જાય છે.
|રોબોટિક સર્જરી:
|ગળા પર ચીરો કે સ્કાર ન જોતો હોય તેવા દર્દીઓ માટે મોઢામાંથી, કાનની પાછળથી કે બગલમાંથી ૮ મિલીમીટરના આર્મ્સ વડે સ્કારલેસ રોબોટિક સર્જરી ઉપલબ્ધ છે.
૭. ચેતવણીના ચિન્હો (Red Flags)
થાયરોઈડ ટ્યુમર: ગળાના આગળના ભાગમાં ગાંઠ થવી, અઠવાડિયા કે મહિનામાં ગાંઠ વધવી, અવાજ બદલાવો, ખાવા-પીવામાં તકલીફ પડવી, ગળામાં કંઈક અટકતું હોય તેમ લાગવું અને શ્વાસમાં તકલીફ થવી (જે ઈમર્જન્સી છે).
પેરાથાયરોઈડ ટ્યુમર: હાઈ કેલ્શિયમના લીધે કિડનીમાં સ્ટોન્સ (પથરી) થવી, ખૂબ પાણી પીવું કે વધુ યુરિનેશન થવું, કોન્સ્ટીપેશન (કબજિયાત), નોશિયા, પેટમાં દુખાવો, વીકનેસ, ટાયર્ડનેસ, ડિપ્રેશન, મૂડ ચેન્જીસ અને બોનમાં પેઈન કે સ્ટ્રેસ ફ્રેક્ચર્સ થવા.
થાયરોઈડ ગાંઠના લક્ષણો:
પેરાથાયરોઈડ ગાંઠના લક્ષણો :
ડૉ. કૌસ્તુભ પટેલના સંવાદના મુખ્ય અંશો :
૧. થાયરોઈડની ૯૦% ગાંઠો સાદી હોય છે
ડૉ. કૌસ્તુભ પટેલે સ્પષ્ટતા કરી કે ગળામાં ગાંઠ દેખાતા જ લોકો તેને કેન્સર માની લે છે, જે તદ્દન ખોટું છે. થાયરોઈડની ૯૦% ગાંઠો તદ્દન સાદી (Benign) હોય છે. માત્ર ૧૦% કેસમાં જ કેન્સરની સંભાવના હોય છે, જે સોનોગ્રાફી અને બાયોપ્સી (FNAC) દ્વારા જાણી શકાય છે.
૨. થાયરોઈડ કેન્સરમાં ૧૦૦% ક્યોર રેટ
તેમણે દર્દીઓને મોટી રાહત આપતા જણાવ્યું કે જો થાયરોઈડ કેન્સર ડિટેક્ટ થાય તો પણ ગભરાવાની જરૂર નથી. થાયરોઈડ કેન્સરમાં ૮૫% કેસ 'પેપિલરી' પ્રકારના હોય છે, જેને તબીબી ભાષામાં 'ગુડ કેન્સર' પણ કહેવાય છે. યોગ્ય સમયે સારવારથી આ કેન્સરમાં સાજા થવાનો દર (Success Rate) ૯૯% થી ૧૦૦% જેટલો ઊંચો છે.
૩. સાયલન્ટ કિલર: પેરાથાયરોઈડની ગાંઠ
ઘણીવાર થાયરોઈડની પાછળ આવેલી ૪ નાની 'પેરાથાયરોઈડ' ગ્રંથિમાં ગાંઠ થાય છે. આ ગાંઠ ગળામાં બહારથી દેખાતી નથી પણ તે શરીરમાં કેલ્શિયમનું પ્રમાણ અતિશય વધારી દે છે. તેના કારણે વારંવાર કિડનીમાં પથરી થવી, હાડકાં નબળા પડી ફ્રેક્ચર થવું, પેટમાં દુખાવો અને માનસિક તણાવ જેવા લક્ષણો દેખાય છે.
૪. ચીરા કે ડાઘ વગરની આધુનિક સર્જરી
મેડિકલ સાયન્સની પ્રગતિ વિશે વાત કરતા ડૉ. પટેલે જણાવ્યું કે, હવે ગળા પર મોટો ચીરો મૂક્યા વગર મોઢાની અંદરથી કે બગલના ભાગેથી રોબોટિક સર્જરી (Scarless Surgery) શક્ય બની છે. આ ઉપરાંત ઓપરેશન વગર માત્ર સોય દ્વારા ગાંઠ ઓગળવાની ટેકનોલોજી (Ablation) અને અવાજની નસને સુરક્ષિત રાખવા માટે 'ન્યુરો-મોનિટરિંગ' ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે, જેથી દર્દીનો અવાજ બિલકુલ બદલાતો નથી.
એક સારો ડૉક્ટર માત્ર રોગની સારવાર નથી કરતો, પરંતુ તે રોગ પાછળ છુપાયેલા દર્દીના મનના ડરને પણ મટાડે છે. ગળાની ગાંઠો મોટેભાગે 'પેનલેસ' (દુખાવા વગરની) હોય છે, તેથી દુખાવો ન થાય તો પણ તેને અવગણવી જોઈએ નહીં.