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ગળાની ગાંઠ, અવાજમાં બદલાવ અને શ્વાસની તકલીફ: કેન્સર સર્જને જણાવ્યું ક્યારે આ લક્ષણો બને છે ઈમર્જન્સી?

એક સારો ડૉક્ટર રોગની સારવાર કરે છે, પણ સાચો ડૉક્ટર એ રોગ ધરાવતા 'દર્દી'ની સારવાર કરે છે." સર્જનની લાઈફમાં મેચ્યોરિટી ત્યારે આવે છે જ્યારે તે શીખે કે ક્યારે ઓપરેશન 'ન કરવું' Zee 24 Kalakના આરોગ્ય સન્માન કાર્યક્રમમાં અમદાવાદની HCG હોસ્પિટલના કેન્સર સર્જન ડો. કૌસ્તુભ પટેલે થાયરોઈડ અને પેરાથાયરોઈડની ગાંઠો, તેની પાછળનો ઇતિહાસ, સમાજની માન્યતાઓ, હકીકતો અને ચેતવણીના ચિન્હો વિશે મહત્વની વિગતો રજૂ લોકોમાંથી ડરને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. 

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 08, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:50 PM IST
ગળાની ગાંઠ, અવાજમાં બદલાવ અને શ્વાસની તકલીફ: કેન્સર સર્જને જણાવ્યું ક્યારે આ લક્ષણો બને છે ઈમર્જન્સી?

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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