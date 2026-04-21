થાઇરોઇડ હોય તો ડાયટમાં સામેલ કરો આ વસ્તુ, બીમારી થશે કંટ્રોલ, એક્સપર્ટે આપી સલાહ
જો થાઇરોઇડની બીમારી થઈ જાય છે તો ખાનપાનનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. કેટલીક વસ્તુઓથી દૂર રહી થાઇરોઇડને સરળતાથી કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આ વિશે એક્સપર્ટે માહિતી આપી છે.
- ડાયટની મદદથી કંટ્રોલ કરી શકો છો થાઈરોઈડની બીમારી
- ભોજનમાં લીલા શાકભાજી, ફળ અને આ વસ્તુ કરો સામેલ
- થાઈરોઈડની બીમારીમાં રાહત માટે વજન કંટ્રોલ કરવું જરૂરી
થાઇરોઇડની બીમારી ખુબ વધી રહી છે. મહિલાઓમાં તેના કેસ વધુ આવે છે. ખરાબ લાઇફસ્ટાઇલ, માનસિક તણાવ અને ખોટા ખાનપાન તેનું મોટું કારણ માનવામાં આવે છે. એકવાર થાઇરોઇડની બીમારી થઈ ગઈ તો તેને દવાથી કંટ્રોલ કરી શકાય છે. પરંતુ નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે યોગ્ય ડાયટ અને લાઇફસ્ટાઇલ અપનાવી તેને સરળતાથી કંટ્રોલ કરી શકાય છે. પરંતુ તે પહેલા જાણો કે થાઇરોઇડની બીમારી શું હોય છે.
જ્યારે થાઈરોઇડ ગ્લેન્ડ યોગ્ય માત્રામાં થાઇરોઇડ બનતું નથી તો તેનાથી થાઇરોઇડની બીમારી થઈ જાય છે. થાઈરોઇડ ગ્લેન્ડ ગળામાં હોય છે અને શરીરના મેટાબોલિઝમને પણ કંટ્રોલ કરે છે. ડાયટમાં આયોડિનની કમી, જેનેટિક કારણ, માનસિક તણાવને કારણે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ પર અસર પડે છે, તેનાથી તે યોગ્ય રીતે કામ કરતું નથી. તેવામાં જરૂરથી ઓછું કે વધુ થાઇરોઇડ બનવા લાગે છે, જેનાથી આ બીમારી થઈ જાય છે.
થાઇરોઇડમાં કેવું હોવું જોઈએ ડાયટ
દિલ્હીની જીટીબી હોસ્પિટલમાં પૂર્વ ડાયટિશિન ડો. અનામિકા ગૌર જણાવે છે કે જો કોઈને થાઇરોઇડ છે તો સૌથી પહેલા ખાનપાન પર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર હોય છે. તેને કંટ્રોલ કરવા માટે ડાયટમાં તે વસ્તુ સામેલ કરવી જોઈએ જેમાં સારી માત્રામાં આયોડીન અને જિંક હોય. તે માટે તમે ડાયટમાં દહીં, દૂધ અને ઈંડા સામેલ કરી શકો છો.
લીલા શાકભાજીનું કરો સેવન
ડોક્ટર જણાવે છે કે થાઇરોઇડના દર્દીઓએ લીલા શાકભાજી ખાવા જોઈએ. જેમ કે બ્રોકલી, પાલક, શિમલા મરચા. તેમાં રહેલા એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ શરીરના સોજા ઘટાડે છે અને મેટાબોલિઝ્મમાં સુધાર કરે છે. સપ્તાહમાં ઓછામાં ઓછા ચાર દિવસ શાકભાજી જરૂર ખાવો. તે પણ ધ્યાન રાખો કે શાકભાજી સાથે સંપૂર્ણ અનાજથી બનેલી રોટલીનું પણ સેવન કરો. આ સિવાય ફળનું પણ સેવન કરો. કેળા, સફરજન અને બેરીઝ થાઇરોઇડના દર્દીઓ માટે સારા માનવામાં આવે છે.
વજન કંટ્રોલ કરો
જો થાઇરોઇડની સાથે વજન વધી રહ્યું છે તો તે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. તેવામાં જરૂરી છે કે મેદસ્વિતાને કંટ્રોલમાં રાખો. તે માટે ઓછામાં ઓછી અડધો કલાક કસરત કરો. ખાનવાનમાં કેટલીક વસ્તુઓને દૂર રાખો. વધુ સ્વીટ વસ્તુ ન ખાવો. બહારના ભોજનથી દૂર રહો.
