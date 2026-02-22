Thyroid Disease Symptoms: જો આ 5 લક્ષણ દેખાય તો તમે બની રહ્યાં છો થાઇરોઇડના શિકાર, તત્કાલ ડોક્ટરને દેખાડો
How to Detect Thyroid Problems: થાયરોઇડ આપણા ગળાના ભાગળના ભાગમાં એક નાની પતંગિયાના આકારની ગ્રંથિ હોય છે. આવો તમને જણાવીએ તેમાં ક્યારે સમસ્યા આવી શકે છે.
શરીરમાં થાઇરોઇડની સમસ્યા પહેલા જોવા મળે છે આ લક્ષણ
- થાઇરોઇડની સમસ્યા લાંબાગાળે શરીરને કરે છે ગંભીર નુકસાન
- સંકેતોને ઓળખી સારવાર દ્વારા કંટ્રોલ કરી શકાય છે થાઇરોઇડ
Signs Your Thyroid Is Not Working Properly: જો શરીર વારંવાર કોઈ સંકેત આપી રહ્યું છે તો તેને નજરઅંદાજ કરવા યોગ્ય નથી. થાઇરોઇડની ગડબડી પણ એવી સમસ્યા છે, જે ધીમે-ધીમે વધે છે અને આખા શરીર પર અસર કરે છે. થાઇરોઇડ એ ગળાના આગળના ભાગમાં સ્થિત એક નાની, પતંગિયા આકારની ગ્રંથિ છે જે શરીરના ચયાપચયને નિયંત્રિત કરે છે. જ્યારે આ સારી રીતે કામ નથી કરતી તો તેના ઘણા લક્ષણ દેખાવા લાગે છે. આવો તમને જણાવીએ કે ક્યા લક્ષણો દેખાય તો ડોક્ટરની પાસે તપાસ કરાવવી જોઈએ.
આ પાંચ લક્ષણો જોવા મળે તો સાવચેત થઈ જજો
વધુ ઠંડી લાગવી
Espresso ના હેલ્થ રિપોર્ટ અનુસાર જો સિઝન સામાન્ય છે પરંતુ તમને બીજાની તુલનામાં વધુ ઠંડીનો અનુભવ થી રહ્યો છે તો તે સંકેત હોઈ શકે છે કે તમારૂ મેટાબોલિઝ્મ ધીમું પડી રહ્યું છે. થાઇરોઇડ હોર્મોન ઓછા થવા પર શરીરમાં ઓછી ઉર્જા બને છે, જેનાથી વધુ ઠંડી લાગે છે.
ધ્યાન લગાવવામાં સમસ્યા
વારંવાર ભૂલી જવું, ફોકસ ન કરી શકવું કે મગજ સુસ્ત અનુભવવું પણ થાઇરોઇડની ગડબડીનો સંકેત હોઈ શકે છે. હોર્મોન અસંતુલન મગજની કામ કરવાની ક્ષમતાને પ્રભાવિત કરે છે.
પીરિયડ્સમાં ફેરફાર
મહિલાઓમાં પીરિયડ્સ વધુ આવવા, અનિમયિત હોવા કે સામાન્યથી વધુ બ્લીડિંગ થવું થાઇરોઇડની સમસ્યા સાથે જોડાયેલ હોઈ શકે છો. હોર્મોનલ અસંતુલન સીધું પીરિયડ્સની સાયકલને પ્રભાવિત કરે છે.
કારણ વગર વજન વધવું
જો તમે ખાન-પાનમાં ખાસ ફેરફાર કર્યો નથી. છતાં વજન વધી રહ્યું છે તો તે ધીમા મેટાબોલિઝ્મનો સંકેત હોઈ શકે છે. થાઇરોઇડ હોર્મોન ઓછા થવા પર શરીર કેલેરી ધીમે-ધીમે બાળે છે.
ખરબચડી અને શુષ્ક ત્વચા
ત્વચા ખરબચડી અને શુષ્ક થવી, વાળ ખરબચડા થવા પણ થાઇરોિડ અસંતુલન તરફ ઇશારો કરી શકે છે.
ક્યા લોકોને સૌથી વધુ ખતરો રહે છે?
હેલ્થ વિશે જાણકારી આપનારી વેબસાઇટ clevelandclinic અનુસાર થાઇરોઇડની બીમારી હોવાનો ખતરો કેટલાક લોકોમાં વધુ હોય છે. ખાસ કરી મહિલાઓમાં આ સમસ્યા પુરૂષોની તુલનામાં વધુ જોવા મળે છે. જો પરિવારમાં પહેલાથી કોઈને થાઇરોઇડની સમસ્યા થઈ રહી છે તો જોખમ વધી જાય છે. 60 વર્ષથી વધુ ઉંમર, ખાસ કરી મહિલાઓમાં આ સંભાવના વધી જાય છે. જે લોકોને ટર્નર સિન્ડ્રોમ છે, માથા કે ગરદન પર રેડિએશન થેરેપી લઈ ચૂક્યા છે, કે એવી દવાઓ લઈ રહ્યાં છે, જેમાં આયોડીનની માત્રા વધુ હોય છે, તેણે પણ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.
ક્યારે ડોક્ટર પાસે જવું જોઈએ?
જો આ લક્ષણ ઘણા સપ્તાહ સુધી રહે કે ધીમે-ધીમે વધી રહ્યાં છે તો લોહીની તપાસ TSH, T3, T4 કરાવવું જરૂરી છે. સમય રહેતા સારવાર શરૂ કરી થાઇરોઇડને કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. થાઇરોઇડની બીમારી સામાન્ય છે, પરંતુ યોગ્ય સમય પર ઓળખ અને સારવાર ન થાય તો તે હાર્ટ, વજન, માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને પ્રજનન ક્ષમતાને પ્રભાવિત કરી શકે છે. તેથી શરીરના આ સંકેતોની અવગણના ન કરો.
