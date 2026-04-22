Fennel : મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરી વજન ઘટાડવું હોય તો આટલા દિવસ નિયમિત પીવું પડે વરિયાળીનું પાણી, પછી દેખાવા લાગે ફરક
Fennel Seeds Water: વરિયાળીનું પાણી પીવાથી વજન ઘટાડવું, મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવા સહિતના ફાયદા થાય છે પણ આ ફાયદાઓ માટે અમુક દિવસો સુધી નિયમિત વરિયાળીનું પાણી પીવું જરૂરી છે.
Fennel Seeds Water: વરિયાળીનું પાણી ઉનાળામાં શરીર માટે ફાયદાકારક ગણાય છે. ઉનાળામાં વરિયાળીનું પાણી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરે છે અને વજન ઘટાડવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. વરિયાળીનું પાણી પીવાથી ફાયદા થાય છે તે વાત તો તમે પણ જાણી હશે પરંતુ કેટલા દિવસ સુધી આ પાણી પીતા રહેવાથી ફાયદા થવાની શરૂઆત થાય તે ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે.
વરીયાળીનું પાણી પીવાના ફાયદા વિશે જાણીને લોકો પાણી પીવાની શરૂઆત કરી દે છે. દસ-બાર દિવસમાં જ્યારે કોઈ રીઝલ્ટ દેખાતું નથી તો લોકો માની લે છે કે આ ઉપાય કામનો નથી. પરંતુ એવું નથી હોતું દરેક વસ્તુને અસર કરતા અને અસર દેખાડતા સમય લાગે છે. તેવી જ રીતે વરિયાળીનું પાણી દસ-બાર દિવસ પીવાથી કામ ન થાય. વજન ઘટાડવું, મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવું સહિતના ફાયદા માટે અમુક દિવસો સુધી નિયમિત વરીયાળીનું પાણી પીવું પડે છે ત્યાર પછી શરીરમાં તેની અસર દેખાવાની શરૂઆત થાય છે.
આજે તમને જણાવીએ કે વરિયાળીનું પાણી કેટલા દિવસ સુધી નિયમિત પીવામાં આવે તો શરીરમાં પોઝિટિવ ફેરફાર દેખાવાની શરૂઆત થાય. ઉનાળામાં વરિયાળીનું પાણી શરીરમાંથી ઝેરી તત્વો અને ગરમી દૂર કરવામાં પણ મદદ કરે છે અને પિત્ત દોષને સંતુલિત કરે છે. આ આ બધા ફાયદા વરિયાળીનું પાણી કેટલા દિવસ પીવાથી થાય ચાલો તમને જણાવીએ.
વરિયાળીનું પાણી પીવાના ફાયદા
મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થશે
વજન ઘટાડવા માટે સૌથી પહેલા મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરો. આ વાત તમે પણ અનેક વખત સાંભળી હશે. શરીરની ચયાપચયની પ્રક્રિયાને સુધારવા માટે વરિયાળીનું પાણી પી શકાય છે. વરિયાળીનું પાણી ભૂખ કંટ્રોલ કરવામાં પણ મદદ કરે છે અને ગેસ્ટ્રીક એન્ઝાઈમને વધારે છે જેના કારણે ખાધેલા ખોરાકનું પાચન સારી રીતે થાય છે અને પોષક તત્વો સારી રીતે અવશોષિત થાય છે.
વજન ઘટાડવું
વરિયાળીનું પાણી પીવાથી વજન ઘટાડવામાં પણ મદદ મળે છે. વરિયાળી પલાળેલું પાણી હુંફાળું ગરમ કરીને પી લેવાથી શરીરની ચરબી ઓછી થવા લાગે છે. વરિયાળીનું પાણી ક્રેવિંગને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે અને વધારાની ચરબીને બાળવામાં પણ ઉપયોગી છે.
પેટની સમસ્યાઓ દુર થશે
ઉનાળામાં ગેસ, એસિડીટી, કબજિયાત જેવી તકલીફો રહેતી હોય તેમણે પણ વરિયાળીનું પાણી પીવું જોઈએ. વરિયાળીનું પાણી પેટની સમસ્યાઓથી રાહત અપાવવામાં મદદ કરે છે.
વરિયાળીનું પાણી કેટલા દિવસ પીવાથી ફાયદો થાય ?
ઉપર જણાવ્યા અનુસારના ફાયદા મેળવવા હોય તો 30 થી 45 દિવસ સુધી નિયમિત વરિયાળીનું પાણી પીવું જરૂરી છે. તેના માટે રાત્રે એક ચમચી વરિયાળી એક ગ્લાસ પાણીમાં પલાળી દો અને બીજા દિવસે આ પાણીને ઉકાળી તેને ગાળી અને પીવું. આ રીતે બનાવેલું પાણી 30 થી 45 દિવસ નિયમિત પીવામાં આવે તો શરીરમાં ફેરફાર દેખાવવાની શરૂઆત થાય છે. એક વખત 45 દિવસની સાયકલ પૂરી કરો એટલે થોડા દિવસ બ્રેક રાખો અને પછી ફરીથી વરિયાળીનું પાણી પીવાની શરૂઆત કરો. આ રીતે વરિયાળીનું પાણી પીવામાં આવે તો શરીરમાં તેની પોઝિટિવ અસરો દેખાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
