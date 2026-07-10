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Immunity Booster Tea: શરદી થઈ હોય તો દિવસમાં 2 વાર પી લો આ હર્બલ ચા, દવા વિના મટી જશે શરદી-ઉધરસ

Immunity Booster Tea: શું તમને પણ ચોમાસામાં શરદી જેવું રહે છે ? ગળામાં દુખાવો થાય છે ? તો પછી તુરંત દવા ખાઈ લેવાને બદલે દિવસમાં 2 વખત આ રીતે આદુ અને તુલસીની ચા બનાવીને પીવાનું રાખો. આ હર્બલ ચા શરદી-ઉધરસ દવા વિના મટાડી દેશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 10, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:06 PM IST
Immunity Booster Tea: શરદી થઈ હોય તો દિવસમાં 2 વાર પી લો આ હર્બલ ચા, દવા વિના મટી જશે શરદી-ઉધરસ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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