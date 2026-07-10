/Immunity Booster Tea: શરદી થઈ હોય તો દિવસમાં 2 વાર પી લો આ હર્બલ ચા, દવા વિના મટી જશે શરદી-ઉધરસ

Immunity Booster Tea: ચોમાસામાં શરદી-ઉધરસ, ગળામાં ખરાશ જેવી સમસ્યા ઘણા લોકોને છાશવારે થાય છે. આ સમય જ એવો હોય છે કે જેમાં બીમારીઓ વધી જાય છે. વરસાદી વાતાવરણમાં વાયરસ ઝડપથી ફેલાય છે. જેમાં સૌથી વધારે સમસ્યા રહે છે વાયરલ ઈંફેકશનની. વાયરલ ઈંફેકશન થઈ જાય તો તેને દવા વિના મટાડવા શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
વાયરલ ઈંફેકશનના કેસ ચોમાસામાં વધી જાય છે. ઈંફેકશનના કારણે શરદી, ઉધરસ, ગળામાં ખરાશ જેવી તકલીફો વધી જાય છે. આવા સમયે જો તમારે દવાઓ ન ખાવી હોય તો તમે અસરકારક ઘરેલુ ઉપાયની મદદ લઈ શકો છો. આયુર્વેદમાં એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવેલું છે જે શરદી-ઉધરસમાં રાહત આપી શકે છે. આવી વસ્તુઓમાંથી 2 વસ્તુ એવી છે જે દરેક ઘરમાં મળી રહે છે. આ વસ્તુઓ છે તુલસી અને આદુ.
આદુ અને તુલસીનો ઉપયોગ કરવાની રીત
શરદી, ઉધરસ અને ગળાની તકલીફમાં આદુ અને તુલસીનો ઉકાળો બનાવીને પીવાથી સૌથી વધુ લાભ થાય છે. આ ઉકાળો વર્ષોથી ઘરોમાં ચોમાસા દરમિયાન બનાવવામાં આવે છે. દરેક ઘરની રીત અલગ અલગ હોય છે. આદુ એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણથી ભરપુર હોય છે તેનાથી શરીરમાં ગરમાવો આવે છે અને ગળાની તકલીફમાં રાહત પણ થાય છે. જ્યારે તુલસી એન્ટી વાયરલ ગુણોથી ભરપુર હોય છે. તે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે અને શ્વસન તંત્ર સાફ રાખવામાં મદદ કરે છે.
તુલસી અને આદુનો ઉકાળો કઈ રીતે બનાવવો ?
1 કપ પાણી ઉકાળવા મુકો તેમાં 5 થી 6 પાન તુલસીના ઉમેરો અને 1 ટુકડો આદુ ખમણીને ઉમેરી દો. પાણીને બરાબર ઉકાળો. પાણીનો રંગ બદલી જાય અને સુગંધ આવવા લાગે એટલે ગેસ બંધ કરી ઉકાળાને ગાળી લો અને પછી તેમાં થોડું લીંબુ ઉમેરી પી લેવું. દિવસમાં 2 વખત આ ઉકાળો પીવાથી શરદી મટી જશે.
આદુ તુલસીનો ઉકાળો પીવાના ફાયદા
- રોગ પ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત થશે.
- ગળાની તકલીફમાં રાહત થશે.
- બંધ નાક ખુલી જશે.
- શરીરના દુખાવાથી રાહત મળશે.
- શરદીમાં રાહતનો અનુભવ થશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)