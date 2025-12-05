Yoga Nidra: ઓવરથિંકિંગના કારણે રાત્રે ઊંઘ નથી આવતી ? તો આ સરળ આસન કરો, મન શાંત થશે અને ગાઢ ઊંઘ આવશે
Yoga Nidra Benefits: ઘણા લોકો એવા હોય છે જે પોતાના મનની વાત ખુલીને કરી શકતા નથી. આવા લોકો ઓવરથિંકિંગ કરવા લાગે છે. ઓવરથિંકિંગ કરવાના કારણે તેમને રાત્રે ઊંઘ પણ આવતી નથી. આ ગંભીર સમસ્યાનું સમાધાન એક સરળ આસન છે. આ આસન કરવાથી ઓવરથિંકિંગ અટકે છે અને ઊંઘ પણ સારી આવે છે.
Yoga Nidra Benefits: આજની દોડધામ ભરેલી જિંદગીમાં ઓફિસ અને ઘરની જવાબદારીના કારણે વ્યક્તિ શારીરિક અને માનસિક રીતે થાકી જાય છે. તેવામાં રાત્રે ઊંઘ પૂરી કરવી પણ મુશ્કેલ બને છે. ઘણી વખત ચિંતા અને વિચારોના કારણે ઊંઘ પણ થતી નથી. આવી સમસ્યાનો સરળ ઉપાય છે યોગ નિદ્રા. યોગ નિદ્રા એક સરળ યોગ અભ્યાસ છે જેની નિયમિત કરવાથી તણાવ, ચિંતા, અનિંદ્રા, ડિપ્રેશન અને હાઈ બ્લડ પ્રેશર જેવી સમસ્યાઓમાં રાહત મળે છે. તેનો અભ્યાસ કરવાથી શરીર અને મનને આરામ મળે છે અને ઊંઘ પણ સારી આવે છે. તેનાથી મન જાગૃત થાય છે અને ઓવરથિકિંગની તકલીફ પણ ઓછી થઈ જાય છે. યોગ નિદ્રાનો અભ્યાસ કરવો પણ સરળ છે.
યોગ નિદ્રામાં આરામ દાયક સ્થિતિમાં સૂવાનું હોય છે અને મનને જાગૃત રાખી નિર્દેશોનું પાલન કરવાનું હોય છે. નિયમિત રીતે 20 થી 30 મિનિટ તેનો અભ્યાસ કરવાથી ઊંઘ સારી આવે છે. આ ક્રિયા દરમિયાન શરીરના પ્રત્યેક અંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે જેના કારણે શરીર આરામદાયક અવસ્થામાં પહોંચે છે અને મન જાગૃત થાય છે. આ અભ્યાસ કરવાથી સ્ટ્રેસ ઘટે છે ઊંઘની ગુણવત્તા સુધરે છે અને આંતરિક શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે.
કેવી રીતે કરવો યોગ નિદ્રાનો અભ્યાસ ?
આ અભ્યાસ કરવા માટે એક શાંત અને આરામદાયક જગ્યા પર યોગામેટ પાથરો અને સવાસનની સ્થિતિમાં આવી જાવ. જો તમને જરૂર પડે તો માથા નીચે એકદમ પાતળું ઓશીકું રાખી શકો છો. અને ઘૂંટણની નીચે ટુવાલ કે નેપકીનને રોલ કરીને રાખી દો. આંખને બંધ કરો અને ઊંડા શ્વાસ લેવા અને છોડવાની પ્રેક્ટિસ કરો. આ પ્રક્રિયા તમારી ક્ષમતા અનુસાર થોડા સમય સુધી કરો. રોજ 10 મિનિટ થી શરૂઆત કરો ત્યાર પછી 20 થી 30 મિનિટ સુધી આ અભ્યાસ કરો.
યોગ નિદ્રાના નિયમિત અભ્યાસથી મન શાંત થાય છે અને માનસિક સ્પષ્ટતા મળે છે. જેના કારણે ઓવરથિકિંગ અટકે છે અને રાત્રે ઊંઘ પણ સારી આવે છે.
