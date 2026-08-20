/અસલી દવા ખરીદવી હોય તો ફક્ત એક્સપાયરી ડેટ જ નહીં આ વિગતો પણ ચેક કરજો

દવા રોજની જરૂરીયાતની વસ્તુ છે. મેડીકલ સ્ટોરમાંથી દવા ખરીદતી વખતે મોટાભાગના લોકો એક્સપાયરી ડેટ ચેક કરતાં હોય છે. તેનાથી વધારે કોઈ તપાસ કરતાં નથી. પરંતુ જ્યારે દવા લેવા જાવ ત્યારે એક વાત નક્કી કરવી જોઈએ કે દવા અસલી છે કે નકલી. દવા અસલી છે તે કેવી રીતે ચેક કરવાનું હોય ચાલો જાણીએ.
વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠનના જણાવ્યા અનુસાર ઓછી અને મધ્યમ આવકના દેશોમાં 10 માંથી એક મેડિકલ પ્રોડક્ટ નકલી કે ખરાબ ગુણવત્તાની હોય તેવી સંભાવના વધારે હોય છે તેથી દવા ખરીદતી વખતે એક્સપાયરી ડેટ સિવાય અન્ય કેટલીક વસ્તુઓ પણ ચેક કરવી જોઈએ જેનાથી દવાની ગુણવત્તા વિશે ખબર પડે છે.
દવા ક્યાંથી ખરીદો છો ?
એક્સપર્ટ અનુસાર દવા ઓનલાઇન કે અન્ય કોઈપણ માધ્યમથી ખરીદવી હિતાવહ નથી. આવી સ્થિતિમાં તમને એ વાતની ખબર પડતી નથી કે દવા ક્યાંથી આવે છે. દવા હંમેશા લાઇસન્સ પ્રાપ્ત નિર્માતા અને અધિકૃત ડીસ્ટ્રીબ્યુટરને ત્યાંથી અથવા તો વિશ્વાસપાત્ર મેડિકલ સ્ટોરમાંથી જ ખરીદવી જોઈએ. મેડિકલ સ્ટોરમાંથી ખરીદેલી દવા વિશ્વાસપાત્ર સપ્લાય ચેઇનના માધ્યમથી આવેલી હોય છે જે ગુણવત્તા અને અસલી હોવાની જવાબદારી નક્કી કરે છે.
દવાના પેકેટ પર બેચ નંબર સહિતની જાણકારી
અસલી દવા ના પેકેટ ઉપર પેકેજીંગ સંબંધિત જાણકારીઓ અંકિત હોય છે. જેમકે પેકેટ ઉપર કંપનીનું નામ, બેચ નંબર, દવા બની તેની તારીખ, એક્સપાયરી ડેટ અને અન્ય જરૂરી વિગતો લખેલી હોય છે. દવા ખરીદતા પહેલા પેકેટ પર આ તમામ વસ્તુઓ ચેક કરવી જોઈએ.
દવા કેવી રીતે રાખેલી છે ?
દવાની ગુણવત્તાનો આધાર દવા રાખવાની જગ્યા પર પણ હોય છે. દવાને કેવી રીતે રાખવામાં આવેલી છે તેના પર પણ નજર કરવી. ઘણી દવાઓ એવી હોય છે જેને ઠંડા વાતાવરણની જરૂર પડે છે તો ઘણી દવાઓને નોર્મલ ટેમ્પરેચર પર રાખવામાં આવે છે. મેડિકલ સ્ટોરમાં દવા બરાબર રીતે રાખવામાં આવેલી છે કે નહીં તે પણ જોવું જોઈએ. દવાના પેકેટ પર તેને રાખવાની વિગતો પણ જણાવેલી હોય છે.
ડોક્ટરે લખેલી દવા જ તમને મળે છે કે નહીં
દવા લેતી વખતે એ વાત પણ જોવી જોઈએ કે તમારી ફાઇલમાં ડોક્ટરે લખેલી દવા જ તમને મેડિકલમાંથી મળી છે કે નહીં. ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન સાથે મેડિકલમાંથી લીધેલી દવા અને તેના કન્ટેન્ટ મેચ થાય છે કે નહીં તે ચેક કરવું જોઈએ. કારણ કે ડોક્ટર તમારી તપાસ કર્યા પછી તમને દવા લખેલી હશે તે કન્ટેન્ટ અનુસારની દવા ન લેવાથી અસર થતી નથી.
દવા ઘરે લાવ્યા પછી આ વસ્તુ ચકાસો
દવા લઈ આવ્યા પછી ઘરે બેસીને દવાનો પાવર કેટલો છે તે ચેક કરો, તમને ડોક્ટરે જે દવા લખી દીધી છે એટલે કે ટેબલેટ, કેપ્સુલ કે સીરપ તે પ્રમાણેની જ દવા મળી છે કે નહીં તે ચકાસો, પેકેટમાં દવાની માત્રા યોગ્ય છે કે નહીં, અને દવા કંપની તેમજ નિર્માતાની જાણકારી પણ ચેક કરી લેવી. દવાનું પેકેટ કે બોટલ કોઈપણ જગ્યાએથી તૂટેલું કે ખુલેલું નથી તે પણ ચેક કરવું અને પછી જ દવા લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)