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અસલી દવા ખરીદવી હોય તો ફક્ત એક્સપાયરી ડેટ જ નહીં આ વિગતો પણ ચેક કરજો

દવા ખરીદતી વખતે મોટાભાગે લોકો એક્સપાયરી ડેટ ચેક કરીને સંતોષ માની લેતા હોય છે. પરંતુ અસલી દવા છે કે નહીં તે જાણવા માટે ફક્ત એક્સપાયરી ડેટ નહીં આ 5 વસ્તુઓ પણ ચકાસવી જરૂરી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 20, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:05 PM IST
અસલી દવા ખરીદવી હોય તો ફક્ત એક્સપાયરી ડેટ જ નહીં આ વિગતો પણ ચેક કરજો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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