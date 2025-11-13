Prev
Winter special Roti: ઘઉંના લોટમાં આ 4 વસ્તુઓ ઉમેરી બાંધો લોટ, શિયાળામાં આ રોટલી ખાવાથી વધી જશે ઈમ્યુનિટી

Winter special Roti: શિયાળામાં શરીરને નિરોગી રાખવું હોય તો ઘઉંના લોટમાં આ 4 માંથી કોઈ 1 વસ્તુઓ ઉમેરી લોટ બાંધજો. આ વસ્તુઓવાળી રોટલી ખાવાથી શરીરને ગરમી મળે છે અને સાથે જ અન્ય ફાયદા પણ થાય છે. તો ચાલો જાણીએ ઘઉંના લોટમાં કઈ વસ્તુઓ મિક્સ કરવી જોઈએ.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:20 AM IST

Winter special Roti: શિયાળામાં શરીરને અંદરથી ગરમ અને મજબૂત રાખવું જરૂરી હોય છે. તેથી જ ઠંડીને ઋતુ શરૂ થાય એટલે ખાવા પીવામાં પણ એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવો જોઈએ જે શરીરને ગરમી આપે. શિયાળામાં એવી જ વસ્તુ વધારે ખવાતી હોય છે જેની પ્રકૃતિ ગરમ હોય. દરેક ઘરમાં જમવામાં રોટલી રોજ બને છે. મોટાભાગે લોકો ઘઉંના લોટની રોટલી જ ખાતા હોય છે. શિયાળામાં રોટલીનો લોટ બાંધો ત્યારે લોટમાં જો તમે આ ચારમાંથી કોઈ એક વસ્તુ ઉમેરી દેશો તો તેનાથી રોટલી પણ શરીર માટે ઔષધી જેવું કામ કરશે. રોટલીના લોટમાં કેટલાક મસાલા અને હર્બ ઉમેરીને રોટલી બનાવશો તો આ રોટલી ઈમ્યૂનિટી વધારશે, પાચન સુધારશે અને વજન ઘટાડવામાં પણ મદદ કરશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ શિયાળામાં તમે રોટલીના લોટમાં કઈ કઈ વસ્તુ ઉમેરી શકો છો ?

સૂંઠ પાવડર 

શિયાળામાં સૂંઠનું સેવન અલગ અલગ વસ્તુઓ સાથે કરવામાં આવે છે. સૂંઠ શરીરનું તાપમાન કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. આયુર્વેદ અને વિજ્ઞાન બંને માને છે કે સૂંઠમાં રહેલું જીંજરોલ એવું તત્વ છે જે શરીરમાં ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે અને શરદી ઉધરસથી બચાવે છે. તેમાં રહેલા એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ અને એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી ગુણ ઈમ્યૂન સિસ્ટમને મજબૂત કરે છે. તમે રોટલીના લોટમાં એક ચમચી સૂંઠ પાવડર ઉમેરી દેશો તો રોટલીનો સ્વાદ પણ સારો લાગશે અને શરીરને ગરમી પણ મળશે. 

મેથી પાવડર 

ઘરમાં રહેલી સૂકી મેથીને પીસીને તેનો પાવડર કરી લેવો. ત્યાર પછી જ્યારે પણ રોટલીનો લોટ બાંધો ત્યારે એક ચમચી મેથી પાવડર તેમાં ઉમેરી દો. મેથી પાવડર વાળી રોટલી ખાવાથી સાંધાના દુખાવા, ગઠિયા જેવી સમસ્યામાં ફાયદો થાય છે. વૈજ્ઞાનિક અધ્યયન અનુસાર મેથી બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવામાં અને પાચન સુધારવામાં પણ મદદ કરે છે. જો તમે લોટમાં મેથીનો પાઉડર ઉમેરીને રોટલી બનાવશો તો તે શરીર માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. 

અજમાનો પાવડર 

શિયાળામાં ઘણી વખત પેટ ફૂલી જવું, ગેસ થવો તેવી સમસ્યા પણ થઈ જાય છે. તેવામાં અજમા એક પ્રાકૃતિક સમાધાન છે. અજમામાં રહેલું થાઈમોલ પાચન એન્જાઈમને સક્રિય કરે છે અને ગેસ, અપચો જેવી સમસ્યાથી રાહત આપે છે.  વૈજ્ઞાનિક શોધ અનુસાર અજમા પેટના સ્નાયુને આરામ આપે છે અને ભોજનનું પાચન પણ સરળ બનાવે છે. રોટલીના લોટમાં આખા અજમા અથવા તો અજમાનો પાવડર મિક્સ કરીને બનાવેલી રોટલી પોષક તત્વોથી ભરપૂર બની જાય છે અને તેને ખાધા પછી ગેસ કે અપચા જેવી સમસ્યા રહેતી નથી. 

તલ 

શિયાળામાં તલ થવા જોઈએ. તલમાં કેલ્શિયમ, આયરન, ઝીંક અને હેલ્ધી ફેટ હોય છે. તલ હાડકાની સાથે ત્વચાને પણ સ્વસ્થ રાખે છે. ઠંડીમાં જ્યારે ત્વચા ડ્રાય થઈ જાય છે. તેવામાં તલથી બનેલી રોટલી ખાવી ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. ઘઉંના લોટમાં તલનો પાવડર અથવા તલ ઉમેરી લોટ બાંધો અને તેની રોટલી બનાવો. તલવાળી રોટલી ખાવાથી શરીરને અંદરથી પોષણ મળે છે. તેનાથી સ્કિનને પણ લાભ થાય છે.

