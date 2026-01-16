Health Tips: શરીરની નબળાઈ દુર કરવાનો દાદી-નાનીનો રામબાણ નુસખો, સફરજન પર આ 3 માંથી 1 વસ્તુ છાંટીને ખાઈ લો
Apple And Salt Combination: સફરજન શરીર માટે ગુણકારી ફળ છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કો આ સફરજન તમારા માટે બેસ્ટ પ્રી વર્ક આઉટ ફ્રુટ સાબિત થઈ શકે છે ? એક સફરજન તમારી એનર્જીને ડબલ કરી શકે છે. તેના માટે સફરજન પર આ વસ્તુ છાંટીને ખાવાની હોય છે.
Apple And Salt Combination: સફરજન એવું ફળ છે જેને રોજ ખાઈ શકાય છે અને તે શરીરને ફાયદો કરે છે. સફરજનથી થતા ફાયદા પરથી જ કહેવત બની છે કે રોજ એક સફરજન ખાવાથી ડોક્ટર પાસે જવું પડતું નથી. સફરજન ખાતી વખતે જો તમે દાદી નાનીના સમયનો એક નુસખો અજમાવો છો તો તેનાથી સફરજનના ફાયદા બમણા થઈ શકે છે. આ નુસખો કયો છે ચાલો તમને જણાવીએ અને તેનાથી શરીરને કેવા ફાયદા થાય છે તે પણ જાણીએ.
સફરજન ખાતી વખતે જો તમે તેમાં થોડું સિંધવ મીઠું, પીંક સોલ્ટ કે સંચળ ઉમેરી દેશો તો તેનાથી સફરજન શરીર માટે વધારે ફાયદાકારક બની જશે. મીઠું ઉમેરેલું સફરજન સાધારણ નાશ્તા કરતા વધારે સ્વાદિષ્ટ અને હેલ્ધી બની જાય છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર પિંક સોલ્ટ અથવા સંચળ અને સફરજનનું કોમ્બિનેશન સ્વાદ વધારે છે અને સ્વાસ્થ્ય લાભ પણ કરે છે.. સફરજન સમારી તેમાં એક ચપટી ઉપર જણાવેલા મીઠામાંથી કોઈ પણ એક મીઠું છાંટી દેવું. આ મીઠું સફરજન માટે ફ્યુલની જેમ કામ કરે છે.. આ સફરજન ખાવાથી સફરજનમાં રહેલી નેચરલ સુગર શરીરને તુરંત એનર્જી આપે છે. મીઠાવાળું સફરજન ખાવાથી એનર્જી શરીર ઝડપથી અવશોષિત કરે છે અને થાક દૂર થાય છે તેમજ એનર્જી લેવલ વધી જાય છે.
તમે વર્કઆઉટ પહેલા આ રીતે સફરજન ખાઈ શકો છો. સફરજન પર મીઠું છાંટવાથી તેની મીઠાશ પણ વધી જાય છે. કારણ કે મીઠું જીભ ઉપર રહેલી બેટરનેસને કંટ્રોલ કરે છે અને સ્વીટનેસ વધારે છે જેના કારણે સફરજન વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે.
સંચળ પિંક સોલ્ટ કે પછી સિંધવ મીઠું છાંટીને સફરજન ખાવાનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સપોર્ટ કરે છે. કારણ કે આ 3 મીઠામાં સોડિયમ સાથે પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ અને મિનરલ્સ પણ હોય છે. જે એક્સરસાઇઝ કે ગરમી દરમિયાન શરીરમાં ઇલેક્ટ્રોલાઇટનું બેલેન્સ જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. સોડિયમ સ્નાયુની એક્ટિવિટીના સપોર્ટ કરે છે અને ડિહાઇડ્રેશનથી બચાવે છે.
રિસર્ચ અનુસાર સોડિયમ એક્સરસાઇઝ દરમિયાન ફ્લુઇડ બેલેન્સ અને મસલ્સ ફંકશનને જાળવી રાખવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.. આ ઉપરાંત સફરજન ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે જે પાચન સુધારે છે અને તેમાં મીઠું ઉમેરી દેવાથી પાચન એન્જાઈમ ઉત્તેજિત થાય છે અને ગટ હેલ્થ પણ સુધરે છે.
મીઠું છાંટેલું સફરજન ખાવાથી એસિડિટીની સમસ્યામાં પણ ફાયદો થાય છે. મીઠું એસિડિક ફૂટને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવામાં મદદ કરે છે. એસીડીટીમાં મીઠું છાંટેલું સફરજન ખાવું સરળ ઘરેલુ ઉપાય છે. તેના માટે તમારે વધારે મહેનત પણ કરવાની જરૂર નથી સફરજનને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ તેની સ્લાઈસ કરો અને તેની ઉપર થોડું સિંધવ મીઠું, પીંક સોલ્ટ અથવા હિમાલયન સોલ્ટ છાંટી તુરંત ઉપયોગમાં લો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
